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Боец ВСУ: Многие украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии

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Боец ВСУ: Многие украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии

После более чем двух месяцев безуспешного контрнаступления ВСУ, которое до этого подавалось как мгновенный блицкриг с выходом к Азовскому морю и Крыму, начинают слегка проясняться мозги некоторых жителей Украины относительно боеспособности собственной армии и «слабости» ВС РФ. Пока что осознание это наступает, что вполне естественно, в основном у украинских военнослужащих на передовой.


Боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый, не скрывая эмоций и негодования, заявил в эфире одного из видеоблогов, что украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии. В обществе сильны «шапкозакидательские» настроения, активно поддерживаемые подконтрольной киевскому режиму украинской прессой.

Я снимаю шляпу перед нашими СМИ, которые сумели так наврать (в оригинале нецензурное слово) людям

— высказался украинский вояка.

По его словам, российская армия принимает и постоянно пополняет арсенал современных вооружений и средств поражения, которыми военнослужащие ВС РФ умело пользуются. В частности, Розовый упомянул корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь» и высокоточные дроны-камикадзе «Ланцет» разработки российского ВПК, которые стали настоящим кошмаром для ВСУ. Российские военные массово и успешно применяют в боях разведывательные БПЛА «Орлан-10», другие беспилотники, выпускаемые оборонными и даже частными компаниями России, продолжил Розовый.



Более всего украинского вояку расстраивает реакция своих сограждан, которым он рассказывает обо всех этих новейших видах вооружений и боеприпасов, которыми все более насыщаются ВС РФ и умело пользуются российские военные.

Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали? Да они (российские военные) дураки, они этим не умеют пользоваться

— искренне возмущается Розовый.

Второй присутствующий во время откровений украинского вояки боец ВСУ не менее красноречиво и возмущенного поддерживает своего сослуживца, буквально жестами показывая, как российские дроны-камикадзе и высокоточные снаряды разносят бронетехнику, орудия и системы ПВО украинцев, в том числе хваленые западные. Очень симптоматична концовка этой трагикомичной короткометражки, когда ведущий за кадром заявляет:

— Ну, короче, мы все это вырежем…

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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:45
    +12
    А что тут странного.Им вдалбливали в головы не однт десятилете о "лапотной и разоренной России"Да,и самонадеянность на западную вундервафлю
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:14
      +2
      А что тут странного.Им вдалбливали в головы не однт десятилете о "лапотной и разоренной России"Да,и самонадеянность на западную вундервафлю

      Ну да. И это не только про 404, но и про пшеков и про вымираты .....
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:35
        0
        Да уж! А откуда тогда у ВСУ такие огромные боевые потери, что даже американцы уже теперь их и не скрывают?!

        Вот уж не зря говорят профессиональные военные, что недооценивать противника - это только себе дороже!

        Разочарование у укровояк будет, как у гитлеровцев весной в 1945-ом!
        Правда, многие из этих укровояк до своего этого разочарования просто не доживут, а просто во сырой земле упокоятся.

        Жаь, что многие укровояки так и не поняли, что еврей-наркоман Зеленский за деньги в свой личный карман давно продал Дьяволу их украинские души!
      2. frruc
        frruc Сегодня, 16:38
        0
        .... Виктор Розовый заявил в эфире одного из видеоблогов, что украинцы не воспринимают всерьез...

        Согласен с его высказыванием. Украинцам не один год внушали про их самую и могучую армию в Европе, поляки тоже так считают про свою. Пусть и дальше так считают.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 16:29
      +3
      Вот волшебная сила пропаганды.Там все зачищено наглухо для нужного общественного мнения.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:47
    +10
    Вы всё-таки, блин, идиоты
    Как вас ещё можно назвать…???
    Могли у России с Европой
    Транзитную соску сосать…
    Но вы предпочли вступить в НАТО,
    А НАТО, то это зачем…???
    Войны НАТО точно не надо –
    У НАТО хватает проблем…
    Не взяли «небратья» вас в НАТО,
    Не взяли вас в Евросоюз…
    Сказали – «Пусть ваши солдаты
    Несут на себе войны груз…»
    Пусть гибнут и кровь проливают
    И жизни свои отдают…
    Но в НАТО с ЕС твердо знают,
    Они Украину не ждут…
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:56
    +11
    Чистая правда. Вна Украине все абсолютно уверены в скором разгроме ВС РФ, параде победы ВФУ на Красной площади и высылке Путина в Гаагу. Переубедить их можно только победами ВС РФ на фронте.
    З.Ы. Перед войной в РФ было аналогичное мнение о ВФУ, созданное СМИ. Помните? Резиновые лодки, миномёт Молот, танки из мусорных баков.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:00
      +4
      В результате такой обоюдной пропаганды обе противоборствующие стороны были в определённый момент неприятно удивлены.....
    2. Aken
      Aken Сегодня, 16:00
      +5
      РФ было аналогичное мнение о ВФУ,

      Было в 14-15-16-17-18-19 годах. Потом ситуация кардинально изменилась, а никто этого не заметил. Или сделал вид.
      Упустили благоприятный момент. Теперь пожинаем.
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 16:04
      +1
      И тут ципсота сработает в "обратку". До последнего.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:08
        +1
        Кстати. Организованная ципсота работает куда лучше нашей, доморощенной. Причём ципсота работает на территории противника, а наша полощет мозги своим.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 15:58
    +2
    украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии.

    А почему после серии манёвров нашей армии должно быть иначе?
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:00
    +4
    Уже не однократно говорилось про коллективный вывих мозга у кокаинцев. Что характерно -лечить его сам народ категорически отказывается. Вспоминается сказка "Голый король" - все всё видят, но понимать категорически не хотят. Не знаю в каких границах остановится СВО, но с коренными жителями новых территорий будет много проблем.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 16:07
      +1
      Да с чего Вы взяли то? Если бы сразу-то да , много. А если через "пакращення вальцмана" да с его "остаточным прощавай"- то у них будет полный капздецц. И мозг начнет вправляться-правда долго вправляться. И в конце то концов "блюдечко с голубой каемочекой"-было в Истории уже. Кто ее не знает-История ну очень Жёстко наказывает.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:15
      +1
      Цитата: Лешак
      Не знаю в каких границах остановится СВО, но с коренными жителями новых территорий будет много проблем.

      Для большинства из них остается, Украина родина, а Киев столица и все они ждут, когда Россия посадит в Киеве "хорошее" правительство, вот тогда они заживут богато и счастливо.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:02
    +3
    У меня начинает наоборот складываться впечатление, что украинцам стало в радость умирать. Поэтому не важно сколько человек в сутки они могут потерять, 500-1000. Наверное их как то обрабатывают, по школе радикально исламских бородачей, а потом дружной толпой идут в стрелковую атаку, на мины и под артиллерию. Это самое массовое, коллективное самоубийство в истории. what
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:03
    +9
    Телеграмм канал Дмитрия Борисенко, что говорят жители Донецка:"Вы добанете, наконец, по Конча-Заспе? Вы долбанете, наконец, по домам депутатов Верховной рады? По дому Зеленского, по дому Залужного? По дому Буданова и остальных первых лиц Украинской власти? Если у вас есть такие ... точные ракеты, попадающие чуть ли не в спичечный коробок за тысячи километров, как вы утверждаете, вы можете, наконец, применить это высокоточное гиперзвуковое оружие избирательно по украинским политикам? Или боитесь ответки, по своим домам на Рублёвке?
    Ощущение, что у вас с ними договорняк...вы не бьете по Конча-Заспе и другим подобным местам, где кучкуется политическая и олигархическая элита Украины, они не бьют по вашим домам на Рублёвке. А остальные? А остальные пофиг." Девочке четырёх лет оторвало голову. Раз Путин не отдаёт приказ на уничтожение, значит так оно и есть, как люди говорят. Донецкие жители не нужны?
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 16:59
      0
      На рублевке Панцири стоят. Значит дело в другом...
  8. vadson
    vadson Сегодня, 16:05
    0
    Боец с фамилией Розовый напомнил анекдот про бойца с фамилией Скамейка. Нелегко ему wassat
  9. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:07
    +1
    А я тоже не воспринимаю. 9 патронов в год... Ага, научатся стрелять...
  10. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 16:10
    0
    У второго наверное ещё хлеще фамилия, Голубой.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:10
    +2
    Украинской пропаганде нужно продолжать создавать иллюзию победы на всех фронтах или власть снесут. Поэтому денег вбухивается в это немеренно , так и создаются мифы и легенды о русских "картонных танках" и "деревянных ракетах"
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:23
    +2
    Украинские СМИ промыли мозги так ,что превратили народ страны в стадо и народ верит любому бреду о русских. Про ракеты ,из чипов от стиралки ,про то что русские не видели электрочайники .
    1. HAM
      HAM Сегодня, 16:35
      0
      Только вот им самим в ближайшие годы огонь придётся добывать трением......кинут их янки ещё и проценты струсят.