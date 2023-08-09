Боец ВСУ: Многие украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии

После более чем двух месяцев безуспешного контрнаступления ВСУ, которое до этого подавалось как мгновенный блицкриг с выходом к Азовскому морю и Крыму, начинают слегка проясняться мозги некоторых жителей Украины относительно боеспособности собственной армии и «слабости» ВС РФ. Пока что осознание это наступает, что вполне естественно, в основном у украинских военнослужащих на передовой.
Боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый, не скрывая эмоций и негодования, заявил в эфире одного из видеоблогов, что украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии. В обществе сильны «шапкозакидательские» настроения, активно поддерживаемые подконтрольной киевскому режиму украинской прессой.
Я снимаю шляпу перед нашими СМИ, которые сумели так наврать (в оригинале нецензурное слово) людям
— высказался украинский вояка.
По его словам, российская армия принимает и постоянно пополняет арсенал современных вооружений и средств поражения, которыми военнослужащие ВС РФ умело пользуются. В частности, Розовый упомянул корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь» и высокоточные дроны-камикадзе «Ланцет» разработки российского ВПК, которые стали настоящим кошмаром для ВСУ. Российские военные массово и успешно применяют в боях разведывательные БПЛА «Орлан-10», другие беспилотники, выпускаемые оборонными и даже частными компаниями России, продолжил Розовый.
Более всего украинского вояку расстраивает реакция своих сограждан, которым он рассказывает обо всех этих новейших видах вооружений и боеприпасов, которыми все более насыщаются ВС РФ и умело пользуются российские военные.
Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали? Да они (российские военные) дураки, они этим не умеют пользоваться
— искренне возмущается Розовый.
Второй присутствующий во время откровений украинского вояки боец ВСУ не менее красноречиво и возмущенного поддерживает своего сослуживца, буквально жестами показывая, как российские дроны-камикадзе и высокоточные снаряды разносят бронетехнику, орудия и системы ПВО украинцев, в том числе хваленые западные. Очень симптоматична концовка этой трагикомичной короткометражки, когда ведущий за кадром заявляет:
— Ну, короче, мы все это вырежем…