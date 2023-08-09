Боец ВСУ: Многие украинцы не воспринимают всерьез уровень вооружений и боеспособность российской армии

Я снимаю шляпу перед нашими СМИ, которые сумели так наврать (в оригинале нецензурное слово) людям

Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали? Да они (российские военные) дураки, они этим не умеют пользоваться

— Ну, короче, мы все это вырежем…