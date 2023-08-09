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Польша сумела уговорить Германию не выводить с польской территории ЗРК Patriot до конца года

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Польша сумела уговорить Германию не выводить с польской территории ЗРК Patriot до конца года

Немецкие ЗРК Patriot останутся на территории Польши до конца этого года, Берлин и Варшава договорились по этому вопросу. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.


Германия согласилась оставить зенитные системы Patriot в Польше до конца года, но не более, по следующему году стороны к консенсусу не пришли. Ранее немцы вообще хотели убрать собственные ЗРК из Польши в июне, но министр обороны Польши Мариуш Блащак сумел уговорить своего коллегу из ФРГ Бориса Писториуса оставить их до конца года. А там все может случиться, глядишь и передумают немцы забирать комплексы.

МО получило от немецкой стороны подтверждение размещения в Польше немецких систем Patriot до конца 2023 года

- говорится в сообщении.

История с немецкими ЗРК Patriot в Польше началась сразу же после падения в прошлом году на польской территории украинских ракет. Занимавшая тогда пост министра обороны ФРГ Кристен Ламбрехт предложила прикрыть Польшу немецкими зенитными комплексами, разместив их на польской территории. Предложение было положительно воспринято в Варшаве и Берлин получил согласие. Правда, изначально все тот же Блащак предлагал разместить ЗРК на Украине, но не получил поддержки от немцев.

В начале этого года Германия согласовала размещение ЗРК Patriot в Люблинском воеводстве на востоке Польши, граничащем и с Украиной, и с Белоруссией, чтобы прикрыть поляков сразу с двух направлений. Вместе с комплексами немцы отправили в Польшу и расчеты. Всего немцы развернули на польской территории три зенитных системы Patriot.
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10 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:30
    +1
    А немцы не хотят вернуть незаконно отторгнутые пшекией территории?
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:31
    0
    Какие ж паны всё-таки ненасытные: вот мало им украинских ракет, попадающих по их тракторам...
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:32
    0
    Польша сумела уговорить Германию не выводить с польской территории ЗРК Patriot до конца года

    Польша уговаривает Германию? Это что-то новенькое... Обычно оборзевшие пшеки от Германии что-то требуют... Ну например - выплатить им триллион долларов компенсации, как это было в последний раз... Впрочем от нас они тоже что-то собираются потребовать...
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:32
    +1
    Какая Германия безотказная стала. Пользуют кому не лень.
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:37
    +1
    Как этнический немец , полагаю что надо польшу "уговорить" (кованым сапогом в рыло они понимают) вернуть ВСЕ немецкие территории , незаконно отторгнутые Сталинским режимом!!!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:51
      +1
      ...незаконно отторгнутые Сталинским режимом!!!...

      Сталинский режим... Хм... Незаконно отторгнуты... А не заслужила ли Германия такого поступка со стороны СССР? После того что натворила Германия на территории СССР Сталин очень гуманно поступил с немцами. hi Ошибка в том что эти территории были отданы Польше, а не включены в состав СССР.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 16:00
        0
        У Вас с юмором проблемы? Конечно ошибка!!! Да и поляков надо было "сократить" , пилсудского помним.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 16:05
          0
          А Вас кавычки ставить или смайлы соответствующие вставлять не учили? Попробуй пойми, что на уме у этнического немца в нынешней ситуации. Когда СССР и Россию не "кусает" только ленивый. hi
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 16:03
    0
    *Немецкие ЗРК Patriot останутся на территории Польши до конца этого года, Берлин и Варшава договорились по этому вопросу*.
    Ну да, поляки потом вычтут аренду ЗРК из немецких репараций. Скидку сделают..
    Но это не точно.
  7. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:25
    0
    До конца года видимо планируют их использовать ляхи?