Польша сумела уговорить Германию не выводить с польской территории ЗРК Patriot до конца года

Немецкие ЗРК Patriot останутся на территории Польши до конца этого года, Берлин и Варшава договорились по этому вопросу. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.
Германия согласилась оставить зенитные системы Patriot в Польше до конца года, но не более, по следующему году стороны к консенсусу не пришли. Ранее немцы вообще хотели убрать собственные ЗРК из Польши в июне, но министр обороны Польши Мариуш Блащак сумел уговорить своего коллегу из ФРГ Бориса Писториуса оставить их до конца года. А там все может случиться, глядишь и передумают немцы забирать комплексы.
МО получило от немецкой стороны подтверждение размещения в Польше немецких систем Patriot до конца 2023 года
- говорится в сообщении.
История с немецкими ЗРК Patriot в Польше началась сразу же после падения в прошлом году на польской территории украинских ракет. Занимавшая тогда пост министра обороны ФРГ Кристен Ламбрехт предложила прикрыть Польшу немецкими зенитными комплексами, разместив их на польской территории. Предложение было положительно воспринято в Варшаве и Берлин получил согласие. Правда, изначально все тот же Блащак предлагал разместить ЗРК на Украине, но не получил поддержки от немцев.
В начале этого года Германия согласовала размещение ЗРК Patriot в Люблинском воеводстве на востоке Польши, граничащем и с Украиной, и с Белоруссией, чтобы прикрыть поляков сразу с двух направлений. Вместе с комплексами немцы отправили в Польшу и расчеты. Всего немцы развернули на польской территории три зенитных системы Patriot.