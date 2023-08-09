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Армия США планирует увеличить число батарей ЗРК Patriot

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Армия США планирует увеличить число батарей ЗРК Patriot

ВС США намерены увеличить количество ЗРК Patriot. Об этом в беседе с порталом Defense News заявил глава командования космической и противоракетной обороны (ПРО) сухопутных войск (СВ) США Дэниел Карблер.


Высшее руководство армии, министр, главнокомандующий, подчёркивает необходимость увеличения числа батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Мы реагируем на это должным образом, а потому, наращиваем число подразделений, вооружённых этими комплексами

– добавил американский военный.

На вопрос о том, сколько новых батарей планируется развернуть, Карблер уклонился от ответа, отметив, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за Пентагоном. На данный момент, напомним, в сухопутных войсках страны находится 15 батальонов Patriot по 4 батареи в каждом, однако в военном бюджете предусмотрены средства для развёртывания ещё одного батальона. Это стало возможным благодаря внесению американскими конгрессменами поправок в Закон о разрешении на национальную оборону (National Defense Authorization Act) на 2024-й финансовый год.

Тем не менее, признал американский генерал-лейтенант, при наращивании сил ПВО Штаты уже столкнулись с некоторыми трудностями, связанными, прежде всего, с налаживанием производства самих комплексов. Это касается проблемы поиска новых бойцов-операторов. По словам армейского офицера, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать привлечение военных из других подразделений, а также внедрение некоторых стимулирующих мер, в том числе финансовых.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:38
    0
    сухопутных войсках страны находится 15 батальонов Patriot по 4 батареи в каждом
    belay У США части ПВО это батальоны или это "вольности перевода?" recourse
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      У США части ПВО это батальоны или это "вольности перевода?"

      У нас батарея-дивизион-полк. Дивизион соответсвует батальону. В Запроливье батарея=дивизион.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: Румaтa
        У нас батарея-дивизион-полк. Дивизион соответсвует батальону. В Запроливье батарея=дивизион.

        Серьезно? А вы себя слышите? В статье
        находится 15 батальонов Patriot по 4 батареи
  2. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 16:47
    0
    Вот чудаки! Экономика по швам трещит , а военный бюджет как пылесос. Это и ежу понятно что чем больше средств ПВО тем лучше только вот по средствам жить тоже не мешало бы.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 16:52
      0
      Ну если честно, финансовая модель США, совсем не поддаётся никакой логике. А то что военный бюджет раздут, так у них и баз по "шарику", посмотрите сколько раскидано.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:06
        0
        Касательно экономики США хорошо подходит анекдот, который заканчивается "нет, сынок, ты будешь меньше есть". Причем "сынок" - это весь остальной мир
  3. HAM
    HAM Сегодня, 16:55
    0
    Всё таки кохлы убедили,что Пэтриоты эффективны против гиперзвука.... wassat