Армия США планирует увеличить число батарей ЗРК Patriot

Высшее руководство армии, министр, главнокомандующий, подчёркивает необходимость увеличения числа батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Мы реагируем на это должным образом, а потому, наращиваем число подразделений, вооружённых этими комплексами

ВС США намерены увеличить количество ЗРК Patriot. Об этом в беседе с порталом Defense News заявил глава командования космической и противоракетной обороны (ПРО) сухопутных войск (СВ) США Дэниел Карблер.– добавил американский военный.На вопрос о том, сколько новых батарей планируется развернуть, Карблер уклонился от ответа, отметив, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за Пентагоном. На данный момент, напомним, в сухопутных войсках страны находится 15 батальонов Patriot по 4 батареи в каждом, однако в военном бюджете предусмотрены средства для развёртывания ещё одного батальона. Это стало возможным благодаря внесению американскими конгрессменами поправок в Закон о разрешении на национальную оборону (National Defense Authorization Act) на 2024-й финансовый год.Тем не менее, признал американский генерал-лейтенант, при наращивании сил ПВО Штаты уже столкнулись с некоторыми трудностями, связанными, прежде всего, с налаживанием производства самих комплексов. Это касается проблемы поиска новых бойцов-операторов. По словам армейского офицера, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать привлечение военных из других подразделений, а также внедрение некоторых стимулирующих мер, в том числе финансовых.