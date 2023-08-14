Японская организация по металлургической и энергетической безопасности (JOGMEC) будет сотрудничать с государственной горнодобывающей компанией Намибии Epangelo

Япония подписала соглашение с Намибией о совместной разведке редкоземельных минералов в рамках своего более широкого плана по развитию цепочек поставок кобальта и других полезных ископаемых, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.- заявил представитель министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии в кулуарах церемонии подписания в Виндхуке.Детали соглашения пока официальными лицами не раскрываются.Ясутоси Нисимура, министр экономики, торговли и промышленности Японии, посетил пять стран со значительными месторождениями редкоземельных элементов, включая Намибию, Замбию и Демократическую Республику Конго, чтобы попытаться построить африканскую цепочку поставок важнейших полезных ископаемых.Япония, как и некоторые другие страны, которые ведут свою политику, следуя американским инструкциям, в последнее время стремится как можно меньше зависеть от Китая, который доминирует в поставках минералов для аккумуляторов.JOGMEC уже сотрудничает с Namibia Critical Metals Inc в разработке месторождения Лофдал, богатого иттрием, на северо-западе Намибии, которое является самым передовым проектом африканской страны по редкоземельным металлам.В дополнение к иттрию, используемому в сплавах, месторождение Лофдал имеет достаточно большой потенциал для значительного производства диспрозия и тербия, двух наиболее ценных тяжёлых редкоземельных элементов, используемых в постоянных магнитах в батареях электромобилей и ветряных турбинах.В прошлом году Намибия уже подписала соглашение о поставках редкоземельных минералов в Европейский союз. Такие действия подтверждают политический нейтралитет африканского региона и готовность одинаково плотно сотрудничать с Европой, Азией и Российской Федерацией, как это обозначают в самой Африке.