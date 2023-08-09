Значительных изменений на линии боевого соприкосновения за последние сутки не произошло, российские войска продолжают наступление в Харьковской области, отбивая атаки ВСУ на других направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Подразделения "Западной" группировки войск сумели продвинуться вперед в Харьковской области, значительно улучшив свои позиции. Как уточняют в военном ведомстве, наступление на Купянском направлении идет широким фронтом, попытки противника выбить штурмовые отряды с занятых позиций успехом не увенчались. За сутки наши отбили шесть контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовское ЛНР и урочища Маньковка Харьковской области. В районе Синьковки и Кисловки наши накрыли технику и личный состав 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО. Общие потери ВСУ: до 75 человек личного состава, две ББМ, одна САУ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Донецком направлении ситуация сейчас тяжелая, противник предпринимает усилия по прорыву нашей обороны, наиболее ожесточенные бои идут в районах Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки. За сутки подразделения "Южной" группировки войск отбили пять атак ВСУ, уничтожив до 370 всушников, два танка, шесть ББМ и пять гаубиц, одна из которых самоходная.
На Запорожском направлении командование ВСУ бросило в атаку подразделения 46-й аэромобильной бригады, которые три раза пытались выбить наших с позиций в районе Работино и Успеновка, но безуспешно. За сутки противник потерял порядка 40 человек личного состава, три ББМ и две гаубицы, включая одну самоходную.
На Красно-Лиманском подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Терны и Григоровка. Здесь наши действуют от активной обороны, периодически продвигаясь вперед и выбивая ВСУ из опорников. За минувшие сутки противник потерял до 80 всушников, две ББМ и одну гаубицу.
На Южно-Донецком противник попытался провести разведку боем в районе Приютное, но неудачно, получив отпор от подразделений группировки "Восток". В районе Урожайное наши накрыли одну ДРГ противника. Общие потери ВСУ составили до 180 всушников, один танк, три ББМ и четыре гаубицы, по две самоходные и буксируемые.
На Херсонском направлении без изменений, активных боевых действий нет, противник действует мелкими диверсионными группами. За сутки наши уничтожили до 50 украинских военных и четыре гаубицы, три из которых буксируемые.