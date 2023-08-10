АСУВ «Кассиопея-Д» выходит на испытания

Бронетранспортер БТР-МДМ, на базе которого выполнена часть средств АСУВ "Кассиопея-Д"
В интересах воздушно-десантных войск российская оборонная промышленность создает различные образцы и системы. В частности, разработана новая автоматизированная система управления войсками «Кассиопея-Д». Опытные образцы из состава этой системы сейчас передают на испытания, по результатам которых она должна будет поступить на вооружение.
Последние новости
Новости о ходе работ по проекту АСУВ «Кассиопея-Д» для ВДВ не появлялись достаточно давно. Новые сообщения на эту тему поступили несколько дней назад и дают повод для оптимизма. Они показывают, что разработка новой системы управления продолжается и выходит на новый важный этап.
3 августа РИА Новости, ссылаясь на холдинг «Росэлектроника», сообщило о переходе на стадию испытаний. Так, по состоянию на конец июля опытные образцы техники из состава новой АСУВ уже были отправлены на испытания. К сожалению, более точная и полная информация о запланированных мероприятиях не приводится. В частности, не уточняется, о каких испытаниях идет речь – пока только о заводских или уже о государственных.
Так или иначе, из последней новости следует, что в ближайшее время средства из состава «Кассиопеи-Д» пройдут комплекс необходимых проверок. По всей видимости, испытания будут проходить в условиях полигонов, в т.ч. с привлечением личного состава ВДВ. Технике предстоит подтвердить расчетные тактико-технические характеристики, а также показать соответствие требованиям заказчика.
Командно-штабная машина "Андромеды-Д" на шасси БТР-Д
Если «Кассиопея-Д» справится с испытаниями, промышленности предстоит освоить производство новой техники и начать ее поставку в воздушно-десантные войска. В вооруженных силах эта АСУВ дополнит актуальную систему управления «Андромеда-Д». В отдаленной перспективе, очевидно, произойдет переход на более новую и совершенную систему. Впрочем, сроки этого остаются неизвестными.
Последовательное развитие
В последние десятилетия российское министерство обороны уделяет большое вопросам совершенствования систем управления войсками. Разрабатываются и внедряются новые АСУВ с теми или иными особенностями, в т.ч. предназначенные для конкретных родов войск и видов вооруженных сил.
Так, в 2010 г. в ВДВ началось внедрение и опытная эксплуатация новейшей системы управления «Андромеда-Д». Эта АСУВ была разработана в НИИ систем связи и управления из состава холдинга «Росэлектроника» специально для ВДВ. В требованиях к такой системе учитывались все специфические особенности и отличия воздушно-десантных войск. В частности, основные элементы системы выполнили на базе актуальной бронетехники ВДВ.
В начале десятых годов АСУВ «Андромеда-Д» прошла через стадии испытаний и опытной эксплуатации. Кроме того, ее работу неоднократно проверяли в рамках учений разного масштаба. В ходе всех этих мероприятий новая АСУВ подтвердила соответствие требованиям Минобороны, после чего была принята на вооружение. К середине десятилетия ВДВ полностью перешли на такую систему управления.
Радиостанция Р-419-МП, задействованная в "Андромеде-Д"
Как сообщалось, в дальнейшем система «Андромеда-Д» проходила обновление и модернизацию. С целью улучшения рабочих и эксплуатационных характеристик обновлялись разные элементы системы. Тогда же было принято решение о разработке АСУВ следующего поколения, получившей шифр «Кассиопея-Д». Она должна была выполнять те же функции, но отличаться повышенными характеристиками и иметь иные преимущества перед системой-предшественником.
За разработку системы «Кассиопея-Д» вновь отвечали предприятия «Росэлектроники». Основные работы были завершены в середине прошлого десятилетия, и в ближайшее время ожидалось появление такой АСУВ в войсках. Так, летом 2017 г. командование ВДВ сообщало, что развертывание новой системы начнется в следующем 2018 г.
Тем не менее, по неизвестным причинам, этого не произошло. Работы по теме «Кассиопея-Д» продолжились, и только теперь готовые компоненты новой АСУВ выходят на испытания. По всей видимости, пять лет назад проект столкнулся с некими трудностями, которые привели к необходимости его переработки, а также к изменению сроков сдачи.
Судя по последним новостям, все эти проблемы удалось решить, и проект «Кассиопея-Д» переходит на следующую стадию. Начало испытаний новой системы управления указывает на то, что ее принятие на вооружение и внедрение в войсках теперь является лишь делом времени.
Комплекс средств
Техническая информация о перспективной АСУВ «Кассиопея-Д» пока не раскрывалась. Упоминалось лишь применение компонентов, характерных для ВДВ. Так, командно-штабные машины для новой системы управления должны строиться на базе современного десантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». За счет этого командные пункты и другие средства управления смогут работать в одних порядках с линейкой техникой ВДВ и эффективно управлять ею.
Операторы АСУВ ВДВ за работой
Другие особенности новой АСУВ остаются неизвестными. Впрочем, рассмотрев существующую систему «Андромеда-Д», можно представить, как построена и что может новая «Кассиопея-Д». По всей видимости, две системы похожи друг на друга, но более новая отличается повышенными характеристиками и имеет иные преимущества.
АСУВ «Андромеда-Д» включает компоненты разного рода, решающие те или иные задачи. Для обработки собираемых данных, выдачи приказов и т.д. в составе системы присутствуют стационарные командные пункты и командно-штабные машины на серийных шасси. Их работа и взаимодействие с другими элементами системы обеспечивается станциями связи и т.п. средствами.
КП и КШМ оснащаются автоматизированными рабочими местами с компьютерами и средствами связи. В распоряжении экипажей техники, расчетов артиллерии и т.д. имеются терминалы и средства связи для автоматического получения информации извне и отправки данных окружающим потребителям.
Развернутая система «Андромеда-Д» обеспечивает сбор тактической информации о ситуации. Сведения от нижнего звена, от сторонних средств разведки и т.д. поступают в режиме реального времени. Также контролируется состояние своих подразделений и матчасти. После необходимой обработки данные выдаются командирам соединения, которые могут распределять цели и боевые задачи между разными подразделениями и экипажами.
Экипажи, расчеты и т.д. при помощи своих АРМ получают доступ к необходимой им информации, а также им приходят приказы и данные о целях. Кроме того, отдельные боевые машины и подразделения сами являются источником информации о ситуации на поле боя.
В целом АСУВ «Андромеда-Д» положительно влияет на работу как отдельных подразделений, так и войсковых группировок. Она повышает скорость обмена данными и обработки информации в сравнении со старыми принципами организации работы. Соответствующим образом ускоряется реакция войск на те или иные события и угрозы. По сути, речь идет о полноценном внедрении т.н. сетецентрических принципов организации систем управления со всеми их характерными преимуществами.
Задел на будущее
По известным данным, существующая автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», принятая на вооружение около 10-12 лет назад, полностью соответствует требованиям ВДВ и дает им все необходимые возможности. Потенциал этой АСУВ неоднократно подтверждался в ходе учений, а сейчас ее используют в рамках Спецоперации по защите Донбасса.
Тем не менее, рано или поздно, в силу разных причин, «Андромеда-Д» устареет морально и физически. По этой причине достаточно давно началась разработка нового поколения АСУВ для ВДВ. После заметных задержек, такой проект постепенно приближается к желаемому результату. Компоненты новой системы «Кассиопея-Д» поданы на испытания, и в ближайшее время подтвердят расчетные характеристики и покажут все свои возможности.
На испытания, производство и внедрение новой АСУВ может уйти еще несколько лет. Затем в течение некоторого времени две системы будут эксплуатироваться вместе, пока более старая не уступит свое место перспективной «Кассиопее-Д». Тем не менее, такое ожидание вполне оправданно, и новые возможности для ВДВ стоят его.