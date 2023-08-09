«Сырье стало очень дорогим»: Румыния расторгла контракт на покупку французских корветов Gowind

Некоторые источники из военного ведомства утверждают, что в последнее время Naval Group постоянно просила больше денег, мотивируя это тем, что сырье стало очень дорогим

Румыния расторгла контракт с французской фирмой Naval Group, предусматривавший покупку четырех корветов новой постройки проекта Gowind.Как отмечается в издании Ziua Veche, решение было принято после того, как указанная компания, ранее выигравшая тендер, не смогла подписать рамочное соглашение о порядке постройки кораблей в установленные сроки.В июне Минобороны Румынии вело переговоры с Naval Group и судостроительным предприятием Constanța о механизме реализации контракта стоимостью 1,2 млрд евро. Он предусматривал поставку 4 корветов Gowind 2500, оснащенных гибридными дизель-электрическими двигателями CODLAD и вооруженных ракетными комплексами от MBDA, включая ЗУР VL Mica и ПКР Exocet. Однако в итоге стороны так и не смогли договориться, в том числе по финансовой стороне дела.- отмечается в издании, также указывая, что французский подрядчик не желал инвестировать средства в местное судостроение.Ранее Бухарест предупреждал Париж, что если им не удастся договориться, то он обратится к голландской фирме Damen по поводу постройки кораблей. Однако из-за бюджетных затруднений Минобороны в итоге решило приобрести поддержанные корветы.