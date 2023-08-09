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«Сырье стало очень дорогим»: Румыния расторгла контракт на покупку французских корветов Gowind

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«Сырье стало очень дорогим»: Румыния расторгла контракт на покупку французских корветов Gowind

Румыния расторгла контракт с французской фирмой Naval Group, предусматривавший покупку четырех корветов новой постройки проекта Gowind.


Как отмечается в издании Ziua Veche, решение было принято после того, как указанная компания, ранее выигравшая тендер, не смогла подписать рамочное соглашение о порядке постройки кораблей в установленные сроки.

В июне Минобороны Румынии вело переговоры с Naval Group и судостроительным предприятием Constanța о механизме реализации контракта стоимостью 1,2 млрд евро. Он предусматривал поставку 4 корветов Gowind 2500, оснащенных гибридными дизель-электрическими двигателями CODLAD и вооруженных ракетными комплексами от MBDA, включая ЗУР VL Mica и ПКР Exocet. Однако в итоге стороны так и не смогли договориться, в том числе по финансовой стороне дела.

Некоторые источники из военного ведомства утверждают, что в последнее время Naval Group постоянно просила больше денег, мотивируя это тем, что сырье стало очень дорогим

- отмечается в издании, также указывая, что французский подрядчик не желал инвестировать средства в местное судостроение.

Ранее Бухарест предупреждал Париж, что если им не удастся договориться, то он обратится к голландской фирме Damen по поводу постройки кораблей. Однако из-за бюджетных затруднений Минобороны в итоге решило приобрести поддержанные корветы.

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12 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 17:24
    +1
    сырье стало очень дорогим
    Ссортесь дальше с "Умом не понятой", всё будет дорожать. Чтобы в угоду гегемонии США так над своими экономиками издеваться, нужно обладать истинным сателлитарным складом ума.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 17:26
    +2

  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:28
    +1
    Да...Видимо, очень скоро дойдёт, что дешёвое только в США...Это они же подтянули Европу к принудительному выбору...Странно всё это - почти миллиард населения, а умных днём с огнём не сыщешь...
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:52
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Да...Видимо, очень скоро дойдёт, что дешёвое только в США

      300 млн. за современный корвет - нормальная цена. А они за сколько хотели?
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:28
    +2
    Чо-т мне кажется что тут главное - это бюджетные затруднения румын, а вовсе не раздувание цены французами. Оно конечно тоже имеет место быть, но все-таки вторично... Короче, пойте Лазаря в другом месте, граждане цыгане.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:13
      0
      Французы и с индусами ровно так себя вели.
      Выигрывали тендер и начинали увеличивать
      цену контракта втихую. Не за бесплатно. Тут
      не прошло. В других странах проходило. И с
      Австралией цены на ПЛ пытались поднять...
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:33
        0
        Цитата: Alex777
        Французы и с индусами ровно так себя вели.
        Выигрывали тендер и начинали увеличивать
        цену контракта втихую. Не за бесплатно.

        С индусами все так себя ведут. Потому как хитровымудренные индусы заказывают базовую комплектацию, а требуют как с люксовой. smile
        Вспомните историю с 11434: индусы выкинули из перечня работ всё, что только можно, оставив только модернизацию и средний ремонт. Хотя их предупреждали, что после отстоя точно потребуется капиталка - и предлагали сразу включить её в контракт. А потом индусы плакали, кололись, но подписывали допы на увеличение стоимости - когда в процессе работ вскрывалось, что косметическими мерами тут не обойтись. smile
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:29
    0
    «Сырье стало очень дорогим»: Румыния расторгла контракт на покупку французских корветов Gowind
    Не-не-не, взялся, ходи! feel
  6. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 17:42
    0
    Не впечатляет реклама. Кухня какая-то, комнаты... laughing
  7. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:42
    0
    Опять французских судостроителей кинули, а б/у в США возьмут.
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:06
    0
    Некоторые источники из военного ведомства утверждают, что в последнее время Naval Group постоянно просила больше денег, мотивируя это тем, что сырье стало очень дорогим

    - отмечается в издании, также указывая, что французский подрядчик не желал инвестировать средства в местное судостроение.
    Часом ли не из-за разрыва отношений с Республикой Нигер?! Странно удачно как-то совпало... request
  9. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 18:27
    +1
    Некоторые источники из военного ведомства утверждают, что в последнее время Naval Group постоянно просила больше денег, мотивируя это тем, что сырье стало очень дорогим

    — Сколько вы получите за эту картину? — застенчиво спросил Поцелуев.
    Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:
    — Что ж. Рублей двести пятьдесят музей за нее даст.
    — Однако дорого.
    — А овес-то нынче, — сказал Копытто певуче, — не укупишь. Он дорог, овес-то!
    © Ильф и Петров