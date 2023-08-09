Поражение двух украинских БМП при помощи FPV-дронов «Феникс-мини» попало в кадр

В сети опубликованы снятые камерами дронов кадры, на которых запечатлено поражение двух БМП боевиков киевского режима на Запорожском направлении. По бронетехнике противника были нанесены удары при помощи FPV-дронов "Феникс-мини".
Первая украинская БМП была поражена десантниками из 45-й бригады спецназа ВДВ в лесопосадке, вторая же была уничтожена в момент попытки эвакуации получивших ранения боевиков по проселочной дороге.
БПЛА "Феникс-мини" сконструирован и серийно производится российской научно-исследовательской компанией "БГ-Оптикс". Крейсерская скорость дрона "Феникс-мини" составляет 55 км/ч, максимальная скорость — 105 км/ч. Дрон способен достигать высоты до 6 тысяч метров, "Феникс-мини" может без нагрузки преодолеть расстояние до 16 километров за один вылет. Максимальное время нахождения этого дрона в воздухе достигает 40 минут.
FPV-дроны представляют собой БПЛА, оснащенные функцией "вид от первого лица" (First Person View) при помощи установленной камеры. Оператор, управляющий таким дроном, ориентируется на изображение, передаваемое со встроенной камеры на экран или специальную гарнитуру. Ударные FPV-дроны, успешно применяемые российской армией в ходе боестолкновений в рамках спецоперации на Украине, способны уничтожать технику, огневые точки и блиндажи противника.
Стоит отметить, что первыми применять FPV-дроны в боевых условиях начали ВСУ, испытывающие недостаток малогабаритных разведывательных беспилотников. Однако, уже к началу 2023 года FPV-дроны начали широко использоваться российской армией.