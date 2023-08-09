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Поражение двух украинских БМП при помощи FPV-дронов «Феникс-мини» попало в кадр

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Поражение двух украинских БМП при помощи FPV-дронов «Феникс-мини» попало в кадр

В сети опубликованы снятые камерами дронов кадры, на которых запечатлено поражение двух БМП боевиков киевского режима на Запорожском направлении. По бронетехнике противника были нанесены удары при помощи FPV-дронов "Феникс-мини".


Первая украинская БМП была поражена десантниками из 45-й бригады спецназа ВДВ в лесопосадке, вторая же была уничтожена в момент попытки эвакуации получивших ранения боевиков по проселочной дороге.





БПЛА "Феникс-мини" сконструирован и серийно производится российской научно-исследовательской компанией "БГ-Оптикс". Крейсерская скорость дрона "Феникс-мини" составляет 55 км/ч, максимальная скорость — 105 км/ч. Дрон способен достигать высоты до 6 тысяч метров, "Феникс-мини" может без нагрузки преодолеть расстояние до 16 километров за один вылет. Максимальное время нахождения этого дрона в воздухе достигает 40 минут.

FPV-дроны представляют собой БПЛА, оснащенные функцией "вид от первого лица" (First Person View) при помощи установленной камеры. Оператор, управляющий таким дроном, ориентируется на изображение, передаваемое со встроенной камеры на экран или специальную гарнитуру. Ударные FPV-дроны, успешно применяемые российской армией в ходе боестолкновений в рамках спецоперации на Украине, способны уничтожать технику, огневые точки и блиндажи противника.

Стоит отметить, что первыми применять FPV-дроны в боевых условиях начали ВСУ, испытывающие недостаток малогабаритных разведывательных беспилотников. Однако, уже к началу 2023 года FPV-дроны начали широко использоваться российской армией.

Использованы фотографии:
портал Lostarmour
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14 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:24
    +2
    Сделано технично...Продолжайте, товарищи!
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:25
    -9
    Судя по кадрам - обрыву видео на 12 и 21 секунде, дроны самоликвидировалось за несколько десятков метров до цели. Чем тут хвастаться?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:31
      0
      Я не знаю,почему так на сьемке.Возможно работа РЭБ противника?Но подрыв я так понимаю происходит от удара?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:52
        -6
        Подрыв от удара. Если долетает. В данном случае не уверен. Могли и сбить. Ведь подтверждения с дрона-разведчика нет?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 17:33
      -6
      Aken.......на 12 и 21 секунде, дроны самоликвидировалось

      Правильно, самоликвидировались. Надо больше таких умных дронов. what
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:53
        -3
        Нам не нужны умные. Нам нужны точные и мощные.
    3. Комментарий был удален.
    4. Есаул
      Есаул Сегодня, 17:52
      +5
      Видео всегда транслируется с небольшой задержкой, так же как во время всех прямых трансляций. Время тратится на буферизацию и запись видео, на его кодировку, сжатие, передачу и т.п. Когда дрон уничтожается, то последнюю секунду видео, хранящуюся в буфере, просто нечему обрабатывать и передавать по, надеюсь, понятным причинам.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 18:23
        +2
        Именно. Сжатие видео подразумевает, что передаются не всё кадры, а только ключевые через некоторый промежуток времени. Картинка между кадрами "достраивается" уже на приёмнике. Плюс, буферизация, как вы правильно заметили. В итоге, последние кадры просто не передаются.

        Также, кстати, как и небратьев с их морских дронов. Так что нечего истерить
    5. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 18:09
      +1
      десятков метров до цели
      Прямолинейное движение по инерциалке стандартно для подобных простых дронов при атаке после исчезновения связи. Кроме того, задержка видео естественна в доступной модели.

    6. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:10
      +1
      Так и ланцеты обычно не в упор прилетают по таким видео, там пинг не такой высокий чтоб успевать последние метры транслировать
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:39
        +1
        Видел несколько сотен видео с применением дронов-камикадзе. У всех так.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:26
    0
    Поражение двух украинских БМП при помощи FPV-дронов «Феникс-мини» попало в кадр
    1 фото. - А мне машинку жалко... feelИ ствол погнули, и нос разбили...Бедная.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:47
    0
    З00 эвакуируют на броне? Очень гуманно.
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:08
    0
    По оценкам, украинские вооруженные силы ежемесячно теряют до 10 000 беспилотников.
    В будущем танки могут быть дооснащены футуристическими глушилками, образующими невидимый защитный купол диаметром в сотни метров.
    . В этом районе будет нарушена как радиосвязь, так и спутниковая навигация атакующих беспилотников.

    источник; Defense Express

    У российских спецслужб нет адресов от украинских производителей дронов? например Группа компаний «Здоровье»