Военное обозрение
Войти Регистрация

Ил-114 против обновленного Ил-114-300: что изменилось

0
Ил-114 против обновленного Ил-114-300: что изменилось

В 2016 году правительством РФ было принято решение о возобновлении производства Ил-114. Изначально данная инициатива вызвала довольно много споров. Ведь по факту, под «возобновлением производства» подразумевалось его развертывание с нуля.


Кроме того, самолет из 90-х в наше время совершенно неконкурентоспособен. Следовательно, он должен был пройти глубокую модернизацию, что по мнению многих экспертов, равносильно созданию новой крылатой машины.

Между тем, просчитав экономические составляющие, конструкторы пришли к выводу, что выгоднее все же в качестве основы для обновленного лайнера использовать Ил-114, а не разрабатывать новый самолет. Так, на свет появился проект Ил-114-300.

Для отработки технологий, с помощью которых планируется создать обновленный серийный ближнемагистральный лайнер, использовался один из находящихся на консервации Ил-114. Первый прототип впервые поднялся в небо уже в 2020 году.

Стоит отметить, что внешне в Ил-114-300 практически ничего не изменилось. Длина самолета – 26,9 метров, высота – 9,2 метра, а размах крыла – 30 метров. Крыло, к слову, оставили таким же большим, но нарастили поперечный «V» до 7 градусов.

Шасси лайнера довольно приземистое для сохранения работы на грунтовых полосах. Силовая установка располагается в больших мотогондолах, интегрированных в крыло сверху и сильно выдвинутых вперед.

Сам агрегат ТВ7-117СТ-01 получил новую электронную систему управления, оптимизированную компонентную базу, стал легче и нарастил мощность до 2800 л.с. на взлете с максимумом в 3100 л.с., что примерно на 12-14% больше, чем у базовой версии. Показатели ресурса выросли до 7-8 тысяч часов, что в 10 раз больше, чем у движка, использовавшегося на Ил-114.

Модернизация коснулась и винтов. На Ил-114-300 установили шестилопастные саблевидные АВ112-114. По сравнению с предшественниками, они тише, легче и долговечнее.

Крейсерская скорость у обновленного лайнера осталась прежней – около 500 км/ч при практическом потолке в 7,6 км. Однако более мощный двигатель и улучшенная механизация обеспечивают больший разгон на взлете. Кроме того, при меньшей минимальной скорости полета он еще и быстрее тормозит. В итоге, на разбег Ил-114-300 требуется около 750 метров, а на пробег – 550 метров.

Массу конструкции удалось сократить на тонну, но и это дало результат. С учетом возможности увеличения запаса горючего, дальность полета теперь выросла до 1400 км. У Ил-114 данный показатель составлял – 1 тыс. км.

Согласно заявлениям разработчика, в кабине пилотов будет полностью заменена устаревшая советская авионика. Правда, с учетом невозможности установки зарубежной, российские конструкторы в ускоренном темпе работают над отечественной.

В целом, Ил-114-300 получился вполне компромиссным самолетом, в котором, с одной стороны, нет ничего экстраординарного, с другой – он не уступает коллегам по нише и будет еще долгое время оставаться актуальным.

Уже в скором времени ожидается полет второго и третьего прототипов перспективного самолета. Между тем на новый лайнер уже поступают заказы от отечественных авиакомпаний.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.