Ил-114 против обновленного Ил-114-300: что изменилось

В 2016 году правительством РФ было принято решение о возобновлении производства Ил-114. Изначально данная инициатива вызвала довольно много споров. Ведь по факту, под «возобновлением производства» подразумевалось его развертывание с нуля.Кроме того, самолет из 90-х в наше время совершенно неконкурентоспособен. Следовательно, он должен был пройти глубокую модернизацию, что по мнению многих экспертов, равносильно созданию новой крылатой машины.Между тем, просчитав экономические составляющие, конструкторы пришли к выводу, что выгоднее все же в качестве основы для обновленного лайнера использовать Ил-114, а не разрабатывать новый самолет. Так, на свет появился проект Ил-114-300.Для отработки технологий, с помощью которых планируется создать обновленный серийный ближнемагистральный лайнер, использовался один из находящихся на консервации Ил-114. Первый прототип впервые поднялся в небо уже в 2020 году.Стоит отметить, что внешне в Ил-114-300 практически ничего не изменилось. Длина самолета – 26,9 метров, высота – 9,2 метра, а размах крыла – 30 метров. Крыло, к слову, оставили таким же большим, но нарастили поперечный «V» до 7 градусов.Шасси лайнера довольно приземистое для сохранения работы на грунтовых полосах. Силовая установка располагается в больших мотогондолах, интегрированных в крыло сверху и сильно выдвинутых вперед.Сам агрегат ТВ7-117СТ-01 получил новую электронную систему управления, оптимизированную компонентную базу, стал легче и нарастил мощность до 2800 л.с. на взлете с максимумом в 3100 л.с., что примерно на 12-14% больше, чем у базовой версии. Показатели ресурса выросли до 7-8 тысяч часов, что в 10 раз больше, чем у движка, использовавшегося на Ил-114.Модернизация коснулась и винтов. На Ил-114-300 установили шестилопастные саблевидные АВ112-114. По сравнению с предшественниками, они тише, легче и долговечнее.Крейсерская скорость у обновленного лайнера осталась прежней – около 500 км/ч при практическом потолке в 7,6 км. Однако более мощный двигатель и улучшенная механизация обеспечивают больший разгон на взлете. Кроме того, при меньшей минимальной скорости полета он еще и быстрее тормозит. В итоге, на разбег Ил-114-300 требуется около 750 метров, а на пробег – 550 метров.Массу конструкции удалось сократить на тонну, но и это дало результат. С учетом возможности увеличения запаса горючего, дальность полета теперь выросла до 1400 км. У Ил-114 данный показатель составлял – 1 тыс. км.Согласно заявлениям разработчика, в кабине пилотов будет полностью заменена устаревшая советская авионика. Правда, с учетом невозможности установки зарубежной, российские конструкторы в ускоренном темпе работают над отечественной.В целом, Ил-114-300 получился вполне компромиссным самолетом, в котором, с одной стороны, нет ничего экстраординарного, с другой – он не уступает коллегам по нише и будет еще долгое время оставаться актуальным.Уже в скором времени ожидается полет второго и третьего прототипов перспективного самолета. Между тем на новый лайнер уже поступают заказы от отечественных авиакомпаний.