Экс-министр авиации Нигерии: Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов французских неоколонизаторов

Бывший министр авиации Нигерии, сегодня являющийся одним из лидеров оппозиции страны, юрист Феми Фани-Кайоде, прокомментировал заявления президента Нигерии о готовности направить в соседний Нигер войска. Напомним, что на завтра, 10 августа, запланирован внеочередной саммит ЭКОВАС, на котором будет председательствовать нигерийский президент. На этом саммите будет решаться вопрос возможной интервенции армий стран западноафриканского экономического сотрудничества в Нигер.
Фани-Кайоде:
Безусловно, если бы армия Нигера, Буркина-Фасо, Мали, да какой угодно страны, вторглась в Нигерию, нарушила наши границы, я бы всецело поддержал военный ответ. Наша армия вела бы войну в этом случае за каждый дюйм нашей земли. Но я категорически против того, чтобы наша армия вторгалась в соседний Нигер только потому, что так хотела бы Франция.
По словам экс-министра нигерийского правительства, ситуация в Нигере крайне раздражает Париж. Новые власти в Ниамее требуют от французского военного контингента покинуть страну в короткие сроки.
Фани-Кайоде:
Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов Франции. Франция — самая жадная, злобная, всепроникающая, разрушительная и безжалостная неоколониальная иностранная держава на Африканском континенте. Французские колонизаторы и неоколонизаторы ничего не сделали для Африки. Они лишь грабили, воевали и пользовались нашими ресурсами.
Нигерийский юрист задал вопрос действующему президенту: когда взявшие власть в Нигере силы угрожали Нигерии, нигерийскому народу?
Вопрос был риторическим, потому что новая власть Нигера никому из своих соседей до того момента, пока с их стороны не посыпались ультимативные заявления, не угрожала ни политически, ни в военном плане. Зато президент Нигерии ввёл против Нигера санкции – перекрыл подачу электроэнергии, распорядился заморозить счета Нигера в нигерийских банках.
Экс-министр:
Развернуть наши вооруженные силы, начать войну и позволить нигерийской крови пролиться только для того, чтобы помочь Франции продолжать надругательство над нигерийцами и подвергнуть их рабству, было бы несправедливо, нечестиво, недальновидно, глупо и контрпродуктивно.