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Экс-министр авиации Нигерии: Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов французских неоколонизаторов

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Экс-министр авиации Нигерии: Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов французских неоколонизаторов

Бывший министр авиации Нигерии, сегодня являющийся одним из лидеров оппозиции страны, юрист Феми Фани-Кайоде, прокомментировал заявления президента Нигерии о готовности направить в соседний Нигер войска. Напомним, что на завтра, 10 августа, запланирован внеочередной саммит ЭКОВАС, на котором будет председательствовать нигерийский президент. На этом саммите будет решаться вопрос возможной интервенции армий стран западноафриканского экономического сотрудничества в Нигер.


Фани-Кайоде:

Безусловно, если бы армия Нигера, Буркина-Фасо, Мали, да какой угодно страны, вторглась в Нигерию, нарушила наши границы, я бы всецело поддержал военный ответ. Наша армия вела бы войну в этом случае за каждый дюйм нашей земли. Но я категорически против того, чтобы наша армия вторгалась в соседний Нигер только потому, что так хотела бы Франция.

По словам экс-министра нигерийского правительства, ситуация в Нигере крайне раздражает Париж. Новые власти в Ниамее требуют от французского военного контингента покинуть страну в короткие сроки.

Фани-Кайоде:

Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов Франции. Франция — самая жадная, злобная, всепроникающая, разрушительная и безжалостная неоколониальная иностранная держава на Африканском континенте. Французские колонизаторы и неоколонизаторы ничего не сделали для Африки. Они лишь грабили, воевали и пользовались нашими ресурсами.

Нигерийский юрист задал вопрос действующему президенту: когда взявшие власть в Нигере силы угрожали Нигерии, нигерийскому народу?

Вопрос был риторическим, потому что новая власть Нигера никому из своих соседей до того момента, пока с их стороны не посыпались ультимативные заявления, не угрожала ни политически, ни в военном плане. Зато президент Нигерии ввёл против Нигера санкции – перекрыл подачу электроэнергии, распорядился заморозить счета Нигера в нигерийских банках.

Экс-министр:

Развернуть наши вооруженные силы, начать войну и позволить нигерийской крови пролиться только для того, чтобы помочь Франции продолжать надругательство над нигерийцами и подвергнуть их рабству, было бы несправедливо, нечестиво, недальновидно, глупо и контрпродуктивно.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:19
    +6
    Это экс,хоть и в политике.Что он решает в своей стране?Не знаю.Хотя слова он сказал правильные
    1. Венд
      Венд Сегодня, 17:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это экс,хоть и в политике.Что он решает в своей стране?Не знаю.Хотя слова он сказал правильные

      Да главное не экс, а те кто сейчас стоят у власти в Нигерии.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:20
        +1
        Даже в Африке Экс - это настоящий Экс.
        Это такое концептуальное звание, добавляет +50 к интеллекту.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:30
      +1
      hi К нему прислушиваются, судя по всему. Были сообщения, что их сенат не согласен с президентом-марионеткой!
      Запад слишком много средств вложил в Нигер, и мечты о газопроводе, газ без России! recourse О чём-то ведь договаривались на саммите в Санкт-Петербурге! У всех довольные лица! Посмотрим что будет...
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это экс,хоть и в политике.Что он решает в своей стране?
      Бывший министр авиации Нигерии, сегодня являющийся одним из лидеров оппозиции страны, юрист Феми Фани-Кайоде,
      recourse Если мало, то все... request
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:21
    -11
    Зачем на сайте нужна пустая болтовня какого-то негра? Кому она интересна?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 17:33
      +4
      Читаем - бывший министр авиации Нигерии, сегодня являющийся одним из лидеров оппозиции страны. Ну предположим, для них мы белые обезьяны. А данный экс - при делах, за ним люди стоят.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:43
        +1
        Вообще -то, за слово Нигер, где - нибудь в Гарлеме, и пулю можно получить
      2. Aken
        Aken Сегодня, 17:55
        -2
        А данный экс - при делах, за ним люди стоят.

        И что? Эти люди как-то повлияют на решения проамериканских властей?
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: Aken
      Зачем на сайте нужна пустая болтовня какого-то негра? Кому она интересна?

      Аполитично батенька рассуждаете, весь мир трубил не один год, что Нигер грабят бессовестным образом, так же как и всю Африку, причём безнаказанно, а тут такой шок. Нуланд выпроводили не солоно хлебавши, сейчас там будет весело. А тут экс министр целый, всё таки авторитет приличный оппозиционный..
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:57
        -3
        Он авторитетнее наших оппозиционеров? Явлинского, например? Или Зюганова?
  3. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:22
    +6
    Развернуть наши вооруженные силы, начать войну и позволить нигерийской крови пролиться только для того, чтобы помочь Франции продолжать надругательство над нигерийцами и подвергнуть их рабству, было бы несправедливо, нечестиво, недальновидно, глупо и контрпродуктивно.

    Ох сейчас там начнут копья ломать. Лишили лягушатников Урана и Нефти, ой как взвыли...
    Думаю закончится не в пользу Франции и Матрасных..буду надеяться...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:32
    +2
    Судьба Каддафи не впрок?
    Вам же в СССР показали, на каких деревьях растут вкусные бананы...Вас всё равно тянет в кандалы и ярмо...Гоните прочь этих «добрых» продавцов зеркал и бус...Вспомните, откуда пошла жизнь на планете.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:58
      0
      Вспомните, откуда пошла жизнь на планете.

      Помним. Из Арктики.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:55
    0
    Фани-Кайоде:

    Безусловно, если бы армия Нигера, Буркина-Фасо, Мали, да какой угодно страны, вторглась в Нигерию, нарушила наши границы, я бы всецело поддержал военный ответ. Наша армия вела бы войну в этом случае за каждый дюйм нашей земли. Но я категорически против того, чтобы наша армия вторгалась в соседний Нигер только потому, что так хотела бы Франция.
    Внешняя политика Французской Республики потерпела полное фиаско в ситуации с Нигером. Очередной "фронт борьбы" её экономика не выдержит что грозит очередной социальной дестабилизацией с последующей насильственной сменой власти Пятой Республики ... request
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:59
    0
    Поздно рассуждать.Пишут - влезли лягушатники.
    Французская армия атаковала нацгвардию Нигера и нарушили воздушное пространство страны.
    Об этом заявляет агентство LSI AFRICA со ссылкой на заявление местных властей.
  7. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 19:07
    0
    "Франция — самая жадная, злобная, всепроникающая, разрушительная и безжалостная неоколониальная иностранная держава на Африканском континенте"
    Ну как то уж очень не дипломатично. Хотя и показательно, надеются на наше "плечо", может Китая.