Экс-министр авиации Нигерии: Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов французских неоколонизаторов

Безусловно, если бы армия Нигера, Буркина-Фасо, Мали, да какой угодно страны, вторглась в Нигерию, нарушила наши границы, я бы всецело поддержал военный ответ. Наша армия вела бы войну в этом случае за каждый дюйм нашей земли. Но я категорически против того, чтобы наша армия вторгалась в соседний Нигер только потому, что так хотела бы Франция.

Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов Франции. Франция — самая жадная, злобная, всепроникающая, разрушительная и безжалостная неоколониальная иностранная держава на Африканском континенте. Французские колонизаторы и неоколонизаторы ничего не сделали для Африки. Они лишь грабили, воевали и пользовались нашими ресурсами.

Развернуть наши вооруженные силы, начать войну и позволить нигерийской крови пролиться только для того, чтобы помочь Франции продолжать надругательство над нигерийцами и подвергнуть их рабству, было бы несправедливо, нечестиво, недальновидно, глупо и контрпродуктивно.