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ВСУ показали уничтожение брошенной российской БРЭМ-Л «Беглянка»

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ВСУ показали уничтожение брошенной российской БРЭМ-Л «Беглянка»

ВСУ засняли видео уничтожения российской БРЭМ-Л «Беглянка». Соответствующие кадры показывают на западных ресурсах.


Машина была брошена экипажем по неясным причинам, возможно из-за поломки ходовой части, и, по всей видимости, находилась в «серой зоне». Это позволило операторам беспилотников ВСУ «пристреляться» и в итоге уничтожить технику.

Поражение машины российской армии было осуществлено с помощью ВОГ-а, сброшенного с дрона в открытый люк техники. Детонация боеприпаса вызвала пожар внутри БРЭМ-Л, в результате которого она выгорела изнутри.

БРЭМ-Л «Беглянка» является бронированной эвакуационной машиной российского производства. Она используется для оказания технической поддержки бронетанковым подразделениям. Техника базируется на гусеничном шасси БМП-3, специально модифицированном для проведения ремонтно-восстановительных операций на поле боя.



БРЭМ-Л оснащена специализированным оборудованием, таким как кран, лебедка и бульдозерный отвал. Характеристики, особенности и конкретные возможности данного изделия могут различаться, но в целом машина предназначена для буксировки выведенной из строя бронетехники, выполнения мелкого ремонта в полевых условиях и оказания помощи в эвакуации бронемашин.

Использованы фотографии:
Army Recognition
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1 комментарий
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:12
    +1
    Экипаж жив?
    Тогда нечего и сожалеть.
    Это не боевая, а эвакуационная техника. Если рядом нет поддержки, то экипаж лишь технари, хорошо обученные ремонту, но вряд ли обученные боевым действиям на передовой.