ВСУ показали уничтожение брошенной российской БРЭМ-Л «Беглянка»

ВСУ засняли видео уничтожения российской БРЭМ-Л «Беглянка». Соответствующие кадры показывают на западных ресурсах.
Машина была брошена экипажем по неясным причинам, возможно из-за поломки ходовой части, и, по всей видимости, находилась в «серой зоне». Это позволило операторам беспилотников ВСУ «пристреляться» и в итоге уничтожить технику.
Поражение машины российской армии было осуществлено с помощью ВОГ-а, сброшенного с дрона в открытый люк техники. Детонация боеприпаса вызвала пожар внутри БРЭМ-Л, в результате которого она выгорела изнутри.
БРЭМ-Л «Беглянка» является бронированной эвакуационной машиной российского производства. Она используется для оказания технической поддержки бронетанковым подразделениям. Техника базируется на гусеничном шасси БМП-3, специально модифицированном для проведения ремонтно-восстановительных операций на поле боя.
БРЭМ-Л оснащена специализированным оборудованием, таким как кран, лебедка и бульдозерный отвал. Характеристики, особенности и конкретные возможности данного изделия могут различаться, но в целом машина предназначена для буксировки выведенной из строя бронетехники, выполнения мелкого ремонта в полевых условиях и оказания помощи в эвакуации бронемашин.