Директор пиротехнической компании, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, доставлен на допрос в СК РФ

Сегодня утром в соцсетях и СМИ стали распространяться сообщения о мощном взрыве на одном из предприятий в подмосковном городе Сергиев Посад. Поначалу утверждалось, что взрыв произошел вроде как на арендованном складе пиротехники, по другим данным в районе котельной на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).
С предприятия начали эвакуировать всех находящихся там людей. По предварительным данным, в результате ЧП были пострадавшие. На место выехали местные и региональные власти, естественно, к работе приступили экстренные службы.
Местные жители до сих пор публикуют в сети кадры с места взрыва, на которых виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо. Свидетели говорят, что в округе взрывной волной выбиты стекла в зданиях, а в некоторых квартирах повалена и поломана мебель.
По данным российских телеграм-каналов, взрыв уничтожил складские помещения площадью 1600 кв. м. Пострадало более 50 человек. 22 из них доставлены в отделение травматологии городской больницы, шестеро пострадавших находятся в реанимации с тяжелыми ожогами и контузией.
Побывавший на месте происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил официальную версию ЧП в своем телеграм-канале. По данным властей Подмосковья и экстренных служб, взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров, в котором действительно хранилась принадлежащая частной компании «Пиро-Росс» пиротехника. Складской ангар был расположен на прилегающей к заводу территории.
Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад
— написал глава региона, указав телефоны «горячей линии», куда можно обратиться за информацией.
По количеству пострадавших губернатор Подмосковья сообщил, что на вторую половину дня в больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговые травмы, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Под завалами могут находиться еще пять человек. Позднее количество пострадавших увеличилось до 56 человек, трое извлечены из под завалов. О погибших пока не сообщается.
Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов провел оперативное совещание с сотрудниками администрации, на котором обсуждалась экстренная помощь жителям пострадавших домов. Сегодня ремонтные бригады примут временные меры по заделыванию выбитых в нескольких домах окон, завтра начнется капитальное остекление и устранение других последствий ЧП. Все работы будут проводиться за счет средств администрации.
Известно, что стекла повылетали в нескольких жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта. Кроме того, частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.
К настоящему времени ранее введенные ограничения на работу общественного транспорта в Сергиевом Посаде сняты. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Ранее озвученная версия о том, что территория ЗОМЗ была атакована беспилотником, официальными властями полностью отвергается. Противоречивая информация пока поступает и по поводу того, производит ли в настоящее время завод оптические приборы для Минобороны РФ.
Прокуратура взяла на особый контроль расследование причин происшествия. На месте происшествия работают сергиево-посадский городской прокурор Александр Дроняев, следователи и криминалисты подмосковного управления СК РФ. Директор компании, арендующей склад для хранения пиротехники, Сергей Чанкаев доставлен на допрос в Следственный Комитет России. Одной из версий причин взрыва называется несоблюдение техники безопасности при обращении с пиротехническими материалами.