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Директор пиротехнической компании, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, доставлен на допрос в СК РФ

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Директор пиротехнической компании, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, доставлен на допрос в СК РФ

Сегодня утром в соцсетях и СМИ стали распространяться сообщения о мощном взрыве на одном из предприятий в подмосковном городе Сергиев Посад. Поначалу утверждалось, что взрыв произошел вроде как на арендованном складе пиротехники, по другим данным в районе котельной на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).




С предприятия начали эвакуировать всех находящихся там людей. По предварительным данным, в результате ЧП были пострадавшие. На место выехали местные и региональные власти, естественно, к работе приступили экстренные службы.

Местные жители до сих пор публикуют в сети кадры с места взрыва, на которых виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо. Свидетели говорят, что в округе взрывной волной выбиты стекла в зданиях, а в некоторых квартирах повалена и поломана мебель.



По данным российских телеграм-каналов, взрыв уничтожил складские помещения площадью 1600 кв. м. Пострадало более 50 человек. 22 из них доставлены в отделение травматологии городской больницы, шестеро пострадавших находятся в реанимации с тяжелыми ожогами и контузией.

Побывавший на месте происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил официальную версию ЧП в своем телеграм-канале. По данным властей Подмосковья и экстренных служб, взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров, в котором действительно хранилась принадлежащая частной компании «Пиро-Росс» пиротехника. Складской ангар был расположен на прилегающей к заводу территории.

Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад

— написал глава региона, указав телефоны «горячей линии», куда можно обратиться за информацией.



По количеству пострадавших губернатор Подмосковья сообщил, что на вторую половину дня в больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговые травмы, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Под завалами могут находиться еще пять человек. Позднее количество пострадавших увеличилось до 56 человек, трое извлечены из под завалов. О погибших пока не сообщается.

Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов провел оперативное совещание с сотрудниками администрации, на котором обсуждалась экстренная помощь жителям пострадавших домов. Сегодня ремонтные бригады примут временные меры по заделыванию выбитых в нескольких домах окон, завтра начнется капитальное остекление и устранение других последствий ЧП. Все работы будут проводиться за счет средств администрации.

Известно, что стекла повылетали в нескольких жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта. Кроме того, частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

К настоящему времени ранее введенные ограничения на работу общественного транспорта в Сергиевом Посаде сняты. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Ранее озвученная версия о том, что территория ЗОМЗ была атакована беспилотником, официальными властями полностью отвергается. Противоречивая информация пока поступает и по поводу того, производит ли в настоящее время завод оптические приборы для Минобороны РФ.



Прокуратура взяла на особый контроль расследование причин происшествия. На месте происшествия работают сергиево-посадский городской прокурор Александр Дроняев, следователи и криминалисты подмосковного управления СК РФ. Директор компании, арендующей склад для хранения пиротехники, Сергей Чанкаев доставлен на допрос в Следственный Комитет России. Одной из версий причин взрыва называется несоблюдение техники безопасности при обращении с пиротехническими материалами.

Использованы фотографии:
Соцсети
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20 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:25
    +2
    Побывавший на месте происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил официальную версию ЧП в своем телеграм-канале. По данным властей Подмосковья и экстренных служб, взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров, в котором действительно хранилась принадлежащая частной компании «Пиро-Росс» пиротехника. Складской ангар был расположен на прилегающей к заводу территории.

    И какому умнику пришла в голову идея сдать в аренду помещение (пусть даже пустующее) под склад пиротехники?
    Туда ведь что-угодно могли завести временные владельцы.

    Даже Википедия уже успела обновить страничку про ЗОМЗ с учетом сегодняшнего инцидента.

    9 августа 2023 года примерно в 11:00 на предприятии произошёл мощный взрыв. Предварительно, взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл на складе с пиротехникой. Позже стало известно, что эпицентром взрыва стал ангар с металлическими трубами, однако рядом оказался склад с пиротехникой компании "Пиро-Росс", что усилило масштаб катастрофы. По предварительным данным Сергиево-Посадской городской прокуратуры, глава компании ОАО "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не причастен к трагедии.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:39
      +2
      Ну, как это возможно, что объект
      принадлежащий частной компании «Пиро-Росс»
      находился на территории завода который возможно производил
      оптические приборы для Минобороны РФ.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 18:44
      +3
      Цитата: alystan
      Туда ведь что-угодно могли завести временные владельцы.

      А Вы посмотрите на основателей этой компании - это сразу снимает большинство вопросов "как она там оказалась?".
      По факту, это коммерческая структура трёх государственных компаний: "НИИ прикладной химии", "Краснозаводского химического завода" и "Федерального центра двойных технологий "Союз" - для выхода на гражданский рынок. А четвёртый соучредитель - это научный центр при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.

      С такими учредителями они хоть в Сарове, хоть в Железногорске могли обосноваться - никто бы и слова не сказал. smile
    3. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: alystan
      Даже Википедия уже успела обновить страничку про ЗОМЗ с учетом сегодняшнего инцидента.
      эпицентром взрыва стал ангар с металлическими трубами, однако рядом оказался склад с пиротехникой компании

      Ну конечно, википедия в своём репертуаре. То есть, взорвались металлические трубы, ну а склад пиротехники, это просто к слову. winked
    4. al3x
      al3x Сегодня, 19:17
      0
      Цитата: alystan
      какому умнику пришла в голову идея сдать в аренду помещение

      В СМИ мелькает инфа, что территория пролегала к заводу, а не принадлежала. Немного домыслю: когда-то это была заводская территория, но кто-то кусочек продал или еще какую муть замутил... request
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 18:28
    +1
    Как так? Почему пиротехника хранится на складе оборонного предприятия, да ещё и в черте города? Бардак. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:11
      0
      Я вот все поражаюсь людям.На заборах пишут разное.И люди знают,что это забор.Но все равно верят написанному.Вы хотите,что бы сказали правду?А кукиш с маслом.Кушайте,что дают
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:32
    +4
    пиротехника??? в воюющей стране по-прежнему востребованы фейерверки и салюты!!!!??? belay
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 18:37
      0
      Цитата: Владимир80
      в воюющей стране по-прежнему востребованы фейерверки и салюты!!!!???

      А что - кто-то объявил войну? wink
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Владимир80
      пиротехника??? в воюющей стране по-прежнему востребованы фейерверки и салюты!!!!??? belay

      А Вы, извините, Новый год встречали в Антарктиде? Из ракетницы пальнул да пару фальшвейеров запалил - и весь фейерверк?
      Я не у себя за городом в посёлке был на Новый год, а у друга в городе, в многоэтажке. Три дня, что мы с женой у него были, круглосуточно громыхало и сверкало под окнами. Он говорил, что каждый год это начинается числа 20-го декабря и продолжается до середины января. Восемнадцатый этаж от петард, бросаемых "пионэрами" под ноги, не спасает - дома стоят плотно, эхо громыхает громче, чем сама хлопушка.

      Вот на эти три недели у нас все эти хлопушкопроизводители работают весь год. Разговаривал с одним из продавцов петард-фейерверков (дружбы особой нет. но знаем друг друга лет 25, потому и поделился), так он сказал, что небольшой отдел в его магазине, торгующий этим "добром", за месяц работы на Новый год даёт прибыль такую же, как весь магазин, в среднем, за три-четыре месяца.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:34
    0
    Погибшые уже есть, пока один, а вот почему на территории ТАКОГО предприятия оказался ТАКОЙ склад, которому ещё весной выписали предписания за нарушение пожарной безопастности действительно интересно, только все предсказуемо сколько подобных Ч. П. было, сколько трагедий из-за не соблюдение пожарной безопасности, не соблюдения технологий производства и качества компонентов, ну накажут "стрелочника" если накажут а система как была так и останется, целехонькой.
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 18:36
    +1
    Техкоммент:
    Компания Пиро-Росс была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями, в числе которых ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М. о. ), ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад М. о. ), ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск), ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М. о. )

    То есть, на территории завода работала компания, основанная четырьмя Федеральными Государственными Унитарными Предприятиями, два из которых - Ростеховские, а одно вообще подчиняется Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (МО РФ).

    С таким же успехом можно 224-й ЛО считать "частной лавочкой". smile
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:45
      0
      Так основанная 30 лет назад, небось давно частная лавочка, проданная за три копейки сыну бывшего директора одного из заводов
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:36
    +1
    Интересно что за пиротехникак такая... на тол не похоже, дым не черный - мало углерода от реакции.
    Но штоб такой гриб сделать - нужна очень высокая температура... на квадрабум 40х40... метров laughing не очень похоже recourse
    Видимо секретная раработка Корсар 100500
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:44
      0
      Склады с пиротехникой сильно взрываются при достижении критической массы. В 2000 году в Голландии склад такой впервые взорвался, снеся полгорода, а до этого все думали что залежи пиротехники просто ярко горят и трещат.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:43
    +2
    Надо было данный склад на первом этаже детсадика расположить...а че мелочиться то.....в спальном районе возле жилых домов бесконтрольно устроили склад со взрывчаткой - свози туда мегатонны тротила и взрывай и всем пофиг.....тут попытайся маленький ларек открыть возле дома так налетят стервятники и разорвут от чрезмерного конроля..а тут абсурд какой то - большой склад бесконтрольно возле жилых домов пичкают мегатоннами взрывчатки и всем пофиг.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 18:55
    +1
    Столько вопросов почему такой склад на территории такого предприятия. Да всë просто до безобразия.
    Участник форума Дымок_в_Дымке первым написал, что соучредителями Пиро-Росс был 4 государственных НИИ, которые к оборонке имеют самое прямое отношение. История этой компании берёт начало в 1994 году. Помещение было не в аренде, а в собственности этой компании. В 90е многие заводы попали в частные руки, оборонные не исключение. А вот само оно бахнуло или помог кто-то это уже вопрос другого плана.

    PS уже идут дополнения в СМИ, что производство/склад Пиро-Росс ПРИЛЕГАЛ к территории завода, но не входил в неё.
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:59
    0
    Спрашивается, почему в центре города закончился склад с пиротехникой? Кто должен был проверить? а кто дал разрешение ставить эти опасные вещи возле других домов и офисов и так далее? И главное, кто теперь возместит материальный и физический ущерб невинно потерпевшим? Сообщество, честные граждане, которые платят налоги? Мы должны, по крайней мере, надеяться, что они прольют свет на факты и что преступники заплатят полную цену за свои злодеяния.
  10. Uno
    Uno Сегодня, 19:11
    0
    Ну тут думаю не все так просто как вещает официальная версия, уже есть куча видосов со снарядами разбросанными по территории завода
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:15
    0
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: alystan
    Туда ведь что-угодно могли завести временные владельцы.

    А Вы посмотрите на основателей этой компании - это сразу снимает большинство вопросов "как она там оказалась?".
    По факту, это коммерческая структура трёх государственных компаний: "НИИ прикладной химии", "Краснозаводского химического завода" и "Федерального центра двойных технологий "Союз" - для выхода на гражданский рынок. А четвёртый соучредитель - это научный центр при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.

    С такими учредителями они хоть в Сарове, хоть в Железногорске могли обосноваться - никто бы и слова не сказал. smile
    Вот как? Хм...у друга спрошу.... . Я про "Союз" sad