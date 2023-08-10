ВС США начали проводить испытания в рамках программы LTAMDS по созданию перспективной наземной многофункциональной РЛС ПРО

Армия США начала проведение первых испытаний радаров систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил ответственный за выполнение программы LTAMDS по созданию перспективной наземной многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) ПРО бригадный генерал Фрэнк Лозано.LTAMDS будет служить радиолокатором для интегрированной системы ПВО и ПРО, нацеленной на усиление мощности устаревших систем противоракетной обороны «земля-воздух». По решению конгресса, до конца нынешнего года в состав армии США войдёт батальон, состоящий из 4 РЛС.Стоит отметить, что в качестве подрядчика по разработке прототипа LTAMDS в 2019-м году была отобрана американская военно-промышленная компания Raytheon.Как рассказал Лозано, LTAMDS оснащена тремя датчиками, два из которых – кругового обзора. Они позволяют системе вовремя реагировать на угрозы, выявляя их в диапазоне 360 градусов.Таким образом, лишь после успешных испытаний вышеуказанных радаров, которые, как ожидается, придут на смену радарам системы ЗРК «Пэтриот» можно будет говорить о налаживании их серийного производства. Произойдёт это не ранее 2025-го года.Другие 3 РЛС будут предназначены для обеспечения защиты Гуама – крупнейшей военной базы Соединённых Штатов в Тихом океане (сам остров не входит в состав страны, но является её колониальным владением), о чём поведал помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас (Даг) Буш.