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Минобороны Германии уточнило количество подготавливаемых к передаче Украине танков Leopard 1A5

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Минобороны Германии уточнило количество подготавливаемых к передаче Украине танков Leopard 1A5

Министерство обороны Германии уточнило появившуюся в немецких СМИ информацию о готовящейся передаче Украине танков Leopard 1A5, закупленных концерном Rheinmetall в Бельгии. По словам пресс-службы военного ведомства, Киев танки получит, но в другом количестве.


Минобороны ФРГ подтвердило, что Германия готовит передачу Украине танков Leopard 1A5, но не 30 единиц, как сообщалось ранее, а всего 25, т.е. половины от закупленных у бельгийцев. Куда пойдет вторая половина, пока информации нет. Вместо еще пяти танков Киев получит ремонтно-эвакуационные машины, а также два учебных танка для подготовки украинских экипажей. Таким образом, Киеву передадут 25 ОБТ Leopard 1A5 и 7 единиц вспомогательной и учебной техники.

Ранее немецкая пресса сообщила, что германский оборонный концерн Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для украинской армии. Согласно ранее опубликованной информации, вся техника пройдет ремонт и модернизацию на предприятиях концерна, после чего отправится на Украину. Сроки передачи танков не сообщаются, но они пойдут как дополнение к ранее заявленным поставкам. По словам представителя Бундесвера, передачу танков Leopard 1A5 Берлин анонсировал на саммите НАТО в Вильнюсе.

Согласно ранее озвученным заявлениям, прозвучавшим от представителей концерна Rheinmetall, а также военного ведомства Германии, всего Киев может получить от 160 до 200 танков Leopard 1A5, сведения разняться. Естественно, поставки будут не одномоментные, а на протяжении длительного времени. Кстати, некоторые украинские ресурсы утверждают, что часть танков уже находится на территории Украины.

Ранее глава концерна Армин Паппергер обещал первые поставки Leopard 1A5 уже в следующем, 2024 году. Как будет на самом деле покажет время.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:53
    +3
    Уже писал,что немчура-терпилы конченные.Имеют все и как хотят..
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:57
    +4
    сведения разняться

    Сведения - что делают!? - разнятся!!!!!!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:01
      +2
      Сведения - что делают!? - разнятся!!!!!!
      ..хрен редьки не слаще...или ты другого мнения?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:35
        0
        Чисто для работы из закрытых позиций. К обороне готовятся.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:59
    +2
    замечательно...стало быть лео-2 успешно закончились..ну что и ожидалось...жаль челенжи во львовских лесах прячутся, а так саксам пришлось бы центурионы расконсервировать
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:02
      0
      а может и жмут Лео2 шароварным - типа обойдутся захистнички и Лео1.

      зы Скорее бы у захистников танкисты закончились....
      Были бы Pzkw Т3 в наличии - и их бы слили свидомым.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:08
        +1
        Скорее бы у захистников танкисты закончились....
        ....они уже закончились...последние атаки хунтяр были исключительно без бронеподдержки...в ходу появилось словосочетание МЯСНОЙ ШТУРМ...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:10
          +1
          А кого ж тогда шароварники в Лео1 посадят если танкисты кончились?
          Заново обучат мобиков-пехотинцев?
          Так это будут смертники - экипаж на один выезд.
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:14
            0
            Заново обучат мобиков-пехотинцев?
            ...ну медведи в цирке на одноколёсном велике гоняют...(чего даже я не умею)..так и в лео 1...покажут на что нажимать и в какой последовательности...и оглы на ежи...другое дело во всу разгораются расследования по поводу умышленной порчи бронетехники...и если глубоко в тылу всё норм по понятным причинам..то на передке эта порча приобрела повальный порядок
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:00
    +1
    Ещё немного информации к статье.
    "Frankenpost" пишет:
    "Танки поступают от бельгийской компании OIP Land Systems, у которой на складе были старые системы вооружения, и около 50 из них были проданы компании Rheinmetall. Некоторые из машин были в таком плохом состоянии, что часть из них можно использовать только в качестве доноров— это уменьшает количество танков, которые можно поставить, примерно до 30 штук.
    Генеральный директор OIP Land Systems Фредди Верслуйс сообщил британской газете "The Guardian", что продал 49 танков другому европейскому правительству, имя которого он не может назвать из-за пункта о конфиденциальности. Цену он тоже не смог назвать. Верслуйс добавил, что их пребывание на поле боя в Украине может занять до шести месяцев".
    Я уверен, что и эти 49 "Leo" через "другое европейское правительство" также окажутся на Украине.
    1. Kiring
      Kiring Сегодня, 18:06
      +2
      Они как будто наперегонки бегают кто быстрее купит и больше отдаст укропам. Неужто там такие большие откаты, что все это окупается? Или надеются на делёжку в будущем?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:23
        +1
        Kiring hi, тут думаю ещё один не мало важный фактор есть приказ Вашингтона и страх попасть под его "каток" вот и приходиться скреня зубами тратить кровные на поддержку Киева без надежды на возврат.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:10
    0
    Два танка из передоваемых будут учебными, стало быть учить будут на территории Украины и скорее всего уже украинские инструктора, видать наблатыкались достаточно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:14
      +1
      Видать мобиков-дедулек будут обучать.
      Ропот 55 hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:17
        0
        Nexcom hi, эт точно, боеспособные все на Л. Б. С. Всех более менее пригодных загонят в штурмовые части ТРО и ВСУ. Остаются либо старые, либо не годные под физ нагрузки и штурмовки, либо молодняк.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:25
          0
          А заряжающие? Там автомата то нет. Дедульки то и молодняк могут и не сдюжить заряжающими. Ну или сдюжат но не надолго... И не быстро...
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 18:38
            0
            Nexcom, ну жить захотят здюжут), естественный отбор в действии, а чего, железо халявное, людей не жалко почему бы и не попробывать.
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:11
    +3
    Лукавят и врут.
    Поставят столько, сколько смогут.
    Для убийства русских и украинцев им ничего не жалко, особенно это старьё
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:14
      0
      именно так, а евро они еще напечатают, не проблема, у них ведь нет Эли во главе дойчебанка...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:20
      0
      JonnyT hi, да им и этого ПЕСЕЦ (северный лис), как жалко, да выбора нет, ну не могут они из под Вашингтона вывернуться и свое Я показать.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:18
    0
    Минобороны ФРГ подтвердило, что Германия готовит передачу Украине танков Leopard 1A5, но не 30 единиц, как сообщалось ранее, а всего 25, т.е. половины от закупленных у бельгийцев. Куда пойдет вторая половина, пока информации нет. Вместо еще пяти танков Киев получит ремонтно-эвакуационные машины, а также два учебных танка для подготовки украинских экипажей. Таким образом, Киеву передадут 25 ОБТ Leopard 1A5 и 7 единиц вспомогательной и учебной техники.
    Расход будет ровно 25 БПЛА "Ланцет", как не крути recourse
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:25
    +1
    Старые танки, новые танки... Знаете, форумчане, бесит то что всё это оружие продолжает поступать на окраину. Полтора года ни каких изменений. request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:40
      +1
      Лешак hi, да ладно вам, вон давеча писали мост через Затоку вроде как поломали, так что про никаких это вы зря.(Сарказм).
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:47
        0
        Ну если мост в Затоке то это конечно всё меняет (тоже сарказм). hi
  9. Наган
    Наган Сегодня, 18:29
    0
    Спонсоры Куева потихоньку выбегают из бронетехники, или финансов, или того и другого.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:14
    0
    Надеюсь Кремль проснётся и пресечёт разведение зверинца и абрашек на окраине.