Минобороны Германии уточнило количество подготавливаемых к передаче Украине танков Leopard 1A5

Министерство обороны Германии уточнило появившуюся в немецких СМИ информацию о готовящейся передаче Украине танков Leopard 1A5, закупленных концерном Rheinmetall в Бельгии. По словам пресс-службы военного ведомства, Киев танки получит, но в другом количестве.
Минобороны ФРГ подтвердило, что Германия готовит передачу Украине танков Leopard 1A5, но не 30 единиц, как сообщалось ранее, а всего 25, т.е. половины от закупленных у бельгийцев. Куда пойдет вторая половина, пока информации нет. Вместо еще пяти танков Киев получит ремонтно-эвакуационные машины, а также два учебных танка для подготовки украинских экипажей. Таким образом, Киеву передадут 25 ОБТ Leopard 1A5 и 7 единиц вспомогательной и учебной техники.
Ранее немецкая пресса сообщила, что германский оборонный концерн Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для украинской армии. Согласно ранее опубликованной информации, вся техника пройдет ремонт и модернизацию на предприятиях концерна, после чего отправится на Украину. Сроки передачи танков не сообщаются, но они пойдут как дополнение к ранее заявленным поставкам. По словам представителя Бундесвера, передачу танков Leopard 1A5 Берлин анонсировал на саммите НАТО в Вильнюсе.
Согласно ранее озвученным заявлениям, прозвучавшим от представителей концерна Rheinmetall, а также военного ведомства Германии, всего Киев может получить от 160 до 200 танков Leopard 1A5, сведения разняться. Естественно, поставки будут не одномоментные, а на протяжении длительного времени. Кстати, некоторые украинские ресурсы утверждают, что часть танков уже находится на территории Украины.
Ранее глава концерна Армин Паппергер обещал первые поставки Leopard 1A5 уже в следующем, 2024 году. Как будет на самом деле покажет время.