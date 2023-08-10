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Пресса КНР: Если Токио и Сеул не перестанут следовать диктату США, они потеряют ряд конкурентных преимуществ

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Пресса КНР: Если Токио и Сеул не перестанут следовать диктату США, они потеряют ряд конкурентных преимуществ

Хотя Китай, Япония и Южная Корея с оптимизмом смотрят на перспективы Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и их сотрудничество в рамках ВРЭП, их экономическое и торговое сотрудничество сталкивается с некоторыми проблемами, несмотря на возможности. Одна из таких проблем исходит от США, которые склоняют Японию и Южную Корею присоединиться к возглавляемой ими «Индо-Тихоокеанской экономической основе для процветания» и проводят политику «отделения» от Китая, тем самым разжигая геополитическую напряженность.


ВРЭП, как пишет китайская пресса, будет способствовать экономической интеграции Азии, поскольку оно обеспечивает первую общую платформу для Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы стимулировать свободную торговлю в условиях растущей геополитической напряженности и глобальных потрясений, а также способствовать увеличению глобального роста.

Но для этого три страны должны будут использовать платформу ВРЭП для регулярного общения и укрепления сотрудничества, прилагать больше усилий для защиты многосторонней торговой системы, основанной на рыночных правилах. Они, как считают китайские обозреватели, также должны работать вместе для преодоления проблем, включая снижение геополитических рисков и разрешение структурных противоречий в отраслевых цепочках.

Однако Токио и Сеул, похоже, решили «отделить» свою экономику от экономики Китая из-за их так называемых «различий в ценностях». «Различие в ценностях» другими словами, в данном случае, имеется ввиду: «Вашингтон нам друг, а Москва и Пекин – враги».

Китайская пресса:

Некоторые предприятия, компании, аналитические центры и политики слепо поддерживают это неразумное решение, что негативно сказывается на их торговле с Китаем. Но если три мощные азиатские страны будут участвовать в открытом взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на рыночных правилах, они смогут раскрыть весь потенциал своих экономик.


Если же Япония и Южная Корея не перестанут слепо следовать диктату США, они потеряют свои конкурентные преимущества в ряде индустриальных направлений, как считают в прессе КНР. Одно из таких направлений - сфера производства полупроводников и техники на их основе. В Китае считают, что сотрудничество Сеула и Токио с Пекином может дать особый импульс для развития этой отрасли в Азии. Но проблема в том, что японцы и южнокорейцы привыкли во всём следовать тому, что скажут из Вашингтона.
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:04
    +2
    Японию необходимо ПОЛНОСТЬЮ изолировать от добычи морепродуктов в прибрежной исключительной экономической зоне России, далее выкинуть их из всех компаний добывающих углеводороды на шельфе, запретить законодательством ввоз ВСЕХ их автомобилей !!! есть Корея и Китай........ пора расширить им глаза.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:07
      +3
      Корею американцы дожмут, так что останется тилько Китай. А когда кто то становится безальтернативным источником чего либо, это не есть хорошо.
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:08
    +1
    США никак не могут выбраться из животного состояния и попыток любой ценой занять высшее место в пищевой цепочке на планете Земля. Как были, так и остаются питекантропами, которые грызутся за власть. Одна надежда - на таких, как Илон Маск. У которых есть разум, и которым не нужна власть.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:31
      0
      «Вашингтон нам друг, а Москва и Пекин – враги».
      Имея такого друга - и врагов не надо ! what
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:10
    +1
    Ни чего удивительного. США четко и планомерно проводит политику "Разделяй и властвуй" по всему миру. С враждебными и нейтральными странами жестче, с сателлитами мягче, но все равно готовит почву.
  4. Леонид Леонов
    Леонид Леонов Сегодня, 08:36
    0
    Странно, что у кого то есть сомнения, что они будут следовать диктату сша.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    0
    Китай отлично понимая какую политику ведут Сша в его отношении, в т.ч. через Токио и Сеул все равно надеется на некое экономическое партнерство и сотрудничество. Мы тоже надеялись в свое время, да и сейчас не у всех эти надежды пропали, а чем все закончилось сегодня отлично видно - бесконечные санкции, экономическое давление, желание "победы на поле боя" украинскими руками, теракты, провокации... Стремление к "мир, дружба, жвачка" с одной стороны понятно, но ошибки других учитывать и Китаю не вредно.