Некоторые предприятия, компании, аналитические центры и политики слепо поддерживают это неразумное решение, что негативно сказывается на их торговле с Китаем. Но если три мощные азиатские страны будут участвовать в открытом взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на рыночных правилах, они смогут раскрыть весь потенциал своих экономик.

Хотя Китай, Япония и Южная Корея с оптимизмом смотрят на перспективы Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и их сотрудничество в рамках ВРЭП, их экономическое и торговое сотрудничество сталкивается с некоторыми проблемами, несмотря на возможности. Одна из таких проблем исходит от США, которые склоняют Японию и Южную Корею присоединиться к возглавляемой ими «Индо-Тихоокеанской экономической основе для процветания» и проводят политику «отделения» от Китая, тем самым разжигая геополитическую напряженность.ВРЭП, как пишет китайская пресса, будет способствовать экономической интеграции Азии, поскольку оно обеспечивает первую общую платформу для Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы стимулировать свободную торговлю в условиях растущей геополитической напряженности и глобальных потрясений, а также способствовать увеличению глобального роста.Но для этого три страны должны будут использовать платформу ВРЭП для регулярного общения и укрепления сотрудничества, прилагать больше усилий для защиты многосторонней торговой системы, основанной на рыночных правилах. Они, как считают китайские обозреватели, также должны работать вместе для преодоления проблем, включая снижение геополитических рисков и разрешение структурных противоречий в отраслевых цепочках.Однако Токио и Сеул, похоже, решили «отделить» свою экономику от экономики Китая из-за их так называемых «различий в ценностях». «Различие в ценностях» другими словами, в данном случае, имеется ввиду: «Вашингтон нам друг, а Москва и Пекин – враги».Китайская пресса:Если же Япония и Южная Корея не перестанут слепо следовать диктату США, они потеряют свои конкурентные преимущества в ряде индустриальных направлений, как считают в прессе КНР. Одно из таких направлений - сфера производства полупроводников и техники на их основе. В Китае считают, что сотрудничество Сеула и Токио с Пекином может дать особый импульс для развития этой отрасли в Азии. Но проблема в том, что японцы и южнокорейцы привыкли во всём следовать тому, что скажут из Вашингтона.