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«Важное средство транспортировки войск»: в западной прессе оценили применение бронепоездов в зоне СВО

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«Важное средство транспортировки войск»: в западной прессе оценили применение бронепоездов в зоне СВО

В западной прессе обратили внимание на ролик Минобороны РФ, в котором демонстрируется использование бронепоезда в зоне СВО.


В ходе конфликта на Украине бронепоезда стали одним из важнейших средств эвакуации и транспортировки войск

- говорится в издании Army Recognition, оценивая их значение для российской армии.

Данный тип техники решает задачи по ведению инженерной разведки на железнодорожных путях, их разминированию и восстановлению, сопровождению военных грузов.

В качестве средств самообороны используются БМП-2 и зенитные установки ЗУ-23-2. Последние могут вести огонь как по воздушных, так и по наземным целям. Защиту бронепоезда обеспечивают стенки вагонов из 20-мм стали и мешки с песком. В бронированных отсеках размещаются стрелки, вооруженные автоматами и пулеметами. Локомотив, обеспечивающий тягу составу, расположен в центре поезда, чтобы снизить риски его поражения.

Как отмечается в издании, бронепоезда, имея важнейшее преимущество – мобильность, могут играть различные роли, например, выступать в качестве передвижных командных пунктов или временных госпиталей. Их значительная боевая мощь может являться сдерживающим фактором для действий неприятеля в определенной местности.

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12 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 18:35
    +5
    Сдается мне, что в современной войне при современных средствах обнаружения и наблюдения, бронепоезд - лишь очень большая мишень.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:44
      +2
      Его задача проверить железнодорожные пути перед прохождением военных и гражданских грузов. Без него никак, не судите строго. Тем более, что работают они на ЖД путях в собственном тылу.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 18:44
      +4
      "...при современных средствах ...большая мишень"
      Но... тем не менее, работают такие бронепоезда в зоне СВО с самого начала и успешно.
      Они служат не для огневой поддержки войск, а для обеспечения работы ж/д путей сообщения в прифронтовой полосе
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 18:36
    +2
    В том то и дело, что их боевая мощь не кажется столь уж значительной. Хотелось бы увидеть на них что-то вроде корабельной артустановки АК-176 или хотя бы 57-мм модуль АУ220М. Тогда они реально могли бы проводить огневую поддержку и работать по воздушным целям.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      Тогда они реально могли бы проводить огневую поддержку

      Нет у бронепоездов такой задачи.
      У передовой им делать нечего.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:07
        0
        Жаль, представляете какую огневую мощь может обрушить на врага корабельная артустановка АК-176! Ну, не совсем уж на передовой, а в зоне досягаемости его орудий. Современные системы ситуационной осведомленности позволяют задействовать все средства. Тем более, что корабельные артиллерийские установки могут использоваться и для воздушной обороны ЖД станций.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 18:42
    -3
    С Пионерами внутри страны они были бы ого-го(правда броня тогда зачем)), а так, на самом деле мишень.
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:44
    -3
    Анахронизм. К тому же сталь толщиной 20 мм пробивается пулей.
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 18:46
    0
    Я тут размечтался и захотел прицепить к нему вот это.

    soldier
  6. agoran
    agoran Сегодня, 18:49
    0
    Там много вариантов.Мобильные пекарни, передвижные бани, станции по ремонту и стирки. Был репортаж ко дню железндоржника.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:02
      +1
      Это похоже ближе к ЖД станциям. Бронепоезд всё таки для проверки путей и ликвидации засад на них.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 19:15
    0
    Мы мирные люди, но наш бронепоезд покинул запасной путь.