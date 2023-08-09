«Важное средство транспортировки войск»: в западной прессе оценили применение бронепоездов в зоне СВО

В ходе конфликта на Украине бронепоезда стали одним из важнейших средств эвакуации и транспортировки войск

В западной прессе обратили внимание на ролик Минобороны РФ, в котором демонстрируется использование бронепоезда в зоне СВО.- говорится в издании Army Recognition, оценивая их значение для российской армии.Данный тип техники решает задачи по ведению инженерной разведки на железнодорожных путях, их разминированию и восстановлению, сопровождению военных грузов.В качестве средств самообороны используются БМП-2 и зенитные установки ЗУ-23-2. Последние могут вести огонь как по воздушных, так и по наземным целям. Защиту бронепоезда обеспечивают стенки вагонов из 20-мм стали и мешки с песком. В бронированных отсеках размещаются стрелки, вооруженные автоматами и пулеметами. Локомотив, обеспечивающий тягу составу, расположен в центре поезда, чтобы снизить риски его поражения.Как отмечается в издании, бронепоезда, имея важнейшее преимущество – мобильность, могут играть различные роли, например, выступать в качестве передвижных командных пунктов или временных госпиталей. Их значительная боевая мощь может являться сдерживающим фактором для действий неприятеля в определенной местности.