Президент Сербии заявил о серьёзных последствиях для Украины в случае признания ею независимости Косово

Украина – дружественная нам страна. У нас никогда не возникало каких-либо конфликтов с ней, а потому, надеюсь на то, что и в дальнейшем мы будем их избегать. Даже невозможно представить, что произойдёт с Украиной в случае признания её независимости Косова. Тогда она не только вмиг потеряет уровень политического доверия, но и потеряет всё, что было у неё в руках

И разве после такого она [Украина] могла бы продолжать утверждать, что придерживается норм международного права? Разумеется, нет. Тем не менее, я уверен, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук

Киев может лишиться всего, если признает независимость Косова. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с премьер-министром Сербии выступил президент республики Александр Вучич.Глава сербского государства высказал по этому поводу сказал следующее:В то же время сербский президент усомнился в способности своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на такой шаг.Вучич, которому задали вопрос о возможном признании Приштины Киевом:Напомним, что конфликт между Белградом и Приштиной усугубился в конце мая, когда правоохранительные органы частично признанной республики окружили административные здания в населённых пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич для осуществления их захвата под предлогом поддержки избранных мэров-албанцев. Всё это вызвало волну негодования у сербов, вышедших на протесты для обеспечения защиты зданий. В результате столкновения между косовскими спецназом и сербами пострадало более 50 человек. Сербское большинство выборы признавать отказалось, бойкотировав их. Белград также их результаты не признал.