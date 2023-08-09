Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Сербии заявил о серьёзных последствиях для Украины в случае признания ею независимости Косово

11
Президент Сербии заявил о серьёзных последствиях для Украины в случае признания ею независимости Косово

Киев может лишиться всего, если признает независимость Косова. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с премьер-министром Сербии выступил президент республики Александр Вучич.


Глава сербского государства высказал по этому поводу сказал следующее:

Украина – дружественная нам страна. У нас никогда не возникало каких-либо конфликтов с ней, а потому, надеюсь на то, что и в дальнейшем мы будем их избегать. Даже невозможно представить, что произойдёт с Украиной в случае признания её независимости Косова. Тогда она не только вмиг потеряет уровень политического доверия, но и потеряет всё, что было у неё в руках

В то же время сербский президент усомнился в способности своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на такой шаг.

Вучич, которому задали вопрос о возможном признании Приштины Киевом:

И разве после такого она [Украина] могла бы продолжать утверждать, что придерживается норм международного права? Разумеется, нет. Тем не менее, я уверен, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук

Напомним, что конфликт между Белградом и Приштиной усугубился в конце мая, когда правоохранительные органы частично признанной республики окружили административные здания в населённых пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич для осуществления их захвата под предлогом поддержки избранных мэров-албанцев. Всё это вызвало волну негодования у сербов, вышедших на протесты для обеспечения защиты зданий. В результате столкновения между косовскими спецназом и сербами пострадало более 50 человек. Сербское большинство выборы признавать отказалось, бойкотировав их. Белград также их результаты не признал.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:26
    +2
    Ну да, ну да, прям ужас-ужасный ждёт Киев если они признают, Шурик не смешите публику, вас гражданин Сербии уже давно никто в серьез не воспринимает и уж тем более не боится.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:30
      +3
      Прикроют лавочку по закрытию глаз на поставки оружия Украине через третьи страны. А это уже серьезно.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:33
        +1
        Зеленский поступит так, как ему прикажет Фашингтонский обком.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:57
          0
          Цитата: Бородач
          Зеленский поступит так, как ему прикажет Фашингтонский обком.

          И разве после такого она [Украина] могла бы продолжать утверждать, что придерживается норм международного права? Разумеется, нет.
          По-моему, о том, что Ураина придерживается международного права и говорят-то только Зеленский да его кукловоды из Вашингтона.
          Да и то...
          Говорить-то говорят, а сами в это давно уже не верят. Если бы Вашингтон признавал международное право хотя бы в части недопущения финансирования и участия в террористических актах, Америка давно бы от стыда самоубилась, подорвав Йеллоустоун.
          Да только самоубийство негодяи обычно совершают либо от угрызений совести (Америке это слово неизвестно), либо от страха перед наказанием за совершённые преступления. Но до этого уверенная в своей безнаказанности и вседозволенности Америка тоже не дошла. Пока.

          А в целом - все призывы Вучича к Украине соблюдать международное право похожи на лекцию "ботана" со скрипочкой, зажатого в тёмном переулке хулиганами, о том, что сморкаться необходимо только в платок.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:01
        0
        Скорее Вучича прикроют, чем прекратят поставки
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 19:03
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Прикроют лавочку по закрытию глаз на поставки оружия Украине через третьи страны

        Какую "лавочку", какие "третьи страны", кто прикроет? Киеву поставляют на прямую, всё что хотят, все кто хочет и ни кто этого не скрывает. Про последствия правда не думают, но на сегодняшний день это так.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:33
      +3
      Киев может лишиться всего, если признает независимость Косова

      Тогда она не только вмиг потеряет уровень политического доверия, но и потеряет всё, что было у неё в руках

      Как интересно и интригующе crying
      И вишенка на торте
      я уверен, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук

      Я, очевидно была в отпуске когда Вучич стажировался у Пескова winked
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:59
        +1
        Больше похоже что стажировался ещё и у Медведева
  2. alystan
    alystan Сегодня, 18:34
    +1
    Два варианта одного текста, который из двух правильный непонятно. Первый с этого сайта, второй - с другого, и который очень явно говорит не в пользу Вучича.

    Украина - дружественная нам страна. У нас никогда не возникало каких-либо конфликтов с ней, а потому, надеюсь на то, что и в дальнейшем мы будем их избегать. Даже невозможно представить, что произойдёт с Украиной в случае признания её независимости Косова. Тогда она не только вмиг потеряет уровень политического доверия, но и потеряет всё, что было у неё в руках.

    Украина - дружественное нам государство, у нас никогда не было конфликтов и проблем с Украиной и надеюсь, что не будет. Думаю, что президент Зеленский, надеюсь на это и почти уверен, я с ним познакомился и думаю, что могу оценить чей-то интеллект, намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:47
    0
    Киев может лишиться всего.......

    .....оружия, которое грёбаные братушки ему втихаря поставляют.
  4. KLM77
    KLM77 Сегодня, 18:56
    +1
    А что он сделает, что руину будут ожидать серьёзные последствия? Снова взвоет "Россия помоги!"? laughing