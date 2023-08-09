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В Верховную Раду Украины внесён законопроект, запрещающий выезд из страны подросткам с 16 лет

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В Верховную Раду Украины внесён законопроект, запрещающий выезд из страны подросткам с 16 лет

На Украине хотят ограничить выезд из страны подросткам, начиная с 16 лет, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства.


Киевские власти намерены запретить выезд за границу подросткам с 16 до 18 лет, законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады. По словам авторов этой инициативы, такой запрет необходим для защиты парней и девушек, выезжающих в страны Евросоюза. Мол, социальные службы ЕС зачастую забирают детей у украинских беженцев по различным причинам, а этот закон как бы оградит подростков от этого, поскольку они вообще не смогут покидать Украину, только в определенных новым законом случаях.

По мнению многих украинских ресурсов, задача у этого законопроекта совсем другая - это оставить на Украине как можно больше молодежи, чтобы в случае чего поставить их под ружье вместо утилизированных на фронте более взрослых мужчин, воюющих за хотелки США. В пользу этой версии говорит и возраст ограничения, получается, что остальным детям до 16 лет в Европе ничего не грозит и их можно спокойно выпускать из страны.

Кстати, с 18 лет граждане Украины имеют право покидать территорию страны самостоятельно, без согласия родственников, опекунов и т.д., но имеется негласное распоряжение их не выпускать, особенно на фоне огромных потерь украинской армии. Как сообщают те же украинские паблики, госпогранслужба Украины под различными предлогами заворачивает молодежь обратно.

Как ранее сообщалось, офис Зеленского ужесточил мобилизационную политику, сейчас в армию гребут всех, независимо от того, годен ты, или нет. В Сети полно роликов с погонями представителей военкоматов за потенциальными военнослужащими ВСУ. Желающих воевать за американскую марионетку становится все меньше.
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17 комментариев
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  1. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 18:27
    +2
    Так ведь понятно, что для полного уничтожения населения украины!
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 18:29
      +3
      Цитата: Эдуард_Адольфович
      Так ведь понятно, что для полного уничтожения населения украины!

      Ну и правильно! А что с этими бандеровцами еще делать? Уничтожать их надо, уничтожать!
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:30
      +4
      Кто бы сомневался, что гитлерюгенд тоже пустят на фарш. am
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:33
        +5
        Женщин тоже в расход пустят. Вопрос времени.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:36
          +2
          Украинки в Европах западных мужиков у их жён угоняют. Ну а кому не повезло - те проституцией банчат.
        2. Sergey39
          Sergey39 Сегодня, 18:52
          +2
          Женщин отправят в гаремы. Как, они отправили своих женщин, для развлечений властной верхушки Пакистана, для получения оружия от Пакистана. Вот она бандерлоговская сущность!(((
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:34
        +3
        А чего удивляться? Всё как бесноватый ефрейтор делал так и Зеля тоже делает - стариков и пацанву гонит на смерть.
        История повторяется...
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 19:09
      0
      Все повторяется! Гитлерюгенд в фашистской Германии, и то же самое в фашистской окраине! am
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 18:28
    +1
    задача у этого законопроекта совсем другая - это оставить на Украине как можно больше молодежи, чтобы в случае чего поставить их под ружье вместо утилизированных на фронте более взрослых мужчин, воюющих за хотелки США.

    Это пункт второй проекта англосаков под названием "Украина". Пункт первый был - "майдан. Кто не скачет, тот москаль".
    Пункт третий, - прапора над кладбищами по всей Украине.
    Пункт четвертый, - следующий проект "Польша".
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:30
    -1
    эх окраенцы, опаздываете, соседняя страна уже давно приняла подобные законы!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:05
      0
      Это Вы о чем?Просветите пожалуйста.Вот не знаю,чесслово в какой соседней стране запрещен выезд подросткам?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:35
    0
    начиная с 16 лет

    Два варианта.
    1. Надеются, что продержатся ещё 2 года и вьюноши попадут под призыв.
    2. Снизят возраст призыва до 16 лет и начнут мобилизовывать в Гилерюгенд.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:44
    0
    Цитата: Эдуард_Адольфович
    Так ведь понятно, что для полного уничтожения населения украины!

    М убьют. Ж сбегут.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:50
    0
    шо таки гитлерюгенд? нешто и баб можно под молотки пустить вот чисто интетесно кто там жить будет лет через пять может Африка
  7. Слон
    Слон Сегодня, 19:03
    0
    Здание Верховной Рады вместе с принимающими милитаристские решения бандерлогами надо было раздолбать еще в самом начале СВО - и это, как показывает реальность, явная недоработка наших высокопоставленных!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 19:18
      0
      Вот не догоняешь ты глубины идеи!!! Там ПИЗ..СеЦ!! Только на фарш.
  8. Patrubock
    Patrubock Сегодня, 19:18
    +1
    Хотят уничтожить население надежно, с гарантией