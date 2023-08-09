На Украине хотят ограничить выезд из страны подросткам, начиная с 16 лет, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства.Киевские власти намерены запретить выезд за границу подросткам с 16 до 18 лет, законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады. По словам авторов этой инициативы, такой запрет необходим для защиты парней и девушек, выезжающих в страны Евросоюза. Мол, социальные службы ЕС зачастую забирают детей у украинских беженцев по различным причинам, а этот закон как бы оградит подростков от этого, поскольку они вообще не смогут покидать Украину, только в определенных новым законом случаях.По мнению многих украинских ресурсов, задача у этого законопроекта совсем другая - это оставить на Украине как можно больше молодежи, чтобы в случае чего поставить их под ружье вместо утилизированных на фронте более взрослых мужчин, воюющих за хотелки США. В пользу этой версии говорит и возраст ограничения, получается, что остальным детям до 16 лет в Европе ничего не грозит и их можно спокойно выпускать из страны.Кстати, с 18 лет граждане Украины имеют право покидать территорию страны самостоятельно, без согласия родственников, опекунов и т.д., но имеется негласное распоряжение их не выпускать, особенно на фоне огромных потерь украинской армии. Как сообщают те же украинские паблики, госпогранслужба Украины под различными предлогами заворачивает молодежь обратно.Как ранее сообщалось, офис Зеленского ужесточил мобилизационную политику, сейчас в армию гребут всех, независимо от того, годен ты, или нет. В Сети полно роликов с погонями представителей военкоматов за потенциальными военнослужащими ВСУ. Желающих воевать за американскую марионетку становится все меньше.