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Президент России разрешил исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте

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Президент России разрешил исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте

На фоне беспрецедентного санкционного давления Запада, кратно возросшего после начала СВО, Россия продолжает укреплять экономический суверенитет и реализует меры по уходу от зависимости от западных финансовых инструментов и валют недружественных стран.


Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.

Данный механизм исполнения финансовых обязательств может быть задействован российскими резидентами по инициативе бенефициара (выготоприобретателя) или без наличия оного. Главное условие его применения — фактическое отсутствие возможности исполнить госгарантии в иностранной валюте. В случае если бенефициар укажет сумму к уплате в иностранной валюте, она будет пересчитана в рубли по актуальному курсу Центробанка России.

Указание в требовании бенефициара требуемой к уплате суммы в валюте РФ признается надлежащим волеизъявлением бенефициара на исполнение госгарантии

— написано в документе.

Указом президента устанавливается, что бенефициарами могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, а также международные организации. Теперь, вне зависимости от предусмотренной соглашениями формы погашения по госгарантиям в той или иной валюте, обязательства могут быть исполнены в рублях путем перечисления на счета бенефициаров, либо третьих лиц, которыми могут выступать только юрлица-резиденты РФ. В этом случае такое обязательство будет считаться исполненным в момент поступления средств на рублевый счет получателя, говорится в указе.

Банк России и Министерство финансов наделяются правом давать разъяснения и создавать дополнительную нормативную базу в целях исполнения данного указа. Действие указа распространяется в том числе и на госгарантии, выданные ранее его официального вступления в силу.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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12 комментариев
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  1. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 19:48
    +1
    Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте.
    Может стоило в указе не "разрешать исполнять в рублях", а "обязать исполнять в рублях"? По крайней мере для стран, поддержавших исполнение санкций. А для стран НАТО вообще, вести принудительный взаимозачет из суммы замороженных активов.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: abrakadabre
      По крайней мере для стран, поддержавших исполнение санкций.

      Вы не поняли, это не про внешние отношения, там как было, так и останется. Это для "своих"laughing, для внутреннего пользования laughing
  2. Наган
    Наган Сегодня, 19:54
    +11
    В парижском борделе на конторке дремлет мадам. Сверху, из номеров, доносится вопль: "Ах, мсье, только не этим! Чем угодно, только не этим!" Мадам просыпается, тычет пальцем в кнопку селектора. "В чем дело? Ты что, забыла, в нашем заведении клиент может всем, чем хочет." "Но мадам, он хочет рублями!!!"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:34
      0
      Так вот он какая!Экономическая независимость... wassat
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 20:06
    +1
    Мало!
    Нужно и на все долги это распространить.
    Например взял в долг тысячу долларов, а отдаешь долг уже рублями. По актуальному курсу Центробанка России. laughing
    На все вопросы отвечаешь - по президентскому указу!
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 20:07
    0
    Мда...
    Указом президента устанавливается, что бенефициарами могут быть российские и иностранные физические и юридические лица

    Угадайте с трех раз, кого первыми "кинут" на валюту? laughing
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:07
    0
    Не понял. Это касается расчётов между странами? Или не только?
    Если достопочтенный депутат ГД приобрел, с рассрочкой, домик в деревне, в испанской, то теперь он бенефициар или испанец?
    Если испанец, как получатель денег, то теперь ему можно рублями остаток суммы оплачивать? А если испанец откажется? Придёт наш МИД и восстановит права достопочтенного?
    Или это только для юридических лиц?
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:11
    -2
    А что мешало это сделать сразу после начала СВО?
    Нужно было выждать пока взорвут СП, потопят пару кораблей, взорвут пару мостов,....?
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:41
    0
    Какое то забалтывание реальной ситуации в экономике страны (имитация бурной деятельности)
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 20:50
      +1
      Цитата: Владимир80
      Какое то забалтывание реальной ситуации в экономике страны (имитация бурной деятельности)

      Да нет. Данным указом государство по сути объявило дефолт по валютным обязательствам, но только перед своими гражданами и средним, малым бизнесом. Что интересно, не указанно касается ли это только "недружественных" валют, или юани сюда тоже входят?
      Интересно будет посмотреть, сколько завтра будет стоить "вечнозеленый". Ну а рубль "деревянеет" окончательно похоже. hi
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 20:52
        -1
        Так вроде было подобное в прошлом году, весной... От этих указов ничего не зависит, как Эля скажет - так и будет... П. С если государство откажется от валютных обязательств, то только перед резидентами, заокеанские партнёры - это светое...
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 20:57
          +1
          Цитата: Владимир80
          если государство откажется от валютных обязательств, то только перед резидентами, заокеанские партнёры - это светое...

          Верное замечание. Но не думаю, что это коснется таких резидентов как "Газпром", "Росснефть" и им подобных. А вот мелкую и среднюю "сошку" кинут по полной, как и "физиков" hi