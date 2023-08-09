Президент России разрешил исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте

Указание в требовании бенефициара требуемой к уплате суммы в валюте РФ признается надлежащим волеизъявлением бенефициара на исполнение госгарантии

На фоне беспрецедентного санкционного давления Запада, кратно возросшего после начала СВО, Россия продолжает укреплять экономический суверенитет и реализует меры по уходу от зависимости от западных финансовых инструментов и валют недружественных стран.Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.Данный механизм исполнения финансовых обязательств может быть задействован российскими резидентами по инициативе бенефициара (выготоприобретателя) или без наличия оного. Главное условие его применения — фактическое отсутствие возможности исполнить госгарантии в иностранной валюте. В случае если бенефициар укажет сумму к уплате в иностранной валюте, она будет пересчитана в рубли по актуальному курсу Центробанка России.— написано в документе.Указом президента устанавливается, что бенефициарами могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, а также международные организации. Теперь, вне зависимости от предусмотренной соглашениями формы погашения по госгарантиям в той или иной валюте, обязательства могут быть исполнены в рублях путем перечисления на счета бенефициаров, либо третьих лиц, которыми могут выступать только юрлица-резиденты РФ. В этом случае такое обязательство будет считаться исполненным в момент поступления средств на рублевый счет получателя, говорится в указе.Банк России и Министерство финансов наделяются правом давать разъяснения и создавать дополнительную нормативную базу в целях исполнения данного указа. Действие указа распространяется в том числе и на госгарантии, выданные ранее его официального вступления в силу.