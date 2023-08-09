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Американский военный эксперт: Польша и Латвия могут оккупировать Западную Украину

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Американский военный эксперт: Польша и Латвия могут оккупировать Западную Украину

Власти Польши и Латвии могут, воспользовавшись поражением украинской армии на фронте, ввести оккупационные войска на территорию Западной Украины. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.


В ходе интервью каналу Judging Freedom Макгрегор назвал оккупацию Польшей и Латвией западно-украинских земель наиболее вероятным сценарием развития украинского кризиса. По мнению американского военного, польско-латвийская группировка войск способна продвинуться вглубь подконтрольной Киеву территории на расстояние, превышающее 300 километров, после чего создать там анклав. Макгрегор напомнил, что территория Западной Украины исторически принадлежала Польше и Варшава приложит максимум усилий для "восстановления исторической справедливости".

Макгрегор также добавил, что украинская государственность в настоящее время находится на грани гибели. Украинский кризис приближается к самой опасной для Киева фазе, резюмировал экс-советник Пентагона.

Стоит отметить, что Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву. Его возможная ошибка стандартна для жителей стран Запада, по сути, не различающих между собой карликовые прибалтийские государства-лимитрофы, отколовшиеся в свое время от Советского Союза.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что польское правительство продолжает вынашивать планы по созданию регулярного совместного польско-украинского армейского соединения, при помощи которого планируется оккупировать территорию Западной Украины.

По словам Шойгу, польско-украинское соединение планируется сформировать якобы с целью обеспечения безопасности западных регионов Украины, однако по сути произойдет оккупация этих территорий.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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21 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:44
    -2
    Макгрегор назвал оккупацию Польшей и Латвией западно-украинских земель наиболее вероятным сценарием развития украинского кризиса.

    Хватит ли у Кремля яиц чтобы это не допустить?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 21:56
      +4
      В это все и упирается. Вообще, в будущем разделе Польши сомнений все меньше и меньше. Важно чтобы это был последний и окончательный. При этом, польская восточная Пруссия должна вернуться в Калининград. Ибо немцы ведут себя неправильно.
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 22:01
        -5
        Зачем ее делить?
        Снова нашим солдатам гибнуть? Хватит!
        Если попытаются напасть, сжечь всю Польшу ядерным оружием и одаб-500 + ковровые бомбардировки.
        Хватит гражданам России гибнуть. Нам их дети, женщины, старики не должны быть интересны. Нам своей территории достаточно. Дальний Восток обезлюдил.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 22:20
          +2
          Цитата: Сергей_Белый
          Зачем ее делить?
          Снова нашим солдатам гибнуть? Хватит!

          Именно сейчас НАШИ солдаты гибнут потому , что Польша не поделена . Именно поэтому уже больше года с той стороны фронта польская шепелявость слышна .
          Цитата: Сергей_Белый
          Нам их дети, женщины, старики не должны быть интересны.

          А зачем они нам ? О фауне никто не говорил .
          Восточная Пруссия\Поруссия (где русские по реке Русь жили) - наш трофей ВМВ , неосторожно подаренный неблагодарным полякам Русскими Победителями .
          Цитата: Сергей_Белый
          Дальний Восток обезлюдил.

          Да он и прежде не больно населён был . Там Промышленность надо развивать ! Предприятия строить , рабочие места создавать , а не цирк с "дальневосточным гектаром" сочинять . Такое только двоешники могли придумать .
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 22:06
        0
        Не допустить это врядли а вот правильно поступить и уничтожать любую цель что будет стоять на пути... посмотрим есть ли у МО яйца.
        А так его высказывания ниочем дл инфо шума и создания мнения что вот вот прийдет хозяин и холопа защитит.
    2. bayard
      bayard Сегодня, 22:07
      0
      Цитата: Румaтa
      Хватит ли у Кремля яиц чтобы это не допустить?

      Лукашенко настроен категорически , но он то в своей Стране - Голова . А вот в Кремле - башни ... Как у Змей-Горыныча - каждая голова по своему думает .
      Цитата: Румaтa
      Хватит ли у Кремля яиц

      Вот не знаю , несёт ли Змей-Горыныч яйца ... winked и сколько их надо , чтоб решиться на что-либо Правильное . Но кроме тех самых яиц , ещё и ВОЙСКА нужны - тысяч 500 свободного и ничем не связанного воинства . Медведев хвалился , что рекрутировали за пол года лишь половину от того , что надо ... Так что яиц выходит ... маловато .
      Вот если бы позволили Пригожину набрать 200 тыс. (именно на такую Армию у него командиров в ЧВК имеется) , да Батька со своим воинством - аккурат бы для такого хватило .
      Но в Оборонной башне свои - особые , чугунно-оловянные соображения на сей счёт .
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 22:48
      0
      чтобы это не допустить?


      Не допустить чего?
      Решительного броска 5-тысячной латвийской армии через Беларусь по направлению к Украине?
      laughing
      1. Aken
        Aken Сегодня, 22:56
        0
        броска 5-тысячной латвийской армии через Беларусь по направлению к Украине?

        Вот только не надо нас пугать.
  2. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 21:51
    +3
    Польша и Латвия могут оккупировать Западную Украину
    Польша совсем не военный флагман. Но в сравнении с ней Латвия...
    Кардинал и Боанасье - это сила!!!
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:54
    +1
    "Стоит отметить, что Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву."

    А что, есть принципиальная разница? belay У Литвы появилась граница с окраиной? А почему не Эстония? Потом удивляешься "Белорусскому морю", "Ростовским горам".
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: Pharmacist
      "Стоит отметить, что Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву."

      А что, есть принципиальная разница? belay У Литвы появилась граница с окраиной? А почему не Эстония? Потом удивляешься "Белорусскому морю", "Ростовским горам".

      Так и Литва не имеет общей границы с Украиной.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:58
    +1
    Мир сошёл с ума и буйным, сейчас, полное раздолье, вокруг них одни свои.
  5. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 21:58
    0
    Да и пусть оккупируют. Западная часть Украины со времен татаро-монгольского ига переформатирована. Вот пусть с западенцами Поляки ебу..я.
    России хватило бы ресурсов Донбасс восстановить.
    А если мы не восстановим все необходимое для человеческой жизни на территориях под нашим контролем, то это станет причиной еще более негативного отношения граждан на этих территориях.
    Так что нужно выбрать или мы просто забираем территорию и народ сам территории восстанавливает, или мы берем разумную часть территории и отстраиваем хотя бы жилье и сельское хозяйство.
  6. 26rus
    26rus Сегодня, 22:03
    +1
    "Стоит отметить, что Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву."
    Ааа, слюшай, какая разница : Латвия-Литва, Иран-Ирак, Австрия-Австралия... wassat
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 22:06
      +2
      А может еще и Румынию.
      А возможно, что автор статьи что-то рассказал, о чем Макгрегор и не знал.
  7. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 22:11
    0
    Любопытно, где Американцы нашли общую границу Латвии и Украины? laughing Или Литву, тоже уже поделили Вильну - Полякам, все остальное Латышам и Эстонцам!!! laughing
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:16
    0
    Макгрегор напомнил, что территория Западной Украины исторически принадлежала Польше и Варшава приложит максимум усилий для "восстановления исторической справедливости".

    Напоминаю Макгрегора, что территория Польши и прочих латвий исторически принадлежала России.
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 22:19
    -1
    Его возможная ошибка стандартна для жителей стран Запада, по сути, не различающих между собой карликовые прибалтийские государства-лимитрофы

    Я тоже в сортах говна не разбираюсь laughing Лабусы - они и есть лабусы.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 22:45
    +1
    Власти Польши и Латвии могут, воспользовавшись поражением украинской армии на фронте, ввести оккупационные войска на территорию Западной Украины.


    Чтобы латвийская армия вторглась в Украину, она сначала должна пройти через территорию Беларуси!
    Это все говорит о уровне компетентности этого отставного полковника (кстати ему уже 76 лет).
    Именно про таких в свое время говорил Задорнов: ну они и тупые!
    Мне интересно, он вообще знает про размер армии прибалтов?
    Во всей армии Латвии 5500 человек.

    Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву.


    Это ничего не меняет в его тупизне, Литва также не граничит с Украиной.

    P.S. Этот "пикейный жилет" сильно мне напоминает некоторых экспертов с ВО.
  11. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 22:51
    +1
    Макгрегор в самой доступной форме показал, что он говорящая голова на зарплате, начав толкать нарратив на тему Польши максимально синхронно с выступлениями Нарышкина и Шойгу. "Совпадение? Не думаю."

    А что же с оккупацией? Ну, желающие могут подождать её, как они ждали Елустонского вулкана, возвращения Тайваня в родную гавань, замерзания Европы или войны за независимость Техаса.
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 22:55
    0
    Еще Эстония... та хоть с запозданием, но тоже может ооккупирооватть...