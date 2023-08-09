Американский военный эксперт: Польша и Латвия могут оккупировать Западную Украину

Власти Польши и Латвии могут, воспользовавшись поражением украинской армии на фронте, ввести оккупационные войска на территорию Западной Украины. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.
В ходе интервью каналу Judging Freedom Макгрегор назвал оккупацию Польшей и Латвией западно-украинских земель наиболее вероятным сценарием развития украинского кризиса. По мнению американского военного, польско-латвийская группировка войск способна продвинуться вглубь подконтрольной Киеву территории на расстояние, превышающее 300 километров, после чего создать там анклав. Макгрегор напомнил, что территория Западной Украины исторически принадлежала Польше и Варшава приложит максимум усилий для "восстановления исторической справедливости".
Макгрегор также добавил, что украинская государственность в настоящее время находится на грани гибели. Украинский кризис приближается к самой опасной для Киева фазе, резюмировал экс-советник Пентагона.
Стоит отметить, что Макгрегор, вероятно, все же, имел в виду не Латвию, а Литву. Его возможная ошибка стандартна для жителей стран Запада, по сути, не различающих между собой карликовые прибалтийские государства-лимитрофы, отколовшиеся в свое время от Советского Союза.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что польское правительство продолжает вынашивать планы по созданию регулярного совместного польско-украинского армейского соединения, при помощи которого планируется оккупировать территорию Западной Украины.
По словам Шойгу, польско-украинское соединение планируется сформировать якобы с целью обеспечения безопасности западных регионов Украины, однако по сути произойдет оккупация этих территорий.