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Израильская компания разместила аэростат и дрон на шасси багги

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Израильская компания разместила аэростат и дрон на шасси багги

Израильская компания RT LTA Systems Ltd, разработчик и производитель аэростатов семейства SkyStar для использования в разведке и связи, продемонстрировала свою новую систему Sky-High, предназначенную для выполнения тактических задач.


На шасси двухместного квадроцикла размещены аэростат RT SkyStar 120 и миниатюрный беспилотник. Данная система предназначена для решения широкого спектра тактических задач, включая сбор разведданных как на открытой местности, так и в городских районах, а также для обеспечения противовоздушной защиты, в том числе стратегических объектов.

На аэростате установлена камера дневного/ночного видения, которая интегрирована с квадрокоптером CopterPIX ERE-95. Их связка позволяет сканировать местность для обнаружения, идентификации и реагирования на угрозы в радиусе 5 км. Модульная и мобильная система может быть развернута за 20 минут и требует экипаж всего из двух человек.

Приданная аэростату и дрону полезная нагрузка управляется с помощью одного портативного блока управления по беспроводной связи. Использование шасси багги позволяет системе работать в широком диапазоне типов местности, в том числе в труднопроходимых локациях.
Использованы фотографии:
RT LTA
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12 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:41
    +6
    Блин . request Я больше 30 лет в Израиле. Активно интересуюсь нашим ВПК и первый раз о такой компании читаю. Спасибо автору за наводку. drinks
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 19:53
      0
      Вы потом напишите, пожалуйста, есть ли такая компания.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:40
        0
        Чё-то мне кажется липа.
        Багги, оно же быстро едет.
        Такой аэростат порвёт встречным ветром. А не порвёт (толстую резину сделают) - так у него подъёмная сила будет близка к нулевой из-за веса резины, и тормозить багги будет, как парус.
        Захотели-бы запускать аэростат с багги - просто поставили бы на багги баллон с гелием (или даже с водородом - оно дешевле будет). Доставили бы в точку запуска аэростат в сложенном виде и на месте надули бы.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:48
        0
        Цитата: Fangaro
        Вы потом напишите, пожалуйста, есть ли такая компания.

        https://www.rt.co.il/
        Есть.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:47
    +4
    Я тучка тучка тучка,
    Я вовсе не медведь...
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:55
      +1
      С языка снял - первое что подумал. Только Пяточка с ружжом не хватает lol
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:52
    0
    Цитата: Арон Заави
    Блин . request Я больше 30 лет в Израиле. Активно интересуюсь нашим ВПК и первый раз о такой компании читаю. Спасибо автору за наводку. drinks

    Похоже гора родила...мышь. lol hi
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:52
    0
    А если серьёзно с дилетантской точки зрения...
    Цвет аэростата явно для испытаний.
    Но дешёвый воздушный шар это же вполне рабочий глаз. И на некоторой высоте, и без радиосигнала. По шнурку могут ударить, но тут же можно робот автомобиль простой использовать. А с него уже сигнал по радио к приёмнику, который за пару километров.
    Дрон то там зачем? Что бы обязательно был водитель-управлятель?
    Получится и дешёвый глаз на противника, и дорогой кожаный мешок без прямого попадания.
  5. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 19:59
    0
    Хм.. Скрестили ужа с ежом. Очень интересно!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:08
    +1
    Их связка позволяет сканировать местность для обнаружения, идентификации и реагирования на угрозы в радиусе 5 км.

    5км. Маловато будет. РФ имеет колоссальный опыт использования привязных аэростатов для ДРЛО. Я здесь писал, само ВО писало. Даже в Хмеймиме использовали. Почему не используются на фронте?
    Не пытайтесь минусовать или писать, что это лёгкая цель. Это не так!
    З.Ы. Привязные коптеры тоже не помешали бы.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 20:24
      +1
      Не читал об использовании нашими подобных вариантов.
      Не минус, наоборот, в данном случае, плюс.
      Что бы 10 км просматривать, на сколько надо глаз поднять?
      И хорошо бы электронику с оптикой делать полегче. Тогда и тучка тучка тучка будет поменьше.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:10
    0
    Цитата: Арон Заави
    Блин . request Я больше 30 лет в Израиле. Активно интересуюсь нашим ВПК и первый раз о такой компании читаю. Спасибо автору за наводку. drinks

    Зря вы так, Арон. lol bully