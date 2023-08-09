В американском конгрессе заявили, что семья президента Байдена ранее получала финансирование из России

Семья американского президента Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получала многомиллионное финансирование из-за рубежа, в том числе от компаний из России, Казахстана и Украины, в частности от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Об этом утверждается в тексте меморандума о банковских документах, представленном в конгрессе США.В документе также цитируется недавнее заявление бывшего бизнес-партнера сына американского президента Хантера Байдена Девона Арчера, утверждающего, что бывший вице-президент и его сын использовали положение Джо Байдена в американском правительстве в качестве некого "бренда" с целью личного обогащения.К документу прилагается выдержка из отчета, в котором описывается финансирование, предположительно, полученное семьей Байденов из зарубежных источников. Профильным комитетом конгресса выявлены некоторые платежи в интересах семьи Байдена, общая сумма которых превышает 20 миллионов долларов.В перечне также присутствует упоминание о том, как российская предпринимательница перевела 3,5 миллиона долларов на счета подставной компании, аффилированной с Байденом-младшим и его бизнес-партнерами.Ранее надзорный комитет палаты представителей американского конгресса заявлял, что Хантер Байден регулярно связывал по телефону своего отца с руководством украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой номинально входил сын действующего президента США.