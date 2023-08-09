Военное обозрение
Войти Регистрация

В американском конгрессе заявили, что семья президента Байдена ранее получала финансирование из России

5
В американском конгрессе заявили, что семья президента Байдена ранее получала финансирование из России

Семья американского президента Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получала многомиллионное финансирование из-за рубежа, в том числе от компаний из России, Казахстана и Украины, в частности от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Об этом утверждается в тексте меморандума о банковских документах, представленном в конгрессе США.


В документе также цитируется недавнее заявление бывшего бизнес-партнера сына американского президента Хантера Байдена Девона Арчера, утверждающего, что бывший вице-президент и его сын использовали положение Джо Байдена в американском правительстве в качестве некого "бренда" с целью личного обогащения.

К документу прилагается выдержка из отчета, в котором описывается финансирование, предположительно, полученное семьей Байденов из зарубежных источников. Профильным комитетом конгресса выявлены некоторые платежи в интересах семьи Байдена, общая сумма которых превышает 20 миллионов долларов.

В перечне также присутствует упоминание о том, как российская предпринимательница перевела 3,5 миллиона долларов на счета подставной компании, аффилированной с Байденом-младшим и его бизнес-партнерами.

Ранее надзорный комитет палаты представителей американского конгресса заявлял, что Хантер Байден регулярно связывал по телефону своего отца с руководством украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой номинально входил сын действующего президента США.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:44
    0
    Ха.
    Тормоза какието.
    У нас то, даже бывшие охранники президента...огого...

    А тут какаято семья, какойто бренд...
    Очень, очень скромно... даже для превыборного пиара...
  2. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 20:45
    0
    Ну судя по всему хохляндия это офигенный товар и Бидоны его распродают в своё удовольствие.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 20:48
      0
      Всё! Путинский ставленик проплаченный! Недоверие ему
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:52
    +1

    ............................................................................
  4. Комментарий был удален.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:19
    0
    да шоб они там все преисподню провалились