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«Уроки из украинского конфликта»: Индия адаптировала к вертолетам Ми-17 израильские противотанковые ракеты

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«Уроки из украинского конфликта»: Индия адаптировала к вертолетам Ми-17 израильские противотанковые ракеты

ВВС Индии, закупив противотанковые управляемые ракеты Spike Non-Line of Sight (NLOS) израильского производства, получили дальнобойное средство поражения бронетехники: данные ПТУР имеют дистанцию полета до 30 км.


Индийские вооруженные силы извлекают уроки из российско-украинского конфликта, в ходе которого танки и ПТУР вступили в решающую схватку

- отмечается в издании India Today.

Приобретение израильских ракет является временной мерой. Впоследствии их должны заменить национальные ПТУР, разработка которых ведется и должна завершиться в течение следующих трех лет.

NLOS обладают способностью эффективно поражать и выводить из строя танковые подразделения противника, тем самым повышая общий потенциал сдерживания Индии. Их адаптация к парку вертолетов российского производства Ми-17-В5 еще больше повысит универсальность этих машин

- указывается в местной прессе, комментируя успешное завершение интеграции вертолетов и ПТУР.

Индия обладает широким спектром ракет класса «воздух-поверхность», в том числе американской ASM AGM-114L/R Hellfire и российской Х-29, которая, как отмечается, «известна своими мощными ударными возможностями», а также Х-59 и ее усовершенствованным вариантом Х-59М. Индия кроме того использует в этом классе французские AS-30 и израильские Popeye II.

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3 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 19:46
    0
    Интресно как такая номенклатура вооружений сказывается на ее эффективности?
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:51
    +1
    Автор немного ошибается . Spike NLOS при запуске с вертолета имеет дальность 50 км и 32 км при запуске с земли.
    https://vpk.name/news/608748_teper_mozhno_peredavat_kontrol_nad_raketoi_mezhdu_platformami_v_izraile_sozdana_ptur_spike_nlos_novogo_pokoleniya.html
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:55
    0
    ракеты Spike Non-Line of Sight (NLOS) израильского производства

    ВВС РФ такие тоже лишними не были бы.