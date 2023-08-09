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Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу президентов России и Украины в Дубае

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Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу президентов России и Украины в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты намерены выступить в роли миротворца и завершить конфликт России и Украины. По данным ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу российского и украинского президентов.


Как пишет издание, ссылаясь на европейские дипломатические источники, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря этого года.

Президент ОАЭ уже обсудил свои планы Папой Римским Франциском и президентом США Джо Байденом, оба инициативу поддержали, а понтифик даже заявил о готовности к совместным с шейхом действиям, лишь бы "остановить войну". Байден же пообещал оказать "всестороннюю помощь" для достижения целей. Вот только Путина и Зеленского забыли спросить, желают ли они встречаться друг с другом. Если украинскую марионетку еще можно заставить, то с российским президентом этот номер не пройдет, разговаривать с Зеленским он не будет, поскольку не о чем. Как ранее заявляли в Кремле, говорить нужно с кукловодами, т.е. с США, так как киевская хунта ничего не решает.

Да и представитель Киева на переговоры не пойдет, по крайней мере он об этом неоднократно громогласно заявлял и стучал себя в грудь кулаком, что переговоры с Россией возможны только о капитуляции Москвы и выплаты Украине репараций. Так что клоуну тоже нужно держать слово.

Стоит отметить, что Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян дважды посещал Россию в 2022 и 2023 годах и встречался с Путиным, в том числе и по поводу урегулирования украинского конфликта.
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15 комментариев
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  1. Луенков
    Луенков Сегодня, 20:07
    +1
    Запачкать Зеленским желает,? Эта может быть рукопожатной? Что за текст?
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:09
    +2
    Если Папа и Байден поддержали, то нам там делать точно нечего.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:21
      +1
      Тезис в статье ацкий.."Вот только Путина и Зеленского забыли спросить"...Да плевать на клоуна.Хочет он или нет.Главное что бы Путину не хотелось.От слова СОВСЕМ
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:12
    0
    Объединенные Арабские Эмираты намерены выступить в роли миротворца и завершить конфликт России и Украины. По данным ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу российского и украинского президентов.

    Завтра не ожидается заявления Науру о необходимости прибытия президентов РФ, КНР, США, Украины на озвучивание вердикта очередного Третейского судьи?
  4. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 20:13
    +6
    Шли бы лесом все эти миротворцы! И папу, и деду лесом)
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 20:13
    -1
    Зеля капитуляцию подписывать приедет?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 20:14
    -1
    Этому прынсу осталось только найти рояль и уговорить Путина снять штаны. Потому что ни о чем другом, кроме игры на рояле в два *(исполнительный орган) Путину с зеленским не следует. Разве что только о безоговорочной капитуляции Киева.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:15
    -1
    Т. Сталин даже 9 Мая 1945 года в Нюрнберг не летал.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:32
      +1
      И правильно делал.Да и что ему в мае в Нюрнбурге было делать.Он был Берлине в июле на Потсдамской конференции
    2. ian
      ian Сегодня, 20:33
      +2
      Цитата: Румaтa
      Т. Сталин даже 9 Мая 1945 года в Нюрнберг не летал.

      Он вообще никуда не летал. Терпеть не мог самолеты.
      Единственный раз в жизни он воспользовался самолетом в Тегеран. (ну и соответственно обратно). И то максимально коротко- вылетев из Баку.
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 20:20
    +1
    "Если украинскую марионетку еще можно заставить, то с российским президентом этот номер не пройдет, разговаривать с Зеленским он не будет, поскольку не о чем. Как ранее заявляли в Кремле, говорить нужно с кукловодами, т.е. с США, так как киевская хунта ничего не решает."

    ок, читаем определение.. "Сильная переговорная позиция (*СПП) - это когда у партнера нет аргументов и желаний Вам отказать, если желание сотрудничать, но при этом Вы остаетесь в выигрыше."

    имею вполне логичный вопрос: что мы можем заявить США, что у них не будет аргументов и желаний нам отказать и мы останемся в выигрыше? что мы сейчас - как разнесем наконец Украину, населенную совсем не англосаксами ЯО? выйдем с МВФ? введем санкции? да им пофиг- и это сверхмягко сказано-только заработают.. таки в чем тогда сила нашей позиции в переговорах с США? что требовать будем/чем грозить? есть вменяемые-без ураааа, идеи-как принято у разумных людей из головы, а не ТВ? демагогия-цветет..
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 20:39
      -1
      Цитата: советник 2 уровня
      имею вполне логичный вопрос

      Ваше непонимание чего-либо не может служить доказательством невозможности этого чего-либо. (Л) - логика wink yes

      Я вот, к примеру не понимаю, почему:

      - до сих пор никто не тронул Приднестровье
      - трибалты не закрыли грузопоток на/из Калининграда
      - и еще множество подобного

      Но от того, что я этого не понимаю - оно таки не перестаёт быть.

      Подозреваю наличие сложной системы сдержек и противовесов (именуемых местными увы-патриотами не иначе, как "договорняками"), мешающих этим неприятным для РФ действиям.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 20:21
    +4
    Так что клоуну тоже нужно держать слово.


    Так клоун хозяин своего слова, сам дал, сам может его и забрать. Всего делов то!

    с российским президентом этот номер не пройдет, разговаривать с Зеленским он не будет


    И ВВП тоже полный хозяин своего слова. «Пока я президент, повышения
    пенсионного возраста не будет».
  10. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:34
    0
    Цитата: Пессимист22
    Зеля капитуляцию подписывать приедет?

    Зеленский, кроме фамилии ничего из себя не представляет. Кукла, которую используют... . Это англо-саксонско-еврейский стиль - использование "кукол" в качестве глав государств. У себя, в Штатах они эту практику отработали, далее стали применять во вне... . Президенты США - нанятые менеджеры, правда из определенной среды, Эта среда - еврейские финансово-промышленные группы, которые управляют Штатами, ну и с некоторых пор - Россией. Вот это главная беда, которая не позволяет победить в том мероприятии, которое никто не может назвать тем, чем оно на самом деле является. С этим любителем рисоваться перед объективами не победим. Увы. sad
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:38
    0
    Цитата: Дилетант
    Этому прынсу осталось только найти рояль и уговорить Путина снять штаны. Потому что ни о чем другом, кроме игры на рояле в два *(исполнительный орган) Путину с зеленским не следует. Разве что только о безоговорочной капитуляции Киева.
    . Не понял, уточните, конкретизируйте, и аргументируйте, ну а если проще, то Вы за кого - за "белых", или за "красных"? wink