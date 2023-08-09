Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу президентов России и Украины в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты намерены выступить в роли миротворца и завершить конфликт России и Украины. По данным ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу российского и украинского президентов.Как пишет издание, ссылаясь на европейские дипломатические источники, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря этого года.Президент ОАЭ уже обсудил свои планы Папой Римским Франциском и президентом США Джо Байденом, оба инициативу поддержали, а понтифик даже заявил о готовности к совместным с шейхом действиям, лишь бы "остановить войну". Байден же пообещал оказать "всестороннюю помощь" для достижения целей. Вот только Путина и Зеленского забыли спросить, желают ли они встречаться друг с другом. Если украинскую марионетку еще можно заставить, то с российским президентом этот номер не пройдет, разговаривать с Зеленским он не будет, поскольку не о чем. Как ранее заявляли в Кремле, говорить нужно с кукловодами, т.е. с США, так как киевская хунта ничего не решает.Да и представитель Киева на переговоры не пойдет, по крайней мере он об этом неоднократно громогласно заявлял и стучал себя в грудь кулаком, что переговоры с Россией возможны только о капитуляции Москвы и выплаты Украине репараций. Так что клоуну тоже нужно держать слово.Стоит отметить, что Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян дважды посещал Россию в 2022 и 2023 годах и встречался с Путиным, в том числе и по поводу урегулирования украинского конфликта.