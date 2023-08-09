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Катера Island украинского флота оснастят американскими пушками

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Катера Island украинского флота оснастят американскими пушками

Передаваемые США патрульные катера типа Island являются наряду с представителями проекта «Гюрза-М» основой украинского флота. Всего в 2019-2021 годах в строй было введено 4 Island, получивших названия «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Первый из них был потоплен российским силами в ходе СВО. Ожидается поставка еще трех катеров.


В отличие от своих предшественников, снаряжавшихся только пулеметами, они должны получить американское пушечное вооружение. Соответствующее соглашение на сумму в $22,3 млн заключил Пентагон c компанией Safe Boats International LLC. По всей видимости, каждый борт будет оснащен двумя пушками, вероятно калибра 30 мм.

Катера проекта Island имеют водоизмещение 168 тонн, длину 34 м, ширину 6,4 м и осадку 7,3 2,2 м. Они оборудуются либо двумя дизельными двигателями Paxman Valenta, либо Caterpillar, что позволяет им развивать скорость до 29,5 узлов (54,6 км/ч). Их дальность действия составляет приблизительно 2900 морских миль (5400 км), а продолжительность пребывания в море 5 дней. Стандартный экипаж состоит из 16 человек: 2 офицеров и 14 матросов.

Данные катера оснащены радаром AN/SPS-73. Их вооружение включает 25-мм установку Mk 38 и два пулемета M2 .50 калибра.

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5 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:44
    +1
    «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Первый из них был потоплен российским силами в ходе СВО. Ожидается поставка еще трех катеров.

    Ага. В компанию к первому.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:52
    +1
    А где эти катера водятся? И как новые притащат? Вот бы парочку забрать, пришпандорить трофейный старлинк, собрать на алиэкспрессе системы управления, вытащить изнутри все ненужное барахло и отправить в порт Одессы с несколькими десятками тонн АСДТ. Вот они удивятся!
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:00
    0
    . Всего в 2019-2021 годах в строй было введено 4 Island, получивших названия «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Первый из них был потоплен российским силами в ходе СВО. Ожидается поставка еще трех катеров.

    Было б куда приятнее прочитать, что "ожидается потопление ещё трёх".
  4. guest
    guest Сегодня, 23:02
    0
    Ожидается поставка еще трех катеров.

    И как их поставят? Потопить эти корыта ещё в нейтральных водах.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 23:08
    0
    Ожидается поставка еще трех катеров. В отличие от своих предшественников, снаряжавшихся только пулеметами, они должны получить американское пушечное вооружение. Соответствующее соглашение на сумму в $22,3 млн заключил Пентагон c компанией Safe Boats International LLC. По всей видимости, каждый борт будет оснащен двумя пушками, вероятно калибра 30 мм.

    Шесть 30мм пушек за 22.3 ляма!!!!!????? Понимаю, что ВМФ жрет деньги как не в себя, но не льзя же так!!!!! stop
    Ресурсы планеты ограничены и надо делать пушки поменьше, даже если подороже. Нужны экологически чистые пороха и пули из вторсырья, и нужно все-все-все чтобы было на зеленом электричестве. И немножко можно на голубом и розовом. Но, только чтобы экологично.