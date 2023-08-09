Украина получила от Германии две дополнительные пусковые установки зенитной системы Patriot

Украина получила еще две пусковые установки зенитного комплекса Patriot, передачу систем осуществила Германия, сообщив об этом постфактум. Поэтому сказать точно, когда ЗРК были поставлены Киеву возможности нет. О том, что Patriot уже передан украинским военным, говорится на сайте германского правительства.
Кроме зенитных систем, немцы поставили Киеву различное вооружение и боеприпасы. В новый пакет военной помощи вошли: 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206; 6525 артиллерийских снарядов калибра 155 мм; средства для обезвреживания взрывоопасных предметов; 5 машин для пограничной охраны (без уточнения); 4 разведывательных беспилотника VECTOR; 1163 биноклей; 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним; 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6; 100 пулеметов MG5 и 40 тысяч аптечек для военнослужащих ВСУ. Кроме того, Бундесвер поставил украинской армии из собственных запасов 20 тысяч защитных очков.
Как отмечается, часть передаваемой Украине военной помощи поставляется со складов немецкой армии, а другая передается немецкой промышленностью, но все это финансируется правительство ФРГ.
Стоит отметить, что Германия все больше вовлекается в конфликт, становясь одним из самых активных спонсоров киевского режима наряду с США. Единственное отличие немцев от американцев - они не объявляют о передаче очередного пакета военной помощи, но зато скрупулезно вносят все передаваемое в специальный список на сайте правительства. Там можно найти не только уже переданное, но и то, что только планируется. В основном Барлин осуществляет еженедельные поставки Киеву.
Ранее стало известно, что германское правительство фактически одобрило передачу Украине дальнобойных ракет воздушного базирования Taurus, в бундестаге большинство выступает в поддержку Зеленского.