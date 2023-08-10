Коммерческие БПЛА над полем боя и борьба с ними

БПЛА DJI Mavic Pro - один из самых распространенных аппаратов в зоне боевых действий. Фото Wikimedia Commons
В ходе продолжающихся боевых действий малые беспилотные летательные аппараты коммерческих моделей наглядно показывают свой военный потенциал. Они используются для разведки и корректировки огня, для нанесения ударов с применением легких боеприпасов или сами становятся средством поражения. К счастью, борьба с такими угрозами не только возможна, но и успешно ведется. В нашей стране создан целый ряд различных средств такого назначения.
Распространенная угроза
В зоне проведения Спецоперации противник активно использует малые БПЛА популярных коммерческих моделей, присутствующих в свободной продаже. Прежде всего, это коптеры нескольких основных моделей. В частности, большой популярностью пользуется китайский DJI Mavic, его модификации или аналогичные изделия. Такие беспилотники способны оставаться в воздухе до 20-30 мин., оснащаются камерой и могут нести небольшую боевую нагрузку.
БПЛА разных моделей «из магазина» имеют ряд общих особенностей, которые определяют их тактико-технические характеристики и возможности, в т.ч. в контексте боевого применения. Так, большинство этих изделий выполнено из пластика или композитов. Используются исключительно электромоторы. Питание идет от аккумулятора с оптимальным соотношением массы и емкости, что накладывает определенные ограничения на продолжительность полета.
Коммерческие беспилотники имеют схожую по функциям и возможностям электронику. Все или почти все такие аппараты управляются оператором при помощи пульта; может присутствовать режим самостоятельного полета по заданным точкам и/или возвращения к месту старта. БПЛА ориентируются в пространстве при помощи спутниковых систем навигации.
Станция РТР / РЭБ "Красуха-С4" во время работы. Фото Минобороны РФ
Передача команд к беспилотнику и телеметрии с видеосигналом на пульт осуществляется по двустороннему радиоканалу. Используются частоты в разрешенных гражданских диапазонах – 2,4 ГГц или 5 ГГц. При этом могут применяться существующие протоколы связи, такие как Wi-Fi, или собственный формат связи от производителя БПЛА.
В зависимости от модели и технических характеристик, современный коммерческий БПЛА может нести видеокамеру разрешения FullHD или 4K. От типа и параметров камеры зависит потенциал аппарата как средства разведки и корректировки. В ряде случаев грузоподъемность беспилотника позволяет установить дополнительную систему для несения и сброса небольших и легких боеприпасов, таких как граната.
Найти и уничтожить
Самым очевидным способом борьбы с коммерческими БПЛА, угрожающими войскам или инфраструктуре, является их перехват и уничтожение. Для этого могут использоваться разнообразные средства, уже имеющиеся в войсках и силовых структурах. Они активно используются в рамках текущей Спецоперации и наносят противнику известный вред.
Прежде всего, обнаружение БПЛА производится визуально, невооруженным глазом и при помощи оптики, а также по звуку. Такие способы отличаются определенной сложностью и требуют навыка, но вполне соответствуют поставленной задаче и позволяют своевременно выявлять, как минимум, часть воздушных целей. Также высокую эффективность показывают зенитные системы, оснащенные оптическими средствами обнаружения.
Оператор комплекса РЭБ за работой. Фото Минобороны РФ
Беспилотники засекают при помощи радиолокационных и радиотехнических средств. При этом малый размер и радиопрозрачная конструкция могут мешать работе РЛС. В то же время, БПЛА постоянно передает радиосигналы, которые могут быть обнаружены средствами радиотехнической разведки. То же касается и операторского пульта. Существующие отечественные системы РТР могут определить направление на аппарат или оператора либо вычислить их точные координаты. Обнаружению целей способствует использование ими известных радиочастот.
Российская промышленность предлагает целый ряд комплексов РТР с возможностью засечки БПЛА и, в некоторых случаях, операторов. Такие функции имеют универсальные полноразмерные комплексы, такие как «Красуха», или специализированный компактный «Серп-ВС5» от «Росэлектроники». При этом в последнее время получает развитие именно направление малоразмерных, в т.ч. переносных систем РТР, рассчитанных на коммерческие БПЛА.
Для уничтожения замеченных малых БПЛА обычно используется штатное стрелковое оружие бойцов. Коммерческие беспилотники не отличаются прочностью и живучестью, из-за чего для их поражения достаточно даже одной автоматной или винтовочной пули. Успех такого перехвата зависит от навыков стрелка и реакции оператора, который может успеть увести свой БПЛА из-под обстрела.
Боец с "противодроновым ружьем" типа "Гарпун-3". Фото Минобороны РФ
Эффективным средством против БПЛА является малокалиберная артиллерия. К примеру, ЗРПК «Панцирь-С1» имеет пару 30-мм орудий и оснащен эффективной системой управления огнем. При этом применение ракет по беспилотникам нецелесообразно.
Задачи подавления
БПЛА можно не только сбивать, но и подавлять, предотвращая их работу и применение. Широкое распространение получили специализированные системы радиоэлектронной борьбы, рассчитанные на подавление именно популярных коммерческих БПЛА. Такие изделия используют известные слабые места беспилотных комплексов и могут выпускаться в разных форматах. В частности, большой популярностью пользуются изделия в виде «ружья».
Принципы работы специализированных систем РЭБ достаточно просты. При обнаружении беспилотной цели, комплекс направляет на нее подавляющий радиосигнал. Существующие комплексы способны подавлять сигналы спутников GPS, ГЛОНАСС и т.д., а также забивать помехами каналы связи с оператором. Потеряв связь с пультом, беспилотник, в зависимости от модели и программы, выполняет посадку или возвращается к точке старта. При подавлении спутникового сигнала, он теряет и такие возможности. Дальность действия «ружей» достигает 2-3 км.
Подавление коммерческого БПЛА без модификаций является достаточно простой задачей. Частоты спутникового сигнала и двусторонней связи с оператором хорошо известны, и выявлять их не требуется. Поэтому специализированные комплексы РЭБ нередко имеют несколько предустановленных режимов работы на таких частотах. Это упрощает их конструкцию и схемотехнику, а также облегчает работу оператора.
Оператор "Ружья" ЛПД-801 с трофеем. Фото Vk.com/novnews
Большей популярностью в зоне проведения Спецоперации пользуются отечественные «противодроновые ружья». В войсках имеется несколько типов таких изделий – ЛПД-801 от «Лаборатории ППШ», ПАРС «Ступор» от компании «Локационная мастерская» и т.д. Комплексы в виде винтовок / ружей просты в эксплуатации, удобны в обращении и хорошо справляются с поставленными задачами.
Также разрабатываются и внедряются стационарные комплексы РЭБ, расcчитанные на борьбу с малыми БПЛА. Иной вариант исполнения позволяет внедрить больше функций и получить преимущества перед «ружьями». Так, упомянутое выше изделие «Серп-ВС5» совмещает функции РТР и РЭБ. Этот комплекс способен выявить радиосигналы беспилотника и подавить его на дистанции до 5 км. При этом стационарное исполнение позволило использовать четыре антенных устройства на общем основании – каждое из них работает в своем секторе.
Использовать возможности
Малые БПЛА коммерческих моделей привлекают армии и силовые структуры разных стран, и результаты этих процессов сейчас можно наблюдать в зоне проведения Спецоперации. Такая техника получила широкое распространение и активно используется для решения части задач. При этом она дополняет беспилотники, изначально созданные для военного применения.
Популярность такой техники основывается на нескольких факторах. Прежде всего, это относительно низкая стоимость и доступность. За счет этого различные общественные организации и волонтеры смогли организовать массовые закупки и поставки БПЛА в действующие части. Беспилотники популярных моделей, при всех ограничениях, имеют достаточные характеристики для использования над полем боя и вполне пригодны для решения отдельных задач.
Антенное устройство комплекса "Серп-ВС5" - четыре антенны работают в разных секторах. Фото НИИ "Вектор"
Впрочем, простота конструкции может быть и недостатком. В первую очередь, это электроника, не соответствующая всем требованиям армейской эксплуатации. Популярные БПЛА используют только спутниковую навигацию и обмениваются данными с оператором на известных частотах. Какие-либо меры по защите от помех попросту не предусмотрены. Соответственно, подавление такой цели не представляет особой трудности.
Таким образом, строительство беспилотной авиации на основе коммерческих образцов, при всех преимуществах, имеет серьезные недостатки. Противник уже в полной мере столкнулся с подобными проблемами. Украинские формирования, строя свою беспилотную авиацию, полагались на импортные БПЛА популярных моделей. Российская армия учла это обстоятельство – и уделила внимание развертыванию и эксплуатации соответствующих средств противодействия.
В результате беспилотники противника не могут полноценно решать свои задачи и обеспечивать работу других систем и комплексов. В лучшем для них случае, речь идет только о подавлении и возвращении к месту старта, но значительное число БПЛА сбивается нашими бойцами или берется в качестве трофея. В связи с этим противник регулярно жалуется о невозможности эксплуатации беспилотников с желаемыми результатами и о связанных с этим проблемах других подразделений.
Очевидно, что опыт применения техники в нынешних боевых действиях подвергнется тщательному анализу, как у нас, так и за рубежом. По всей видимости, будут сделаны большие и далеко идущие выводы о применении и дальнейшем развитии беспилотной авиации. Кроме того, соответствующее внимание получат средства противодействия ей, и появятся новые системы и комплексы такого рода. Смогут ли после этого коммерческие БПЛА оставаться над полем боя, покажет время.