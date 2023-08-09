Это всё по той причине, что мы сейчас уже у линии фронта.

Киевский ставленник в Купянском районе Харьковской области Андрей Канашевич обратился к местным жителям. По его словам, граждане, проживающие на территории района, должны принять решение о немедленной эвакуации.По словам Канашевича, «реальность в населённых пунктах такова, что это обстрелы, авиабомбы, лесные пожары»:По заявлению ставленника Зеленского в Купянске, «местные жители должны принять ответственное и взвешенное решение по эвакуации в безопасные районы Харьковской области и других областей».Одновременно с этим местным жителям рассылаются листовки, в которых так же содержатся призывы не медлить с эвакуацией.Напомним, что российские войска за последние два месяца значительно продвинулись на Купянском направлении. Освобождено но менее 6 населённых пунктов к северу от города. Сейчас российская армия находится не более чем в 10 км от северных окраин Купянска. Юго-восточнее города так же идёт продвижение. Со стороны Сватово (ЛНР) ВС РФ продвинулись на запад и вошли в Купянский район, освободив более 220 кв.км ранее утраченных (осенью прошлого года) территории к востоку от Оскольского водохранилища. Ключевой успех на этом участке фронта – занятие цепочки высот восточнее реки Оскол.