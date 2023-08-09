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«Мы уже у линии фронта»: киевский ставленник призвал к срочной эвакуации жителей Купянского района Харьковской области

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«Мы уже у линии фронта»: киевский ставленник призвал к срочной эвакуации жителей Купянского района Харьковской области

Киевский ставленник в Купянском районе Харьковской области Андрей Канашевич обратился к местным жителям. По его словам, граждане, проживающие на территории района, должны принять решение о немедленной эвакуации.


По словам Канашевича, «реальность в населённых пунктах такова, что это обстрелы, авиабомбы, лесные пожары»:

Это всё по той причине, что мы сейчас уже у линии фронта.

По заявлению ставленника Зеленского в Купянске, «местные жители должны принять ответственное и взвешенное решение по эвакуации в безопасные районы Харьковской области и других областей».

Одновременно с этим местным жителям рассылаются листовки, в которых так же содержатся призывы не медлить с эвакуацией.

Напомним, что российские войска за последние два месяца значительно продвинулись на Купянском направлении. Освобождено но менее 6 населённых пунктов к северу от города. Сейчас российская армия находится не более чем в 10 км от северных окраин Купянска. Юго-восточнее города так же идёт продвижение. Со стороны Сватово (ЛНР) ВС РФ продвинулись на запад и вошли в Купянский район, освободив более 220 кв.км ранее утраченных (осенью прошлого года) территории к востоку от Оскольского водохранилища. Ключевой успех на этом участке фронта – занятие цепочки высот восточнее реки Оскол.
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:54
    +3
    Пусть уходят. Мирное население, в зоне боевых действий, очень мешает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:09
      0
      Они уйдут.Только не на нашу территорию.Впрочем,в самом деле в текущий момент им нечего находится в зоне боевых действий.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 21:17
        0
        Ээ.. их принудительно эвакуируют. И да на территорию Киева.

        Сами они не уйдут, бо кто хотел и кто мог уже ушли. По моим сведениям, а у меня есть кто живёт в тех краях и с кем я ежедневно общаюсь, многие из раннее ушедших вернулись. Возвращаются как правило те кто хочет жить под Россией. Таких там не мало. "Ждуны", как говорят сами украинцы, вернулись.
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:04
    0
    Надо нам гуманитарную паузу устроить по этому поводу.
    Как вы думаете джентльмены? love