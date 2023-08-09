В США представлен новый вариант танка Abrams X

В США компанией General Dynamics представлен новый вариант танка Abrams X. Данная модификация является глубокой модернизацией базового ОБТ M1 Abrams и должна стать связующим звеном между танками M1A2SEPv3/4 и машиной нового поколения, разрабатываемой в рамках программы OMT (Optionally Manned Tank).
Abrams X имеет необитаемую башню, оснащенную 120-мм гладкоствольной пушкой XM360, которая питается от автомата заряжания от Meggit Defense Systems. Запас боеприпасов составляет 34 снаряда 120х570 мм.
Броня башни должна обеспечивать очень высокий уровень защиты. Возможно, что за обнаружение угроз в верхней полусфере (исходящих со стороны дронов) отвечает дополнительный датчик КАЗ, установленный вместо панорамного прицела, который располагался с левой стороны на ранее представленном демонстраторе Abrams X.
Безопасность Abrams X усилена КАЗ Trophy в новой версии, а также системами предупреждения о лазерном облучении и стрельбе ПТУР.
Танк также оснащен новыми цифровыми системами визуализации для экипажа, аналогичными тем, которые используются в самолетах, для повышения ситуационной осведомленности, а также новой СУО. Кроме того, на башне установлен дистанционно управляемый модуль Kongsberg Protector RS6 со 30-мм автоматической пушкой M230, который адаптирован для стрельбы программируемыми боеприпасами, с возможностью борьбы с беспилотниками. Также возможна интеграция танка с дронами-камикадзе семейства Switchblade.
Из-за уменьшения кубатуры башни и других конструктивных изменений масса машины была уменьшена примерно до 60 тонн. Выпускаемый в настоящее время вариант M1A2SEPv3 весит 67 тонн.
Используется гибридная силовая установка вместо газовой турбины AGT1500. Она состоит из двухтактного дизельного двигателя Cummins ACE, который питает электродвигатель, расположенный между дизелем и коробкой передач. Кроме того, танк имеет гидропневматическую подвеску. Экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе. Из-за использования автомата заряжания он был сокращен с 4 до 3 бойцов.
Abrams X – это не прототип следующей версии M1, а демонстратор технологий, которые могут использоваться как в перспективном танке OMT, так и в новых модификациях Abrams.