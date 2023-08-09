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В США представлен новый вариант танка Abrams X

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В США представлен новый вариант танка Abrams X

В США компанией General Dynamics представлен новый вариант танка Abrams X. Данная модификация является глубокой модернизацией базового ОБТ M1 Abrams и должна стать связующим звеном между танками M1A2SEPv3/4 и машиной нового поколения, разрабатываемой в рамках программы OMT (Optionally Manned Tank).


Abrams X имеет необитаемую башню, оснащенную 120-мм гладкоствольной пушкой XM360, которая питается от автомата заряжания от Meggit Defense Systems. Запас боеприпасов составляет 34 снаряда 120х570 мм.

Броня башни должна обеспечивать очень высокий уровень защиты. Возможно, что за обнаружение угроз в верхней полусфере (исходящих со стороны дронов) отвечает дополнительный датчик КАЗ, установленный вместо панорамного прицела, который располагался с левой стороны на ранее представленном демонстраторе Abrams X.

Безопасность Abrams X усилена КАЗ Trophy в новой версии, а также системами предупреждения о лазерном облучении и стрельбе ПТУР.

Танк также оснащен новыми цифровыми системами визуализации для экипажа, аналогичными тем, которые используются в самолетах, для повышения ситуационной осведомленности, а также новой СУО. Кроме того, на башне установлен дистанционно управляемый модуль Kongsberg Protector RS6 со 30-мм автоматической пушкой M230, который адаптирован для стрельбы программируемыми боеприпасами, с возможностью борьбы с беспилотниками. Также возможна интеграция танка с дронами-камикадзе семейства Switchblade.



Из-за уменьшения кубатуры башни и других конструктивных изменений масса машины была уменьшена примерно до 60 тонн. Выпускаемый в настоящее время вариант M1A2SEPv3 весит 67 тонн.

Используется гибридная силовая установка вместо газовой турбины AGT1500. Она состоит из двухтактного дизельного двигателя Cummins ACE, который питает электродвигатель, расположенный между дизелем и коробкой передач. Кроме того, танк имеет гидропневматическую подвеску. Экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе. Из-за использования автомата заряжания он был сокращен с 4 до 3 бойцов.

Abrams X – это не прототип следующей версии M1, а демонстратор технологий, которые могут использоваться как в перспективном танке OMT, так и в новых модификациях Abrams.
Использованы фотографии:
General Dynamics
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30 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:39
    -1
    Хм. Если повредить всю эту незащищённую байду на самом верху - прицелы, камеры, антенны - то Абрам же ослепнет полностью.
    З.Ы. Зачем технология стелс?
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 21:46
      +4
      Не поверите с Т-14 Армата все то же самое будет.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 21:50
      -7
      Цитата: Румaтa
      Хм. Если повредить всю эту незащищённую байду на самом верху - прицелы, камеры, антенны - то Абрам же ослепнет полностью.
      З.Ы. Зачем технология стелс?

      Затем, чтобы первая армия мира могла выиграть войну с помощью современных технологий, а не топтаться на месте полтора года, как вторая в мире, лаоская армия с неимеющимианалогов танками только для парадов. Скоро, наверное только африканские армии не будут иметь танков нового поколения. Корея, Франция, Турция , ФРГ, Израиль и теперь США готовы. Танки не обязательно нового поколения, а танки с самыми современными технологиями. Остаётся только молча позавидовать и надеятся только на простых русских мужиков и бога,
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:06
        0
        Я всегда за новые технологии. И если есть деньги на стелс для танка (а у Штатов есть), то лишним не будет. У них при оптимизации инженерных решений фактор цены вообще можно не учитывать.
        Но первая армия мира в ситуацию по типу СВО - сражение с технически почти равным противником, притом не имеющем серьёзных проблем с пополнением своей регулярной армии как людьми, так и прочими плюшками - не попадала уже лет 30 как минимум. Я не говорю, что они в такой ситуации тоже полтора года бы простояли и стояли дальше. Может, и не простояли бы - победили за трое суток. А может, и простояли бы. Дело в том, что экспериментальных данных нет, а все теории и рассуждения (в том числе американские - по крайней мере, публичные) СВО благополучно отправила на помойку.
        Собственно, закономерная ситуация для начала новой эпохи в военном искусстве. Всем ясно, что по-старому воевать не получится, но по-новому пока никто не умеет.
      2. km-21
        km-21 Сегодня, 22:12
        0
        Цитата: cmax
        чтобы первая армия мира могла выиграть войну с помощью современных технологий, а не топтаться на месте

        А разве на американцев кто-то нападает?
      3. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 22:20
        0
        Отчасти вы правы, мы самые первые изобрели и произвели в металле танк нового поколения Армата, но вместо того что бы собраться, напрячься и довести этот проект до своего логического завершения мы затормозили и почти заморозили работу над ним, сделали опытно промышленную партию в несколько десятков штук и на этом успокоились, а надо не успокаиваться, не сбавлять темп, а доводить проект Армата до совершенства, модернизировать его и постоянно улучшать, вот тогда у нас действительно получится создать один из самых лучших и совершенных танков в мире!!!
      4. lukash66
        lukash66 Сегодня, 22:58
        0
        Цитата: km-21
        Цитата: cmax
        чтобы первая армия мира могла выиграть войну с помощью современных технологий, а не топтаться на месте

        А разве на американцев кто-то нападает?

        Первая армия в мире предполье не может взять уже два месяца. Со всеми своими ресурсами. И вот прямо десяток этих вундервафлей... да.... ужо. Ценник можно озвучить? Не смешите моего кота, кстати засланного казачка, из Мэна.)))) Там то мины, то инженерные заграждения, то землица не та, то дожди, то сушь, теперь уже дошло дело до кустов и высокой травы.
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 21:54
      -5
      Судя по всему, они сразу макеты для голливудских фантастических фильмов лепят... Ну хоть какая то польза, да и деньги лишними не бывают...
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:42
    -5
    по ходу на фотках макет...но уродец...да и судя по фотке как будет размещятся экипаж...по ходу друг на друге...замечательное гендерное представление...секас в ходе боя...я в восторге
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 22:10
      +3
      Нормально там все с местом для экипажа
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:26
        -3
        чё ты трёшь...я по ходу ясно и понятно напечатал...СУДЯ ПО ФОТКЕ..или ты не видел фотку к статье...млин..не удручай
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 22:24
      +1
      Был бы я президентом, ввёл бы строгие наказания за насмешки над противником, если он ещё не побеждён (причём желательно лично насмехающимся). А гендерность тут вообще не в тему. Японцы были те ещё любители прочистить дымоход, однако победили Российскую Империю и успели неплохо потрепать американцев с англичанами.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:50
        0
        однако победили Российскую Империю и успели неплохо потрепать американцев с англичанами.
        . япония !!! смеху ради....опять не три...РИ сама себя поразила..и это неоспоримый факт...что касаемо потрепать полосатых ..опять же трёп...боевые потери несопоставимы....ну и тебе до президента РФ как до Луны раком
    3. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:53
    -2
    Большая, тяжёлая, сложная, дорогущая дура... на счёт эффективности, тут варианты, не проверишь, не узнаешь узнаешь.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 22:22
      +5
      Про Т-14 то же самое скажете или это другое? Концептуально, это 2 одинаковые машины если что.
      1. ln_ln
        ln_ln Сегодня, 22:59
        0
        Как раз концептуально разные. Тут на башне броня.
  4. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 22:01
    -1
    В США представлен новый вариант танка Abrams X
    Осталось выяснить, буква "Х" в названии характеризует данный образец из латиницы или из кириллицы.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:10
      -2
      Осталось выяснить, буква "Х" в названии характеризует данный образец из латиницы или из кириллицы.
      ..смею предположить что Х -это в древнеримских легионах 10...то есть ДЕЦИМАЦИЯ...ну а там кому как камень ляжет
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:11
      0
      Цитата: abrakadabre
      буква "Х" в названии характеризует данный образец из латиницы или из кириллицы.

      ОБЩЕСТВОСША
      Новый логотип Twitter: как Маск поставил Х на синей птице
      24.07.202324 июля 2023 г.
      Владелец Twitter Илон Маск изменил логотип соцсети - теперь это просто буква X на черном фоне.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 23:08
        0
        Илон Маск изменил логотип соцсети - теперь это просто буква X
        ..да по барабану...он владелец пускай яхту и называет...если по серьёзному ...янки к экспериментальному вооружению к основному шилдику приписывают ЭКС то есть Х...да и разницы нет...это всё плюха...у них главное осёл с золотом и авиация...с авиацией всё плохо. пока золотой осёл тянет экономику по грабежу планеты вся..да и то судя по событиям в африке грабёж стран истощается
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 22:11
    +2
    Новость от эстонцев. Танк был продемонстрирован почти год назад в октябре 2022г.
  6. Beaver
    Beaver Сегодня, 22:16
    0
    Боже, неужели в омериге победил автомат заряжания?)). Дизайн веселенький, бабы будут сами в него запрыгивать
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 22:19
    0
    Х оно и в Африке Х. Как же не сделать бортовые экраны такие - имидж все fool
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:31
      0
      Как же не сделать бортовые экраны такие - имидж все
      ...от кутюр...гламур знаете ли...в гендерном мире это ОГОГОШИЩЕ чего стоит
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 22:23
    0
    120-мм гладкоствольной пушкой XM360, которая питается от автомата заряжания

    Спустя 40 лет решили наконец исключить заряжающего нигера Джо?
  9. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 22:25
    +5
    Цитата: Крымский партизан 1974
    по ходу на фотках макет...но уродец...да и судя по фотке как будет размещятся экипаж...по ходу друг на друге...замечательное гендерное представление...секас в ходе боя...я в восторге

    Если это был наш танк, то пели бы вы совсем другие песни, мол какой он красивый и прочее бла бла бла.
  10. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 22:35
    0
    Всего лишь демонстратор, а некоторые всепропальцы уже побежали сдаваться.
  11. spirit
    spirit Сегодня, 22:46
    +1
    Это демонстратор,туда выпихнули все идеи от арматы,Лео последнего и К2 корейского.Они будут тестировать все эти ноу хау и потом что будет более функционально применят к новому танку по программе OMT. То же самое у них сейчас с зумволтом, че там нормально работает применят на новых эсминцах ,остальное в утиль. hi
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 23:03
      0
      Только это не первый демонстратор развития М1 Абрамс. На сегодня он последний. Ранее были:

      Проект TACOM, 1983г. Необитаемая башня, три члена экипажа в бронированной капсуле, основным вооружением была 120-мм гладкоствольная пушка M256, соединенная с механическим автоматом заряжания Meggitt и вертикальной каруселью боеприпасов внутри корзины башни. Здравствуй, Армата)))

      M1 Thumper (ATAC Demonstration System), 1988г. Представлял собой одиночный M1A1, оснащенный сильно модифицированной башней для испытания экспериментальной гладкоствольной пушки XM291 ATAC (иногда называемой LW120), более мощной замены M256, способной стрелять как одиночными 120-мм, так и двухкомпонентными 140-мм боеприпасами (со сменой ствола). 140-мм патроны были большими (в два раза большим объемом патронника, чем у M829 APFSDS, со вдвое большей дульной энергией) и тяжелыми, чтобы их можно было перемещать человеком-заряжающим, что требовало установки механического кассетного автомата заряжания XM91. Thumper прошел испытания на Абердинском полигоне, где он продемонстрировал точность, равную M1A1, но со значительно более высокой бронепробиваемостью.

      Component Advanced Technology Test Bed (CATTB), 1993г. Были построены две машины: первая, получившая название Phase I, сочетала корпус M1 с модифицированной башней (эволюция M1 Thumper), оснащенную 48-калиберной 140-мм гладкоствольной пушкой Watervliet Arsenal XM291 и механическим автоматом заряжания Benét Labs XM91; вторая машина под кодовым названием Phase II использовала ту же башню в качестве основы, но соединила ее с совершенно новым корпусом M1, измененным для размещения более компактного дизельного двигателя Cummins XAP-1000 AIPS и двух вертикально сложенных горизонтальных каруселей между корзиной башни и отделением силового агрегата. На втором этапе также были опробованы новые гусеницы XT166 с одним башмаком (на первом этапе были сохранены оригинальные двухбашковые T156 M1), гидропневматическая подвеска и мультисенсорная система обнаружения целей (MTAS) с маломощным радаром миллиметрового диапазона. Обе машины прошли всесторонние испытания на Абердинском полигоне.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:02
    0
    Abrams X – это не прототип следующей версии M1, а демонстратор технологий, которые могут использоваться как в перспективном танке OMT, так и в новых модификациях Abrams.

    Предыдущее название Abrams Twitter?