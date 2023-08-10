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Танки Leopard 1 и БТР Rosomak: вооружение нового соединения ВСУ

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Танки Leopard 1 и БТР Rosomak: вооружение нового соединения ВСУ

Недавно сформированное соединение ВСУ – 44-я механизированная бригада – получает на вооружение польские колесные БТР Rosomak и танки Leopard 1A5, состоявшие на вооружении Дании. Как сообщается в западной прессе, недавно начались их поставки на Украину; в этом году киевский режим должен получить около 80-100 экземпляров данного ОБТ.


Leopard 1A5DK были выкуплены Данией, Нидерландами и Германией у компании FFG, которая ранее приобрела их у датской армии. Кроме них и Rosomak 44-я бригада оснащается переданными Словенией колесными БТР Valuk 6x6, а также БМП-1. Новое соединение проходило (и возможно, проходит) обучение и боевое слаживание на территории Польши.

В отличие от остальных танков стандарта 1А5, датские машины имеют оригинальную башню, которая была усилена дополнительной броней. Основное вооружение осталось неизменным и представлено нарезной пушкой L7A3 кал. 105/52 мм и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3. С 1993 года в ВС Дании эксплуатировалось 230 Leopard 1A5DK, пока они не были выведены из эксплуатации и полностью заменены танками Leopard 2A5DK в 2005 году.

Valuk – словенский БТР, разработанный австрийской компанией на базе бронемашины Pandura I. Valuk производились на местных мощностях по лицензии. Их основным вооружением могут быть крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет кал. 40 мм. В разведывательном варианте машина оснащена башней с автоматической пушкой M242 Bushmaster кал. 25 мм в сочетании с универсальным пулеметом кал. 7,62 мм. Существует также возможность оснащения башни ПТРК TOW. Броня обеспечивает экипажу защиту в передней полусфере от 12.7-мм боеприпасов и за ее пределами от 7,62-мм пуль.
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14 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:35
    +1
    Ну вообщем без сильной артиллерии эту бригаду можно использовать исключительно в обороне или как резервную в/ч.
    1. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 06:41
      -1
      Да, такой калибр разве только БТР подбить может. А мне вот интересно, а снаряды данного калибра не уж то еще остались. По идее у них уже должен был закончиться срок годности.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 06:56
        +1
        105мм пушка пробивает всё за исключением лобовой брони танка.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 07:31
        +1
        Да, такой калибр разве только БТР подбить может
        в сво обе стороны вовсе используют 100-миллиметровые "Рапиры". Я не знаю, лучше ли пушка этой кошки (а Рапира в умелых руках ещё ого-го) но всяко разно удобнее, её таскать не надо и расчёт укрыт.
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:25
      0
      вообщем без сильной артиллерии эту бригаду можно использовать исключительно в обороне
      оксюморон получается. Без сильной артиллерии это вообще ни в ... никуда, в общем. Как резерв - это да, но опять же с усилением.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 06:39
    +3
    Это ж как надо ненавидеть Россию чтобы тратить огромные средства на помощь стране не помнящей добра ? А сами тем пользуются полезными ископаемыми из страны с которой неофициально ведут войну, а ведь совсем недавно всё было по другому.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +2
    Датские танки немецкого производства, польские и словенские БТРы и к ним украинские солдаты, чем еще может удивить сформированная бригада? Российская армия уже близко "познакомилась" с новыми "Леопардами", американскими БМП "Брэдли" поэтому думается старые "Леопарды" и польские БТРы удивления, а тем более страха не вызовут. Интересно, а поставленные англичанами 14 "Челленджеров" и планируемые "Абрамсы" (старой модификации) Киев долго будет прятать или держать, как "сюрприз" для решающего момента?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:49
    +2
    Вообще то бригада, у нас считается ЧАСТЬЮ, а не соединением. А то, я уже подумал, что там начали дивизии создавать...
    1. yaglon
      yaglon Сегодня, 07:33
      +1
      Бригада всё же соединение, а не часть (как батальон), ибо предназначена для самостоятельных действий (как дивизия).
  5. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:00
    +6
    Наши тоже на фронт старые танки отправляли. Использовали как передвижные огневые точки. Танк есть танк. Экипаж защищен от осколков и хорошо. Залезет или будет прятаться за укрытиями та ещё радость его выколупывать. Все лучше чем использовать буксируемое орудие.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:46
    +2
    Цитата: Арон Заави
    Ну вообщем без сильной артиллерии эту бригаду можно использовать исключительно в обороне или как резервную в/ч.

    Лео 1А5 - это по сути немного более устойчивый к артиллерии АМХ-10RC. Хотя бы осколки от близких разрывов будет держать.

    Но что меня всегда поражало - это принципиальное неумение немецкой танковой школы держать адекватную массу. Лео 1А5 - картон картонный (по меркам ОБТ), а наш Т-72 имеет почти ту же массу при на порядок лучшем бронировании (и пушке).
    44 тонны у Лео, 43 тонны у Т-72.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 08:32
      0
      "43 тонны у Т-72."///
      ----
      Бронирование Т-72 весьма посредственное.
      Это было хорошо видно по долгой войне в Сирии против боевиков. Из наземных ПТУРов были выбиты сотни Т-72, собственно, все, что были у армии Асада.
      У Т-90 броню улучшили.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:02
    +2
    "Броня обеспечивает экипажу защиту в передней полусфере от 12.7-мм боеприпасов и за ее пределами от 7,62-мм пуль", работа для "дедушек", ДШК в борт навылет, КПВТ - в лоб. Понятно, что для подвоза пехоты, за 2 км "земля" и алга пехоте, а броня разворот и алга.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 08:30
      0
      Вообще по русски будет правильно сказать по татарски не "разворот и алга", а "разворот и артка или кирэ" hi