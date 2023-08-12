«Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин Украины заявил, что Украина вчетверо увеличила производство ПТРК «Стугна-П» с начала текущего года.

«Мы в июле произвели в 4 раза больше «Стугн», чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно», – сказал Камышин.

Он также заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.

По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года на Украине было по два поставщика корпусов для минометных мин калибра 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло, соответственно, до 14 и 13...»

Гонка ВПК



Продукция украинского ВПК представляет угрозу не только для ВС РФ, но и для мирного населения нашей страны, да и для мирного населения самой Украины, которое они с лёгкостью записывают в «сепаров».

Кровь войны

Финансовый шторм



Базы данных (HLR) и центры мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи – приоритетные цели для уничтожения



Здание национального банка Украины

Выводы