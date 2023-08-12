«Геранизация» объектов финансовой системы Украины приведёт к коллапсу её экономики и остановке работы военно-промышленного комплекса

«Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин Украины заявил, что Украина вчетверо увеличила производство ПТРК «Стугна-П» с начала текущего года.
«Мы в июле произвели в 4 раза больше «Стугн», чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно», – сказал Камышин.
Он также заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.
По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года на Украине было по два поставщика корпусов для минометных мин калибра 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло, соответственно, до 14 и 13...»
«Мы в июле произвели в 4 раза больше «Стугн», чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно», – сказал Камышин.
Он также заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.
По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года на Украине было по два поставщика корпусов для минометных мин калибра 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло, соответственно, до 14 и 13...»
Гонка ВПК
С момента начала Российской специальной военной операции (СВО) на Украине началась новая гонка вооружений, в чём-то превосходящая даже времена холодной войны. По мнению многих российских и зарубежных экспертов, российский потенциал наращивания производства вооружений превосходит не только возможности украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), но и ВПК стран коллективного Запада.
К этим словам следует относиться с изрядной долей скептиса, поскольку ещё во времена Второй мировой войны ВПК США наглядно показал свои возможности, и пусть Америка «уже не та», она всё ещё является одной из крупнейших промышленно развитых стран мира с могучей экономикой и доступом к наиболее современным технологиям.
Впрочем, речь сейчас не о США. Вопрос угрозы, которую представляет украинский ВПК, поднимался автором ещё в феврале 2019, спустя три года в ходе СВО мы увидели, что украинский ВПК действительно смог произвести многое из того, о чём мы говорили ранее. Хуже всего то, что украинский ВПК продолжает функционировать и по сей день, а создаваемая им продукция активно используется вооружёнными силами Украины (ВСУ) против России.
Продукция украинского ВПК представляет угрозу не только для ВС РФ, но и для мирного населения нашей страны, да и для мирного населения самой Украины, которое они с лёгкостью записывают в «сепаров».
Несмотря на то, что российские удары высокоточным оружием (ВТО) большой дальности в последнее время стали значительно интенсивнее и, как видно, эффективнее, подавить украинский ВПК всё ещё не получается.
Судя по всему, производственные мощности хорошо маскируются и диверсифицируются, возможно, что свою лепту вносит и украинская система противовоздушной обороны (ПВО).
Кровь войны
Когда говорят «кровь войны», то чаще всего подразумевают нефть и получаемое из неё топливо, однако существует мнение, что «кровью войны» в не меньшей, а то и в большей степени являются деньги.
Так или иначе, но функционирование всех современных государств во многом основано на работе их финансовых систем. Деньги использовала и нацистская Германия, и капиталистическая Америка, и Советский Союз. На них покупались материалы и ресурсы, ими оплачивался труд инженеров и рабочих, получали денежное довольствие и военнослужащие. Иногда деньги заменялись какими-то эрзацами, типа продуктовых карточек, но это скорее свидетельствовало о жесточайшем дефиците и проблемах в отдельных сегментах экономики страны.
В наше время движение денежных средств неразрывно связано с функционированием каналов передачи данных, в первую очередь сети Интернет. Можно предположить, что объём используемых сейчас при расчётах наличных денежных средств сократился на порядок, а то и на несколько порядков, по сравнению с тем, что было 20–30 лет назад.
Обычно в случае любых системных кризисов население быстро теряет доверие к банкам, вкладам и безналичным платежам, предпочитая пользоваться наличными. Следует предположить, что в этом случае может возникнуть некоторый дефицит наличных средств, равно как и возможностей их получения, например, если работа банкоматов по каким-то причинам будет нарушена.
Проблемы безналичного денежного оборота и движения наличных денежных средств могут значительно усугубиться, если этому будут способствовать внешние факторы, например, удары высокоточным оружием по объектам финансовой системы.
Финансовый шторм
Для организации «финансового шторма» – разрушения финансовой системы противника, в частности Украины, необходимо уничтожить возможность денежного оборота в безналичной форме, а также максимальное количество наличных денежных средств и точек их выдачи.
Денежный оборот в безналичной форме обеспечивается функционированием сети Интернет. Без неё не будут работать терминалы в магазинах, банкоматы, невозможно будет осуществлять оплату через смартфон или компьютер. В свою очередь, сеть Интернет включает в себя проводные и беспроводные каналы передачи данных.
Начнём с беспроводных.
Ранее вопрос уничтожения украинских средств связи поднимался автором уже неоднократно, например, в материалах «Декомпозиция Украины как способ радикального сокращения возможностей ВСУ по сопротивлению Российской спецоперации» и «Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня».
Для того, чтобы отключить сотовую связь на Украине или в другой стране, не нужно уничтожать все базовые станции – это просто невозможно.
Целями должны стать базы данных (HLR), которые содержат информацию о SIM-картах абонентов мобильной связи и являются основными базами данных сетей сотовой связи, а также автоматические телефонные станции – центры мобильной коммутации (MSC).
Не то, чтобы это была простая задача, наверняка противник резервирует базы данных и оборудование, однако систематическое воздействие обязательно принесёт свои плоды.
Базы данных (HLR) и центры мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи – приоритетные цели для уничтожения
Уничтожение беспроводной связи должно быть дополнено воздействием на проводные каналы сети Интернет, например, наземные опорные станции, точки обмена трафиком (IX), пункты управления магистральными каналами и сети серверов (CDN). В качестве целей также должны быть рассмотрены крупные дата-центры, ну и, разумеется, серверы государственных и коммерческих банков, а также финансовых структур Украины.
Можно предположить, что именно отсутствие национальной платёжной системы стало одним из факторов, помешавших России нанести удар по Украине ещё в 2014 году, когда объявили независимость и стали подвергаться бесчеловечным артиллерийским и ракетным ударам города и деревни Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Без платёжной системы «Мир» страны Запада могли устроить нам экономический коллапс, отключив работу платёжных систем Visa и Masterсard.
После того, как вероятность успешного осуществления безналичной оплаты упадёт ниже критической точки, Украине придётся перейти на оплату наличными. Уже одно это значительно снизит эффективность функционирования финансовой системы Украины, вплоть до обвала курса гривны. Впрочем, это лишь часть планируемых к реализации мер.
Уже в самом начале операции «Финансовый шторм» должны быть нанесены удары по наиболее крупным хранилищам наличных денег на территории Украины, а также зданиям банков и финансовых структур, способных обеспечить выдачу наличных в условиях, когда безналичные платежи и работа банкоматов затруднены или вовсе невозможны.
Здание национального банка Украины
На Украине находится порядка 70 банков, у которых имеются филиалы, впрочем, судя по нашей стране, зачастую большая часть таких филиалов не способна работать с выдачей наличных денег – они оформляют кредиты, страховки и прочее. Банки, их филиалы, государственные финансовые учреждения – потенциально это несколько тысяч целей. Необходимость разрушения сетей сотовой связи и проводной сети Интернет – это ещё несколько тысяч объектов.
Допустим, совокупно это будет порядка пяти тысяч целей – вполне достижимо, особенно с учётом того, что значительная часть целей может быть поражена беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности типа «Герань-2». Потенциально одним из наиболее эффективных средств воздействия на поражаемые объекты могут стать зажигательные боевые части – то, что не взорвётся, сгорит в огне.
Выводы
В случае, если невозможно обеспечить уничтожение объектов связи и финансовой системы в масштабах всей территории Украины, могут быть рассмотрены варианты поэтапного вывода из строя финансовой системы в её отдельных регионах. По мере того, как оборот денежных средств будет становиться всё медленнее и слабее, станет ослабляться и замедляться работа украинского ВПК.
В конечном итоге можно вечно долбить склады, на которые будут свозить боеприпасы со всего мира (или пустые склады, в которых, как мы думаем, что-то есть). Преимущество объектов связи и финансового сектора в том, что они стационарные и никуда не убегут. Конечно, что-то можно переместить, но сделать это будет не так просто.
Не стоит забывать и о том, что уничтожение банков с наличностью может поселить в некоторых головах интересные мысли типа «а почему бы и нам не...», в результате чего денежные средства будут разворовываться, а хранилища подрываться для того, чтобы списать всё на «злобных русских». Чем сильнее будет воздействие на банковскую систему Украины, тем большее число подобных случаев будет происходить – «чего добру пропадать», то есть налицо возможность возникновения положительной (для нас) обратной связи.
Существует вероятность того, что разрушение финансового сектора Украины, помноженное на выход из строя сетей сотовой связи и проводных каналов сети Интернет, само по себе может привести к падению украинского режима, без необходимости прорыва укреплённых линий обороны и штурма городов.
Да, разумеется, все вышеперечисленные действия приведут к падению уровня жизни населения Украины, но это лишь неудобства, причём временные. Нас тоже никто не жалеет – когда США и страны Европы вводят санкции, то о населении России они особо не задумываются – кто там помрёт без лекарств и медицинского оборудования, подумаешь? Неудобства – это не смерть под завалами или огнём артиллерии и не гибель в окопах, в которые украинские власти собираются затолкать большую часть мужского населения, а затем, скорее всего, и до призыва женщин дойдёт.
Вопрос лишь в выделении необходимых ресурсов, необходимых объёмов высокоточных боеприпасов, которые будут применены с «единой целью, по единому замыслу».
В обозримом будущем производство высокоточных средств поражения в развитых странах может достигать миллионов единиц в год. Применяя их по объектам связи и финансовой системы противника можно в кратчайшие сроки отправить его в средневековье, а то и в более ранний период человеческой истории с преимущественно бартерным обменом.
Реализация вышеозвученных мероприятий в отношении Украины может не только в кратчайшие сроки склонить её к безоговорочной капитуляции, но и оказать отрезвляющее действие на «горячих польских панов», на немного заторможенных микрофашистов Прибалтики, а также на их западных хозяев, которые фактически являются истинными инициаторами и виновниками текущего конфликта.