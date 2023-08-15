Чипы и ракеты: Япония превращается в гегемона на Дальнем Востоке

Первым делом полупроводники
Современное состояние Японии можно охарактеризовать двумя вызовами.
Первый – это стремление создать собственную полупроводниковую индустрию. Японцы традиционно воспринимаются как умельцы по различным высокотехнологичным гаджетам. Если касаться мирового производства чипов, то у страны очень скромные позиции.
Американцы, к примеру, лучше всех в дизайне полупроводников, в Европе хорошо с постройкой оборудования для производства чипов, корейцы сильны в изготовлении устройств памяти, а в Тайване сконцентрированы почти все мощности по сборке и литографии. Японии осталось только производства высококачественных материалов и узлов фотолитографов. С производством собственных чипов у японцев дела обстроят даже хуже, чем у соседнего Китая, который недавно анонсировал фотолитограф на 28 нм.
В Японии чипы строят топологией не менее 40 нм. Корни отставания уходят в 80-е годы, когда американцы фактически задавили самую передовую микроэлектронную промышленность в мире. В 1986 году японцев заставили уйти с американского рынка и одновременно допустить чипы made in USA в свою страну на льготных условиях. Такова цена зависимости от большого хозяина, ничего не поделаешь.
В итоге японская полупроводниковая промышленность если не скончалась, то серьезно заболела. Попытки реанимировать производство ни к чему не привели – конкуренция из Южной Кореи и, прежде всего, из Тайваня, не позволяла развиваться сектору.
Япония на данный момент контролирует не более десяти процентов мирового рынка полупроводников, причем не в самой высокотехнологичной области. Стыдно признать, но японцы вынуждены импортировать 10-нм чипы из Кореи и Тайваня, а 28-нм вообще покупать в Китае.
На очередной рывок японское правительство решилось в прошлом году. Во многом под впечатлением от американо-китайских игр вокруг Тайваня и послевкусием от COVID-19. Пандемия надолго обескровила мировую полупроводниковую промышленность в самом чувствительном для Японии сегменте автомобильных чипов. Силовой вариант возвращения Тайваня в родную китайскую гавань грозит поставить на колени всю мировую микроэлектронику.
В итоге Токио выделяет 22,4 млрд долларов на развитие собственного «чипостроения» мирового уровня. Договорились с тайваньской TSMC, которая построит к 2024 году в префектуре Кумамото фабрику полупроводников топологией от 12 до 28 нм. Догнать и перегнать не получится (в Тайване вот-вот освоят 2-нм чипы), но частично обеспечить «полупроводниковый суверенитет» постараются. Для преодоления отставания создается холдинг Rapidus, призванный уже через пару лет построить собственную линию производства чипов топологией 2 нм, а к 2030 году начать массовое производство.
Для понимания масштабности проекта, можно озвучить первоначальные финансовые планы – не менее 54 млрд долларов. Сумма не окончательная и даже в самом оптимистичном варианте вырастет в два раза. На бумаге с чипами из Японии все хорошо – денег выделяется много и это позволит заметно нарастить влияние Токио если в мире, то в Юго-Восточной Азии точно. Только вот забыли японцы о своих хозяевах из Вашингтона, которые также не против нарастить собственные полупроводниковые мощности.
Зависимость от Тайваня никого не радует. Вполне вероятно, что лет через десять-пятнадцать остров отдадут Китаю без боя – для этого мировым лидерам необходимо лишь построить собственную полупроводниковую промышленность. А пока США запускает программу Chip 4, призванную задушить микроэлектронику в Китае, и заодно нарастить производство чипов у себя дома. Четверка в наименовании означает главных игроков программы – США, Южная Корея, Тайвань и Япония. Если кратко, то отныне все, кто производит полупроводники топологией менее 16 нм, должны спрашивать разрешения у США, кому продавать чипы, а кому нет.
Ограничения в первую очередь касаются экспорта в Китай, который, по счастливой случайности, ключевой партнер Японии. Даже если в стране восходящего солнца удастся наладить производства современных чипов, продавать своим «друзьям» в Китай они не смогут. В Токио уже встали по стойке смирно и запретили экспорт в Поднебесную оборудования для УФ-литографии, травления и укладки транзисторов. Это, к слову, даже больше, чем требовали американцы.
В перспективе все вышесказанное означает значительное сужение рынка, снижение серийности производства и повышение себестоимости. Чипы не будут никому нужны, кроме как самим японцам. Но и им они со временем не будут особо интересны – в Тайване к тому времени научатся делать еще совершеннее и дешевле. Или в Соединенных Штатах. Похоже, японцы так и останутся поставщиками материалов для полупроводников – до таинства высокотехнологичной литографии несчастных не допустят.
Жесткая сила Токио
Если в мировой полупроводниковой войне главным антиподом Японии является Китай, то в возможной «горячей» войне врагов в будущем гораздо больше. Это, прежде всего, армия Китая, отчасти ядерный потенциал Северной Кореи и Россия, не дающая японскому руководству спать спокойно.
Японцев можно понять – по Конституции они добровольно-принудительно в 1947 году отказались от «войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». Но в декабре 2022 года в Токио констатировали, что столкнулись «с самой тяжелой и сложной ситуацией в сфере безопасности с момента окончания Второй мировой войны». Особенно беспокоит руководство страны ситуация с Украиной. Премьер Кисида, намекая на Китай, заявил:
«Украина сейчас – это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня».
Как ни крути, а с такими опасениями японцам вооружаться придется. Тем более что на американцев, некогда гарантов неприкосновенности островного государства, надежды особой нет. Трамп еще несколько лет назад указывал, что «если на Японию нападут, нам придется сражаться в третьей мировой войне. Но если нападут на нас, Япония совсем не обязана помогать нам. Они будут смотреть по телевизору Sony, как нас атакуют».
Байден пока далек от такой риторики, но он не так много решает в Белом доме. Современная политика Белого дома стимулирует дальнейшее вооружение Японии. Ушли строгие ограничения не тратить больше 1 процента ВВП на оборону, теперь разрешают натовские 2 процента.
Япония все ближе подбирается к Североатлантическому блоку – летом прошлого года премьер Кисида впервые в качестве лидера страны посетил саммит НАТО. В 2023 году активно работают над открытием офиса альянса в Токио.
В программе действий новых японских милитаристов закупка дальнобойных крылатых Tomahawk, наращивание радиуса боевого применения собственных ракет Type 12, размещение на западе страны базы с конвертопланами CV-22 Osprey и заметное расширение запасов боеприпасов.
Японцы намерены разместить крупный оружейный склад на острове Амамиосима. Это прямое эхо спецоперации на Украине, обнажившей острую нехватку снарядов в современном конфликте.
Летом 2023 года в Токио озаботились и космической безопасностью в связи с растущим влиянием России и Китая в этой сфере. Это, к слову, первые оборонные амбиции японцев в космосе.
Милитаризм поддерживают и в японском обществе – более 60 процентов опрошенных одобряют милитаризацию островов. Забыли, вероятно, к каким последствиям привели последние военные авантюры. Мемориалы в Хиросиме и Нагасаке уже не работают. Мало того, если сверху дадут отмашку, то Япония за пару лет создаст собственное ядерное оружие. Так, по крайне мере, считает Генри Киссенджер, а не доверять ему нет причин.
Япония постепенно из безропотного вассала Соединенных Штатов превращается в хранителя дальних рубежей хозяйских угодий. Некая буферная зона от России и Китая на Дальнем Востоке. Типичный признак нарастающей слабости Вашингтона – даже в самый разгар холодной войны японцам не доверяли столько оружия и силы. Ситуация поменялась и с ней придется считаться.
В Токио приняли документы, допускающие превентивные удары по неприятелю, если на то есть необходимость. Наступательные замашки не наблюдались в стране с 1945 года. Япония действительно может стать важной частью антироссийской коалиции на Дальнем Востоке. Главное, чтобы денег хватило на реинкарнацию полупроводников и ракет одновременно.