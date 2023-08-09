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ВСУ показали испытания боевого каяка «Полоз-М16»

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ВСУ показали испытания боевого каяка «Полоз-М16»

ВСУ показали новую систему вооружения, которая в настоящее время проходит испытания вблизи Киева. «Боевой каяк», как его позиционирует разработчик, получил обозначение «Полоз-М16».


Лодка обладает мотором и вооружением и рассчитана на двух членов экипажа. За ее строительство и испытания отвечает украинская верфь «Адамант». «Полоз-М16» оснащен 40-мм автоматическим гранатометом УАГ-40 украинской разработки для боеприпасов кал. 40х53 мм. Оружие вместе с треногой весит до 40 кг, что на 15 кг меньше, чем у американского Mk 19. Без нее масса УАГ-40 составляет 18 кг. Эффективная дальность действия гранатомета составляет максимум 2200 м. Работы по нему велись с 2011 года.

Силовая установка представлена электродвигателем, хотя каяк может передвигаться и с помощью весел, например, когда требуется скрытность действий. Грузоподъемность «Полоз-М16» составляет 480 кг.

В первую очередь боевой каяк предназначен для сил специальных операций. Лодку можно использовать не только в качестве ударного средства, но и перевозить с ее помощью матчасть. Также имеется возможность дистанционного управления, что может быть использовано ВСУ для организации диверсий на водной поверхности.

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14 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 22:37
    +2
    При стрельбе из гранатомёта с этого каяка из-за его неустойчивости будет огромный разброс гранат.
    Каяк вооружили, теперь надо вооружить байдарку.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:44
      0
      При стрельбе из гранатомёта с этого каяка из-за его неустойчивости будет огромный разброс гранат
      ...да какая разница..в статье русским по белому написано
      что может быть использовано ВСУ для организации диверсий на водной поверхности.
      ..то есть шахид-каяк...во
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 22:47
      +1
      Будущее укрофлота,давно так не смеялся,как под этот ролик)))
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 22:48
        +1
        Особенно позабавило,что выпуском этого гуано целая верфь занимается)))
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 23:01
        0
        давно так не смеялся,как под этот ролик)))

        И сказала Украина –
        Мне теперь Россия враг,
        У меня в руках дубина -
        Надо мной ЖБшный флаг…
        Пусть меня Москва боится –
        Я страшна не по годам…
        Если что-то вдруг случится,
        По зубам России дам …
        И пусть флот РФ страшится
        Мой "москитный" храбрый флот,
        А коль будем в море биться
        Мой москитный всех порвет,
        Если нужно, то взорву я
        Запорожскую АЭС,
        А на то, что потом будет,
        Буду я смотреть с небес…
        Так что, русские сдавайтесь-
        Поднимайте руки вверх,
        И вот так не улыбайтесь…
        Прекратить ехидный смех!!!
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:37
    +1
    ну на море понятно что лайно на лопате.... а на реке смертники а вдруг из камышей браконьер из МЦ-21 пальнёт...хана баркасу...вернее каяку. вернее экипажу...а на видосе лилии классные на воде..по ходу это и есть привлекалово
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 22:43
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      вдруг из камышей браконьер из МЦ-21 пальнёт..

      laughing какая.... стреляла!?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:42
    +2
    Хотелось пошутить по поводу каяка, но подумав решил, что в умелых руках посудина неплохая. Для диверсий в самый раз. А так как диверсиям кокаинцы очень даже обучены - проблем, у нас, прибавится не критично, но однако же...
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 22:52
      0
      В умелых руках и вилка на леске, и булыжник в половике тоже оружие. И без прямого контакта с противником.
  4. Zoer
    Zoer Сегодня, 22:52
    +1
    Мдясс... На этих каяках даже рыбачить не рекомендуется, ибо очень не устойчивы и оверкиль словить легко можно. Как на этом еще и из автоматического гранатомёта стрелять, да и из стрелкового тоже, ума не приложу. Ну а при оверкиле из двух щирых укровояк гарантированно будут два утопленника.
    Побольше бы они такого там изобретали! laughing
  5. внук Перуна
    внук Перуна Сегодня, 22:52
    0
    На видео не показана стрельба из гранатомета. Вангую, что с таким центром тяжести он до стрельбы каяк, а после стрельбы каюк.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:54
    0
    А если они снизу сделают специальные отверстия для ног, то каяк станет амфибийным - можно сразу на берег выходить
  7. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 23:06
    0
    Вот этим и прославились укро.инженеры -бронированные мусорные бачки , грабли для разминирования и т.д.!
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 23:09
    0
    Човны кончились, пошли каяки, следом попрут плоты. winked