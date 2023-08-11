Так что будем делать с бедной Африкой?

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, - отвергли Францию, французские силы, французские предприятия (справедливости ради отметим, что к проблемным сразу можно отнести Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко).



После провала французского военного вмешательства в 2014 году в Африку пришла группа «Вагнер» - в те страны, лидеры которых объединяют население своих стран против «прежней колониальной власти»…



На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка… Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие».



Начну с одного высказывания, которое вначале может показаться странным, но по ходу нашей пьесы все встанет на свои места. ЧВК «Вагнер» — это Россия, но Россия – это не ЧВК «Вагнер».Уверен, что кто следит за происходящим на Черном континенте, сразу поняли, о чем речь. Но к «Вагнеру» мы вернемся в свое время, а начать хотелось бы с письма, да не просто письма, а открытого, то есть, через прессу (прочитал конкретно в «Фигаро») от 94-х французских сенаторов господину Макрону. Учитывая, что в Сенате Франции всего 348 депутатов, делаем выводы сами о том, насколько это письмо весомо.Короче, позволю себе перефразировать известную русскую поговорку как «Нигер подкрался незаметно».Между тем, французские военные писали подобное (и тоже открытое) письмо еще пару лет назад. Что-то мне подсказывает, что написанию открытых обращений предшествовала череда рапортов, докладов и прочих вещей, оставленных без внимания.Ну и совсем не грех вспомнить массовые обращения французских полицейских, после очередного шабаша 2017 года. Тогда, кстати, те же парламентарии левого плана возбудились и потребовали наказать и уволить тех, кто подписывал обращения. А вообще полицейские хотели только одного: чтобы правительство прекратило мешать им выполнять свою работу по устранению угроз внутри страны. Каковы итоги – мы с вами знаем.И раз так идут дела внутри самой Франции, то почему бы не начать разваливаться и внешне? Нам, пережившим развал СССР, здесь ничего нового нет. А вот там все смотрится удивительно и жутковато. Вдруг – и пришел Нигер…Конечно, возникает вопрос: а куда смотрели французские силовики все эти годы, почему они спокойно наблюдали, как от метрополии отваливается одна страна за другой? Самому удивительно, ведь Франция – одна из старейших колониальных держав, с традициями управления колониями (и плевать, что там «независимость»), инструментами управления и давления, спецслужбами и бюджетами, наконец.Казалось, что как бы и не особо нужны Франции Мали и ЦАР, вот и смотрели в Париже на все так…Но на деле это просто эпоха старых империй уходит. Возможно, что так умирает сама форма неоколониального управления, когда ты сидишь в Лондоне или Париже в ресторане с африканским диктатором, а негры в его стране добывают уран и везут тебе в порт. И получают за это 5-7% в свой бюджет, а остальное делите вы с диктатором.Увы, времена действительно меняются. Теперь в каждую африканскую страну добирается интернет, китайские инженеры и финансисты и «Вагнер». И что хуже для Запада – сказать сложно, хотя я рискну предположить.Знаете, в экономическую экспансию Китая в Африку верится с трудом. СССР тоже вваливал миллиарды долларов, но ничего извлечь не смог, до сих пор долги списываем и раздариваем. Типа взять там нечего.Китайцы более прагматичны, они подходят иначе – строят заводы. Которые будут работать на местном сырье, с привлечением местного населения. Но работать на Китай. Посмотрим, что получится, африканские ребята – это очень сложная публика.А вот «Вагнер»… «Вагнер» - это сложнее.Начну со слухов. В нескольких телегам-каналах почти одновременно проскочили новости , что якобы Минобороны РФ отзывает из СВО ряд грамотных командиров и бойцов с целью формирования подразделения численностью в 1500-2000 человек и подготовки для последующей отправки в Африку.Почему я счел это слухами? Ну просто потому, что это все выглядит довольно бессмысленно. Да, набрать и скоропалительно «подготовить» к африканским условиям какое-то количество бойцов, чтобы там попробовать заместить «вагнеровцев» — это можно. Можно опять же попробовать организовать там базы, взаимодействие с властями, штат переводчиков, контакты с местным населением… Хорошо, базы наша армия может организовать быстро. Насчет остального, извините, есть огромные сомнения. Особенно в том, что наспех собранные подразделения смогут всерьез работать в условиях Сахеля и кланово-племенной структуры.В целом, конечно, российская армия сможет приспособиться к внешним условиям и действительно начать представлять серьезную силу. Через год, не раньше. Да и то, если сможет перебороть ставшую притчей во языцех косность в согласованиях «по команде» всех действий. Тут понятно, что «Вагнер», который невесть сколько лет уже торчит в Африке и их действиями там все очень даже довольны (с одной стороны, на которой и воюет ЧВК), и у которого нет проблем с принятием решений на месте, смотрится для африканских «клиентов» намного предпочтительнее.Но тут решать, понятное дело, будут не Пригожин и Шойгу, как бы им не хотелось реализовать свои амбиции, а главы африканских государств и президент России. Но учитывая, с кем активно общались в кулуарах прошедшего форума «Россия-Африка», я бы поставил на Пригожина. Все-таки проверенный злобный воробей в руке намного эффективнее порой, чем неуклюжий журавль в небе. Ну или как там говорят в Африке.А что вообще говорят в Африке?А в Африке говорят что-то типа до боли знакомого «Банду гэть!», но вот почему-то в сторону северо-запада. К великому огорчению господ колонизаторов, как бывших, так и пока еще не совсем.Началось все действительно не вчера и не только в странах, где своими делами занимался «Вагнер».В Эфиопии уже начинает разгораться конфликт между федеральным центром и окраинами, а учитывая, что тамошнее ополчение – это серьезная сила, замес будет, что надо.Судан. Там уже пошла в разгон очередная гражданская война, значит – очередные тысячи беженцев, которые, как я подозреваю, побегут не в Россию. Им в Европе более интересно.И ничего, никто в мире не перевозбудился от перспектив, хотя, надо сказать, страны-то не маленькие.И вот – Нигер.Что так все зашевелились? А все просто – очень жирный удар по Европе, причем, ниже пояса. В энергетику. Казалось бы, да что там такого, ну, уран для французских АЭС, ну не вечно же эмбарго будет. Сторгуются.Да, сторгуются. Вопрос – когда и насколько. Тут надо понимать, что французские АЭС – это энергия для ошизевшей от «зеленых» течений Германии, остановившей все свои энергоблоки, кроме ТРЕХ! Немцы реально докатились до того, что все, что можно производить за рубежом, где энергия дешевле – производят! Хотите новый «Мерседес»? Полгода ждать, пока соберут и привезут из ЮАР. И так со многими вещами.И прекращение поставок урана — это пинок не только по Франции. Французская компания Framatome, поставляющая топливо для французских АЭС (56 энергоблоков), делает это еще и для АЭС Бельгии (7 энергоблоков), Китая (4 энергоблока), Южной Кореи (2 энергоблока), ЮАР (2 энергоблока).И рикошетом немецкая Kraftwerk Union, которая работает как для своих остатков атомной энергетики, так и для АЭС Бразилии, Испании, Нидерландов, Швейцарии и которая тоже получает урановое сырье от французов. Еще десяток ректоров, вроде бы и немного, но…То есть, на мировой кризис, конечно, не хватит, а вот на европейский – вполне. Есть, от чего забеспокоиться. Причем, странам, столько времени обеспечивавшим свое благосостояние за счет богатств недр африканских стран. За бесценок, естественно.Нигер. Шестое место по добыче урана в мире. Есть нефть, есть железная руда, есть неплохая кучка исследованных месторождений вольфрама, меди, ниобия, лития, марганца, кобальта, никеля. И стабильно одно из последних мест в мире по благосостоянию населения. Может, есть, где хуже, но поискать надо очень усердно.Вот потому-то состоявшийся переворот никого не удивил. Вообще в Африке это дело простое и незамысловатое, если честно. Мы постоянно читаем о том, что где-то кто-то кого-то свергнул.Чем интересен переворот в Нигере – это консолидацией. Он действительно консолидировал всех. Против действовавшего президента Мохаммеда Базума. Забавно, но ни народ, ни армия, ни политические партии в парламенте, НИКТО во всей стране ни слова ни тамтамкнул в защиту Базума против того, что сделали мужики из так называемой президентской гвардии.Ну не захотел Базум ехать в Россию на форум. Он слишком уважает Зеленского. Хотел попасть на саммит БРИКС, но вот беда – его туда не то что не позвали, намекнули, что делать ему там нечего. Вот он и обиделся на весь мир, а с обиженными часто всякое случается. Что делать, но вот эти красавчики из гвардии почему-то Зеленского не уважают, да и в планах взглядов на Россию тут полное расхождение.И в итоге все исторически верно: как гвардия сносила с тронов царей-королей, так и сносит. И теперь новая переходная власть в Нигере начинает что-то такое вытворять, от чего волосы дыбом встают в Европе, а Нуланд с коробкой печенья летит в Ниамей. Но старую драконтессу мы пока оставим в покое, а сами посмотрим вокруг.Вот карта окрестностей с указанием, кто там и за кого.Буркина-Фасо и Мали. Там тоже случились перевороты в свое время и там оказался «Вагнер». Не все тихо и спокойно, но власти демонстрируют определенный уровень прогресса. Алжир и Чад. Две сильные страны, которые категорически против развязывания в регионе новой войны и которые в хороших отношениях с Россией. Про Чад говорят, что там тоже не без «Вагнеров» обошлось.Единственная страна, которая яро выступила против Нигера – это Нигерия. Это серьезный противник, население Нигерии в 10 раз больше, чем в Нигере, страна богаче и ее армия уже похожа на вооруженные силы, а не на отряды самообороны. Есть чего опасаться, но вот тут на чашу весов может быть брошен всем известный в том регионе жетон, способный запросто перевесить и два десятка советских танков , и эскадрилью китайских МиГ-21, которые F-7."Вагнер"Есть над чем задуматься, не так ли?Да, жизнь в Африке очень дешево стоит. Но это не значит, что все жители этой части света желают с ней расстаться побыстрее. А та репутация, которую завоевал и заслужил «Вагнер» своей работой в разных частях света – это, знаете ли, репутация.Неспроста прискакала Нуланд, неспроста начались угрозы лишить Нигер помощи, которая составляла 40% бюджета страны. И всем на Западе и в ЭКОВАС абсолютно плевать, кто пострадает из-за этих ограничений. Ну точно не откормленные ребята из гвардии, это понятно. А вот дух… впрочем, об этом чуть ниже.Нигерия запланировала выставить для операции в Нигере 25 000 человек. Четверть своей армии. И это в 5 раз больше, чем вся армия Нигера. Да, есть Буркина-Фасо и Мали, но… В совокупности эти три страны имеют населения около 60 миллионов человек. А у Нигерии – 210 миллионов. Вы поняли, о чем тут идет речь.Но вот прошел срок ультиматума… и ничего! Повторение в Нигере, то есть, ни народ Нигерии, ни парламент, ни по ходу армия президента Тинубу не поддержали. И правда, ведь не 18-й век на дворе и братья из Нигера не должны умирать от нигерийского оружия во имя… а во имя чего? Вот вопрос, да?Вот потому все бравурные заявления и ультиматумы закончились. Давай, президент, вспоминай, что ты еще и лидер ЭКОВАС, и давай за урегулирование как-нибудь так… без боя.Вообще все более чем логично и цивилизованно, кстати. Есть даже чему поучиться другим, но думаю, что президент Нигерии решил не рисковать и не повторять печальный опыт собрата из Нигера. Которого тоже не поддержали.И вместо войск Нигерии и остальных микроподпевал на Нигер обрушили Нуланд. Без печенек. Видимо, чтобы ассоциаций не вызывать.Нуланд повела себя более чем странно. Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии прибыла в Нигер и начала вести переговоры с хунтой, которая, по идее, для нее менее чем ничего. Тем не менее, «печенька» была озвучена: а давайте мы вас признаем, так, потихоньку, и даже помощь вам вернем, не спрашивая, на что вы ее будете тратить. Вот только без всех этих русских, особенно «Вагнеров», хорошо?Не прокатило. Видимо, на волне успеха и поддержки населения, взявшие власть в Нигере бабку Викторию с ее сказками отложили на потом и отправили восвояси. И теперь там, в США, придется либо очень круто повышать ставки, чтобы купить в Нигере всех с потрохами лет на 20 вперед (а это сделать не очень просто сегодня, там парни могут и идейные оказаться и не взять), либо…А что «либо»? А вариантов-то всего два. И оба совершенно мирные.А почему нельзя взять и просто смахнуть эту игрушечную армию в 5 000 человек и гвардию в 500? Танков нет, авиация смех (два Су-25, остальное игрушки), почему не взять действительно французский Иностранный легион и этих из Нигерии? Три дня – и про хунту все просто забудут.А нельзя. С Нигерией я уже объяснил. Когда негры убивают негров – это очень плохо. Это нецивилизованно, негуманно, это вообще Вуду знает, что такое. Что может быть хуже?Правильно, хуже может быть, только когда негров убивают белые. Поэтому никаких там экспедиционных корпусов морской пехоты США, никакого Иностранного легиона. Заполыхает опять и Франция, и Штаты, и любой, кто полезет в эту мышеловку. И знамя BLM снова начнет реять над разгромленными магазинами с алкоголем и ювелиркой.Black Lives Matter.Полмира хорошо запомнили этот боевой клич, сомневаюсь, что кто-то захочет повторить.Вот и выходит, что два варианта: покупать по максимальной цене или отпускать куда-то в сторону России.И вот тут опять на сцене Оркестр.Давайте попробуем посмотреть глазами африканцев. Есть белые… и есть белые. Но одни были хозяевами, со всеми выходящими из этого последствиями, а вторые пришли и внезапно стали опорой и защитой. Научили бить и защищаться да так, что банды бежали куда глаза глядят, завидев черный флаг, со временем ставший знаменем.Русские из «Вагнера» стали таким олицетворением африканских народных сказок, придя с неведомых концов Земли и навешав всем врагам. Олицетворением в первую очередь справедливости, то есть, то, чего африканцы не видели со стороны колонизаторов никогда. И да, вот в чем, а в таких игрищах Россия никогда не погрязала, хотя иметь колонии могла бы.Простите, господа заокеанские, но колонизаторам и бандитам таких памятников не ставят. И дорогу к «Русским домам», организованным Пригожиным почему-то знают лучше, чем к российским посольствам. Ну наш МИД и его «работа» - это вообще отдельный разговор, оставим пока эти заплесневелые финики на потом.Так вот, русские из «Вагнера» для африканцев это и есть Россия. Да, есть там, за тысячи километров Путин, есть страна, где холодно и все прочие стереотипы, но есть «свои» русские здесь, и они для африканцев неизмеримо ближе, чем кто бы то ни был. Политики, финансисты – это все к бегемотам. Есть бойцы, которые на деле готовы защищать и умирать ради чего?Ради справедливости.Важнейший посыл в наше время. Потому уважая и обожая вагнеровских, африканцы транслируют любовь ко всей России. Вот потому и столько российских флагов, это флаг надежды и надежности.И действительно, нельзя не признать, что «Вагнером» проделана огромная и кропотливая работа по «русификации» центральной Африки. И поломать все наработанное в угоду личных амбиций кого бы то ни было – величайшая глупость.Наверное, неплохо получилось развести по сторонам Пригожина и Шойгу. Один пусть занимается тем, чем обязан – обеспечивать победу в СВО. А второй пусть займется тем, что у него получается просто шикарно: укреплением имиджа России в Африке и партизанской войной против Европы. Я с огромным удовольствием наблюдал бы за энергетическим кризисом, который разразился бы в старушке Европе от непоставок урана. И посмотрел бы на господ из того же «Рейнметалла», как они будут из этого выкручиваться в плане поставок той же своей техники Украине.В общем, расклад весьма интересный. То, что Пригожин может перебросить в Африку еще несколько тысяч человек и устроить там анклав, ориентированный на Россию – верю. В то, что наши господа политики в обычном своем стиле могут все это испоганить – тоже верю.Но коль зазвучал этот знакомый давно рефрен насчет приди и порядок наведи – а почему нет? Все эти политические реверансы со списанием долгов – это мелочевка. Списать долги, которые никто не собирался отдавать по причине отсутствия денег – тема так себе. Да и долг, простите, в пулемет не зарядить. И порой сотня опытных бойцов намного полезнее этого списанного теоретического миллиарда.Так что вопрос «Нужна ли нам эта Африка» - он пока звучит. Если нужна, то Россия запросто может стать новым ориентиром для развития тамошних стран. И это может весьма сильно осложнить жизнь нашим врагам. Но тут вопрос – насколько все нужно и кто будет за это отвечать. Вот с ответственностью у нас в последнее время как-то все хуже и хуже.Но в мире есть еще места, где наш флаг уважают и смотря в нашу сторону с определенной надеждой. И это стоило бы использовать.