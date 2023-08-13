О некоторых итогах «мирного саммита» в саудовской Джидде и его следующих этапах

5-6 августа в экономической столице Саудовской Аравии — Джидде прошёл нашумевший саммит, посвящённый тематике мирного урегулирования по Украине.
В статье О странных мирных переговорах в Саудовской Аравии автор, понимая то, что собственно украинскую повестку и её нюансы будут (как минимум) неделю обсуждать на всех площадках, решил сосредоточиться на менее заметном и обсуждаемом, но не менее важном аспекте этих переговоров — планах США по формированию Третьего экономического полюса или «расширенного I2U2».
Сейчас это у ряда экспертов иногда формулируется как влияние США на страны «Глобального Юга», но это не совсем правильное описание, поскольку у Вашингтона в планах есть вполне отчётливые границы — Индия + Ближний Восток, за вычетом Сирии и Ирана. А Глобальный Юг сегодня это уже не идеи 1980-х, а по большому счёту аморфное понятие, куда по ситуации и желанию можно записать вообще всё, что лежит южнее Турции и западнее Китая.
Описывать саммит в Джидде через проект Третьего полюса было довольно рискованной для автора идеей, поскольку тема Украины обычно глушит всё остальное, а переговоры вокруг нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, без которых невозможно воплощение американской концепции, очевидно, не могли быть на саммите выставлены на всеобщее обозрение. Проблема только в том, что без этой концепции не было бы и самого саммита в его нынешней конфигурации.
Тем не менее ждать долго результатов не пришлось. Уже вечером 9 августа сначала Wall Street Journal, затем Financial Times и Bloomberg публикуют материалы, где твёрдо указывают, что команда Э. Блинкена всё-таки добилась результатов — Саудовская Аравия и Израиль договорились в течение от 9 месяцев до максимум года выйти на рамочное соглашение. WSJ в данном конкретном случае можно осторожно доверять, поскольку именно от этого издания по самому саммиту в Джидде пришла первая точная информация.
Сообщение вышло в 12:30 по Вашингтону, и израильским изданиям пришлось вечером в срочном порядке уточнять, что именно самих рамочных договорённостей между Израилем и Саудовской Аравией пока нет. Причина срочности в том, что Эр-Рияд традиционно выдвигает базовым условием нормализации отношений признание Палестинского государства, только не в текущих фактических границах автономии, а до 1967 г.
Но границы до 1967 г. это только пока официальная позиция Королевства, а позиция наследного принца в том, что палестинцам надо исходить из того, что есть. Имеющиеся у Палестины территории год за годом фрагментируются и уменьшаются в размерах. США, в свою очередь, официально не признают Палестину, замечая, что признание состоится по договорённости сторон между собой.
Несложно догадаться, что в реальности позиции Вашингтона, наследного принца Королевства и Израиля довольно близки, и речь по большому счёту идёт о том, чтобы договориться в таких формулировках о принципах нормализации между Эр-Риядом и Иерусалимом, чтобы на первую сторону не сильно давил статус лидера арабского мира и общественное мнение, а вторая получила возможность взять ещё немного территорий.
Общественное мнение в обоих случаях выражается весьма активно. Ещё на кону у Саудовской Аравии стоят проекты в атомной энергетике, которые пока Вашингтону получается блокировать. Для Израиля тема нормализации отношений с Королевством и палестинская проблематика взаимосвязаны с борьбой партий за и против судебной реформы — наиболее острой темой последних месяцев.
Идея формирования индо-арабского макроэкономического кластера в общем-то довольно логична и, в отличие от многих других гипотетических проектов такого рода, опирается на реалии международной торговли. Наполнить её технологиями, арабскими финансами, индийскими трудовыми и военными ресурсами, а также придать общий внешнеполитический вектор — вот большая сверхзадача нынешней администрации Белого Дома.
И как раз тематика Украины, которая является сегодня во внешней политике номером один, подходит для этого как нельзя лучше. Здесь и статус Эр-Рияда, и общие переговоры с Индией, и проталкивание повестки «формулы Зеленского» во все возможные и невозможные форматы взаимодействия. Проталкивается ведь по факту даже не столько формула, сколько мирные переговоры под конкретным кураторством, а это не совсем одно и то же.
Это не означает, что на этом саммите и на саммите будущем Украина является и будет являться всего лишь ширмой. Это нить, которой Вашингтон, следуя своей исторической методике, планирует увязывать сразу по нескольку задач на нескольких направлениях — связать, а потом и сшить вместе.
Если не учитывать эту особенность, то есть большая вероятность аналитикам попросту закопаться в особенностях разных «формул мира», под которыми лежат зачастую не менее крупные задачи. А потом, когда глубинные задачи приближаются к решению, наши «дорогие партнёры» выходят и на переговорный украинский трек, но уже с дополнительной внешнеполитической коалицией.
Если держать в голове этот концептуальный проект «Третьего полюса», то совершенно логичным становится и такое сообщение от Блумберг, что следующий этап мирного саммита по Украине пройдёт уже не в саудовской Джидде, а в... Нью-Дели, индийской столице. Не исключено, что авторы Блумберг, зная, как их цитируют в России, осуществляют своего рода «троллинг», прощупывание почвы, но логика сообщения на самом деле хорошо соответствует американской концепции. Впрочем, сегодня ОАЭ также предлагают свою площадку, которая тоже укладывается в рамки идей I2U2+.
И удивления это событие у российского наблюдателя в будущем вызывать не должно, хотя, скорее всего, вызовет не только удивление, но и возмущение, поиск дополнительных обоснований, описаний, объяснений, много эмоциональных материалов — зачем мы строим проекты вроде того же коридора «Север-Юг» и т. д. и т. п.
Для России вообще надо как-то определить своё отношение к этой американской концепции Третьего полюса.
Во-первых, наконец-то запустить её широкое экспертное обсуждение, потому что у нас даже формулировки вроде «I2U2+» практически не встречаются, то есть для Вашингтона это официально принятый концептуальный проект, куда он вкладывает ресурсы, а для нас его вроде как и не существует. Жить так, конечно, можно, но чего потом удивляться саммитам в Джидде или, что вполне вероятно, и в Нью-Дели?
Для США это самый реалистичный ответ на расширение влияния Китая. Для стран, которым этот проект предлагается, он весьма интересен и, что немаловажно, соответствует их базисной торговой структуре. Помимо всего прочего, надо понимать и то, как фактор возможной нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля отразится на предвыборной кампании в США, а отразится он очень сильно. Не зря предельный срок нормализации указан 9-12 мес.
Во-вторых, через это можно переоценить и те проекты, которые мы запускаем сами, проекты, на которые рассчитываем. Вот тот же коридор «Север-Юг» — от него не откажутся ни Индия, ни Иран, там будет и в самом деле расширяться транспортная инфраструктура, а вот насколько она будет расширяться, это ещё большой вопрос.
Товарооборот Индии и Ирана немногим больше 2 млрд долл., по перспективному в теории железнодорожному маршруту на Пакистан пока двигается всего 50-55 тыс. тонн грузов. Будет ли всё это расширяться, увеличиваться?
Конечно, но в тех ли масштабах, которые видятся отечественным политологам, не говоря о сроках? Не следует ли ещё раз внимательно подсчитать потенциал? Чтобы потом не удивляться, что по маршрутам, по которым планировалось возить грузы на десятки миллиардов долларов, почему-то возится товаров на суммы, даже не влияющие на статистику, а реальный рост товарооборота будет происходить в направлениях, которые изначально не закладывались в план.
Чтобы не получилось как у Ирана и Пакистана, когда Иран, действуя в рамках общего газового проекта, построил к границе Пакистана трубопровод, а Исламабад свою часть не построил. С 2009 г. тянулась история, в итоге Пакистан прислал уведомление, что до снятия с Ирана международных санкций он ничего строить не может.
А ведь нынешняя политика того же Пакистана также имеет к озвученной концепции США определённое отношение. Не прямое, но макроэкономическая, торговая орбита с Индией и Пакистана одна, пусть во внешней политике государства и противники. Надо это учитывать в расчётах? Несомненно.
И торговать с Индией нефтью можно, и расширять ж/д пути с севера на юг, но держа при этом в уме, что Нью-Дели объективно будет относиться к отдельному макроэкономическому кластеру, связанному прежде всего с западным сегментом, а раз так, то во внешней политике будут неизбежно возникать расстыковки в подходах.
При этом потенциал торговли собственно с Ираном у нас огромный, однако интересен не только сам Иран, но и его торговые связи в Ираке, Сирии, Йемене — Транспортные коридоры. Стоит ли подменять конкретику геополитикой?
Раз за разом возвращаться к этому проекту приходится не потому, что он нравится автору больше остальных, а просто в силу его официального принятия Вашингтоном, крайней важности его для США, влияния на отношения России со странами-партнёрами, а также наличия многих объективных факторов и возможностей для его практической реализации.
Насколько у США получится его довести до финала — вопрос, успеют ли до выборов в 2024 г. — вопрос, а вот то, что в это вкладываются ресурсы и на нём строится политика США, в том числе и на смежных направлениях — факт несомненный. Украинский переговорный процесс зачастую скрывает довольно глубокие процессы и проекты, которые, на первый взгляд, не имеют к Украине прямого отношения, и это надо учитывать.