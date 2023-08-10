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ВС РФ сбили и подавили средствами РЭБ 13 дронов противника над Московской, Калужской областями и в районе Севастополя

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ВС РФ сбили и подавили средствами РЭБ 13 дронов противника над Московской, Калужской областями и в районе Севастополя

Маркером отсутствия к настоящему моменту успеха «контрнаступления» украинских войск являются участившиеся попытки террористических атак на объекты в российских регионах. Чаще всего эти атаки противник пытается проводить с применением беспилотной авиации. О пресечении очередной попытки атаковать российские территории сообщает Минобороны РФ.


В сводке оборонного ведомства сообщается о том, что в ночное время суток противник предпринял сразу несколько попыток атаковать дронами территорию России. Все эти попытки, как следует из сводки министерства обороны, были пресечены.

Так, два дрона были сбиты средствами российской противовоздушной обороны в районе Малоярославца (Калужская область) и над Одинцовским районом Подмосковья. Одновременно с этим средства ПВО поразили воздушные цели в районе Севастополя, где попытка атаки носила более массированный характер. Там были сбиты 2 дрона, ещё девять подавили российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы над Чёрным морем.

В общей сложности было сбито зенитными комплексами и подавлено средствами РЭБ 13 дронов.

Минобороны сообщает о том, что в результате этих украинских атак разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что противник всё чаще использует дроны, являющиеся производными от беспилотников западного образца. Среди таких – БПЛА «Бобёр», способные преодолевать расстояние около 800 км. Они могут нести на своём борту несколько кг взрывчатки.
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10 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:21
    +4
    Странный посыл, Вы уж извините. Т/е массированые ракетные удары по городам Украины это признак того, что СВ РФ безуспешно ведут бои на фронте? А может все проще? Идет жестокая война и каждый противник использует те средства которые у него есть в наличии.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 06:32
      +2
      украинцы 8 лет лупили гражданские объекты на Донбассе, везде откуда они ушли инфраструктура полностью уничтожена, они методично вынесли все социальные объекты в Ясиноватой, а сейчас пытаются рушить российскую инфраструктуру. Это чистой воды терроризм, ничего общего с ведением боевых действий это не имеет!
      Те наивные, которые думают что крейсер Москва потопили эти ушлепки, пусть образумятся - его уничтожили специалисты из НАТО.
      И, текущий терроризм, это только начало! Чуть позже они перейдут к традиционным методам - взрывы в общественных местах, диверсии на транспорте и так далее. Чем быстрее наша власть осознает, что последствия будут очень горькими, тем лучше. Потому как, может быть, тогда мы начнем хохла дуплить по полной программе, чтобы он носа не мог высунуть из-под земли в Киеве...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +4
    было сбито зенитными комплексами и подавлено средствами РЭБ 13 дронов
    Сегодня 13, завтра атакует 25... Нашей ПВО необходимо быть готовой к более массированным атакам и не только БПЛА, о которых заявлял Зеленский и его окружение. Поставка БПЛА и ракет налажена поэтому жалеть они их для достижения информационного эффекта и возможного раздрая в российском обществе не будут это точно.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:35
    +5
    Какой это маркер?Идет война и стороны наносят обоюдные удары.Просто соизмеряясь со своими возможностями и того что стоит на вооружении.Неуспех наступления ВСУ тут совершенно не при чем
  4. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 06:39
    +3
    Это не прекратится и с уходом Зели… Там уже у всех чердаки съехали. Нужно расфигачить все их авиакружки, где они самолетики делают.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:48
    0
    Интересный вопрос!Почему ещё вообще живут на свете представители этой уродской страны!?!?!
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:57
    +5
    Если действия Зеленского и запада в целом понятны и вполне логичны, то наша "многоходовка" не поддается объяснению. При любых б/действиях выносится в первую очередь логистика противника, чего мы не наблюдаем. Удары нами наносятся по второстепенным целям, после "выхода" из "зернового договорняка" никто не стал полностью разрушать инфраструктуру морских портов Украины; НПЗ как работали, так и работают; как таскали они технику, боеприпасы, ГСМ для своей "разношёрстной" техники через всю страну, так и таскают без проблем.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 06:58
      +5
      Задайтесь вопросом, откуда у хохла нефть на этих НПЗ?
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: Владимир М
      наша "многоходовка" не поддается объяснению

      А вы представьте что цели противоположны озвучиваемым, и всё встанет на свои места....
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:02
    +3
    Про это никто секрета не делает .Нефть у хохлоов из Польши. А в Польши она появляется по нефтепроводу Дружба