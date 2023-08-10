ВС РФ сбили и подавили средствами РЭБ 13 дронов противника над Московской, Калужской областями и в районе Севастополя

Маркером отсутствия к настоящему моменту успеха «контрнаступления» украинских войск являются участившиеся попытки террористических атак на объекты в российских регионах. Чаще всего эти атаки противник пытается проводить с применением беспилотной авиации. О пресечении очередной попытки атаковать российские территории сообщает Минобороны РФ.
В сводке оборонного ведомства сообщается о том, что в ночное время суток противник предпринял сразу несколько попыток атаковать дронами территорию России. Все эти попытки, как следует из сводки министерства обороны, были пресечены.
Так, два дрона были сбиты средствами российской противовоздушной обороны в районе Малоярославца (Калужская область) и над Одинцовским районом Подмосковья. Одновременно с этим средства ПВО поразили воздушные цели в районе Севастополя, где попытка атаки носила более массированный характер. Там были сбиты 2 дрона, ещё девять подавили российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы над Чёрным морем.
В общей сложности было сбито зенитными комплексами и подавлено средствами РЭБ 13 дронов.
Минобороны сообщает о том, что в результате этих украинских атак разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что противник всё чаще использует дроны, являющиеся производными от беспилотников западного образца. Среди таких – БПЛА «Бобёр», способные преодолевать расстояние около 800 км. Они могут нести на своём борту несколько кг взрывчатки.