Снайпер подразделения «Гром» ВСУ: Сейчас я не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля 2022

На Украине набирает обороты тема возможных переговоров с Россией с «выходом на перемирие и фиксации границы по корейскому сценарию». Если официально киевский режим, что называется, «из всех утюгов» вещает о том, что это неприемлемо, и что «российские войска должны быть отброшены на границы 1991 года», то кулуарно, что подтверждают участники прошедшего 5-6 августа саммита в Джидде, Киев рассматривает «разные варианты».
Интерес в связи с этим вызывает мнение украинских военнослужащих, находящихся на фронте или вернувшихся оттуда после участия в боевых действиях. Так, украинские медиа публикуют мнение Константина Прошинского, снайпера ВСУ, который отвечал на вопросы одного из украинских политологов. Политолог решил спросить у украинского военнослужащего, как он лично и другие бойцы ВСУ на фронте воспримут информацию о возможном заключении перемирия с Россией. Вероятно, украинский политолог ожидал, что военнослужащий воспримет такой вариант в штыки и заявит что-то из серии «…до последней капли крови», но Прошинский в этом плане ведущего эфира разочаровал.
По словам украинского снайпера из подразделения спецназа «Гром», и он, и его товарищи, находящиеся на фронте, «нормально воспримут» перемирие с Россией с фиксацией границы по действующей линии боевого соприкосновения.
Прошинский заявил, что он неоднократно спрашивал у своих сослуживцев, что для них означает победа. И, как утверждает Прошинский, большинство считает, что «победа уже достигнута».
Прошинский:
Ведь Путин своей целью ставил не то, чтобы отобрать территории, а то, чтобы разрушить украинскую государственность, сделать так, чтобы никакой Украины не существовало. Мы можем потерять часть своей территории, но не теряем украинскую государственность. К этому нужно быть готовыми.
По заявлению украинского военнослужащего, не нужно думать, что армия такого варианта не поймёт.
Прошинский:
Я не могу говорить за всех, но не думаю, что армия развернётся и пойдёт сносить правительство в Киеве. Я не верю в такой сценарий.
Снайпер ВСУ заявил, что у Украины сейчас нет никаких шансов выйти на границы 1991 года. И Прошинский подчёркивает, что ему режет слух, когда люди с «большими погонами» вновь и вновь повторяют тезис о «необходимости выйти на границы 1991 года»:
Так, отцы-командиры, послушайте: я со своей маленькой фронтовой позиции не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля (2022).
Военнослужащий «Грома» с долей иронии продолжил:
Хорошо, пусть нам даже завтра подлодки дадут, которые из степей Украины выйдут, авианосцы подойдут, тысячи самолётов полетят всех бомбить. Хорошо. Возможно. Но я говорю про «сейчас».
По словам Прошинского, сейчас задача состоит в том, чтобы удержать то, что осталось, и не удариться окончательно в популизм.
Вполне возможно, что на Украине такие заявления - пробный камень для того, чтобы подготовить общественность к принятию «определённых решений». Ранее на Западе заявили, что новая граница между РФ и Украиной де-факто может закрепиться по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке.