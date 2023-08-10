Снайпер подразделения «Гром» ВСУ: Сейчас я не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля 2022

Ведь Путин своей целью ставил не то, чтобы отобрать территории, а то, чтобы разрушить украинскую государственность, сделать так, чтобы никакой Украины не существовало. Мы можем потерять часть своей территории, но не теряем украинскую государственность. К этому нужно быть готовыми.

Я не могу говорить за всех, но не думаю, что армия развернётся и пойдёт сносить правительство в Киеве. Я не верю в такой сценарий.

Так, отцы-командиры, послушайте: я со своей маленькой фронтовой позиции не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля (2022).

Хорошо, пусть нам даже завтра подлодки дадут, которые из степей Украины выйдут, авианосцы подойдут, тысячи самолётов полетят всех бомбить. Хорошо. Возможно. Но я говорю про «сейчас».

На Украине набирает обороты тема возможных переговоров с Россией с «выходом на перемирие и фиксации границы по корейскому сценарию». Если официально киевский режим, что называется, «из всех утюгов» вещает о том, что это неприемлемо, и что «российские войска должны быть отброшены на границы 1991 года», то кулуарно, что подтверждают участники прошедшего 5-6 августа саммита в Джидде, Киев рассматривает «разные варианты».Интерес в связи с этим вызывает мнение украинских военнослужащих, находящихся на фронте или вернувшихся оттуда после участия в боевых действиях. Так, украинские медиа публикуют мнение Константина Прошинского, снайпера ВСУ, который отвечал на вопросы одного из украинских политологов. Политолог решил спросить у украинского военнослужащего, как он лично и другие бойцы ВСУ на фронте воспримут информацию о возможном заключении перемирия с Россией. Вероятно, украинский политолог ожидал, что военнослужащий воспримет такой вариант в штыки и заявит что-то из серии «…до последней капли крови», но Прошинский в этом плане ведущего эфира разочаровал.По словам украинского снайпера из подразделения спецназа «Гром», и он, и его товарищи, находящиеся на фронте, «нормально воспримут» перемирие с Россией с фиксацией границы по действующей линии боевого соприкосновения.Прошинский заявил, что он неоднократно спрашивал у своих сослуживцев, что для них означает победа. И, как утверждает Прошинский, большинство считает, что «победа уже достигнута».Прошинский:По заявлению украинского военнослужащего, не нужно думать, что армия такого варианта не поймёт.Прошинский:Снайпер ВСУ заявил, что у Украины сейчас нет никаких шансов выйти на границы 1991 года. И Прошинский подчёркивает, что ему режет слух, когда люди с «большими погонами» вновь и вновь повторяют тезис о «необходимости выйти на границы 1991 года»:Военнослужащий «Грома» с долей иронии продолжил:По словам Прошинского, сейчас задача состоит в том, чтобы удержать то, что осталось, и не удариться окончательно в популизм.Вполне возможно, что на Украине такие заявления - пробный камень для того, чтобы подготовить общественность к принятию «определённых решений». Ранее на Западе заявили, что новая граница между РФ и Украиной де-факто может закрепиться по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке.