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Снайпер подразделения «Гром» ВСУ: Сейчас я не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля 2022

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Снайпер подразделения «Гром» ВСУ: Сейчас я не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля 2022

На Украине набирает обороты тема возможных переговоров с Россией с «выходом на перемирие и фиксации границы по корейскому сценарию». Если официально киевский режим, что называется, «из всех утюгов» вещает о том, что это неприемлемо, и что «российские войска должны быть отброшены на границы 1991 года», то кулуарно, что подтверждают участники прошедшего 5-6 августа саммита в Джидде, Киев рассматривает «разные варианты».


Интерес в связи с этим вызывает мнение украинских военнослужащих, находящихся на фронте или вернувшихся оттуда после участия в боевых действиях. Так, украинские медиа публикуют мнение Константина Прошинского, снайпера ВСУ, который отвечал на вопросы одного из украинских политологов. Политолог решил спросить у украинского военнослужащего, как он лично и другие бойцы ВСУ на фронте воспримут информацию о возможном заключении перемирия с Россией. Вероятно, украинский политолог ожидал, что военнослужащий воспримет такой вариант в штыки и заявит что-то из серии «…до последней капли крови», но Прошинский в этом плане ведущего эфира разочаровал.

По словам украинского снайпера из подразделения спецназа «Гром», и он, и его товарищи, находящиеся на фронте, «нормально воспримут» перемирие с Россией с фиксацией границы по действующей линии боевого соприкосновения.

Прошинский заявил, что он неоднократно спрашивал у своих сослуживцев, что для них означает победа. И, как утверждает Прошинский, большинство считает, что «победа уже достигнута».

Прошинский:

Ведь Путин своей целью ставил не то, чтобы отобрать территории, а то, чтобы разрушить украинскую государственность, сделать так, чтобы никакой Украины не существовало. Мы можем потерять часть своей территории, но не теряем украинскую государственность. К этому нужно быть готовыми.

По заявлению украинского военнослужащего, не нужно думать, что армия такого варианта не поймёт.

Прошинский:

Я не могу говорить за всех, но не думаю, что армия развернётся и пойдёт сносить правительство в Киеве. Я не верю в такой сценарий.

Снайпер ВСУ заявил, что у Украины сейчас нет никаких шансов выйти на границы 1991 года. И Прошинский подчёркивает, что ему режет слух, когда люди с «большими погонами» вновь и вновь повторяют тезис о «необходимости выйти на границы 1991 года»:

Так, отцы-командиры, послушайте: я со своей маленькой фронтовой позиции не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля (2022).

Военнослужащий «Грома» с долей иронии продолжил:

Хорошо, пусть нам даже завтра подлодки дадут, которые из степей Украины выйдут, авианосцы подойдут, тысячи самолётов полетят всех бомбить. Хорошо. Возможно. Но я говорю про «сейчас».

По словам Прошинского, сейчас задача состоит в том, чтобы удержать то, что осталось, и не удариться окончательно в популизм.

Вполне возможно, что на Украине такие заявления - пробный камень для того, чтобы подготовить общественность к принятию «определённых решений». Ранее на Западе заявили, что новая граница между РФ и Украиной де-факто может закрепиться по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке.
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26 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:59
    +7
    Здравое рассуждение, но с одной оговоркой - никаких фиксаций перемирия или чего-то подобного не будет, хох.лы продолжат свою террористическую деятельность...
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:02
    +11
    Думаю без освобождения/присоединения Харькова, Николаева и Одессы с областями (это, так сказать, программа минимум) говорить о переговорах бессмысленно. Ну а что в головах наших рукамиводителей мне не ведомо. Наверху своё видение этого процесса.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 07:29
      +7
      Цитата: Лешак
      Думаю без освобождения/присоединения Харькова, Николаева и Одессы с областями (это, так сказать, программа минимум) говорить о переговорах бессмысленно. Ну а что в головах наших рукамиводителей мне не ведомо. Наверху своё видение этого процесса.

      hi
      Вот и я того же мнения. Перекрытие морского коридора с выходом к границам ПМР, Чернигов, Суммы, Харьков, Днепропетровск, это как минимум, по ним проходят основные узлы газопроводов, подземные газовые хранилища. Иначе вся эта "спец.операция" сплошной пшик. Нельзя "великим украм", давать повод для экономического шантажа. И одно очень важно, на оставшихся территориях, полное разоружение всех формирований, кроме полиции и федеральных структур, далее полный контроль над вооружениями и их выпуском. Абсолютная ликвидация армии и нейтральный статус, с дальнейшим выводом всех военных блоков, это как минимум. Как максимум, нам нужно идти до границ Польщи, Молдавии и упразднить с карты мира, это государство 404, продажный родственник, хуже врага.
    2. Prometey
      Prometey Сегодня, 07:41
      +2
      Достаточно забрать Харьков и фактически судьбы укрорейха может быть решена. Но это только так сказать забрать, в реальности нужны ресурсы и четко спланированная операция.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:03
    -9
    Скоро вообще у них границ не будет, будет Российская Империя, как и было по праву, пока коммунисты не пришли со своим Административным делением...
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:03
    +2
    Странно, нам вот говорят, что на Украине нет свободы слова. А тут аж военный мелет в СМИ, что думает!
    Дык м.б. нам что-то наши агитаторы не договаривают про нэньку?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:16
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      Дык м.б. нам что-то наши агитаторы не договаривают про нэньку?

      Дык м.б. это подготовка украинцев к варианту "корейского раздела" - как бы "глас народа, глас захистника". Об этом вроде и написано. Пойдёт ли Москва на такой расклад, да кто ж знает.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +5
    не вижу никаких шансов выйти не только на границы 1991 года, но даже на границы 24 февраля (2022).
    Возможно мнение одного военнослужащего может заинтересовать СМИ, но не более. А если тот же вопрос задать представителю, например "Азова", то ответ будет диаметрально противоположным. Большая часть тех кто находится под ежедневными обстрелами нашей артиллерии, танков РСЗО, авиации конечно очень хотели, чтобы этот ад для них прекратился и как можно скорее, но при этом ненависть к русским и нашей стране остается непоколебимой (до попадания в плен).
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +2
    на Западе заявили, что новая граница между РФ и Украиной де-факто может закрепиться по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке.

    "Маловато будет! " Их может и устраивает, нас - нет!
  7. Labrador
    Labrador Сегодня, 07:05
    +5
    Да для украинцев подарком будет, если остановить конфликт на нынешней линии боевого соприкосновения и зафиксировать границу. Только публикуя статьи в таком контексте, не забывайте что не достигнув границ 4 областей не будет выполнено положение конституции РФ.
    А так-то статья похожа на вестник укропропоганды.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:09
      +1
      не достигнув границ 4 областей не будет выполнено положение конституции

      Интересно, а что лучше: бесконечная война или очередные правки в конститурцию?
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 07:26
        +1
        Давайте честно, возможны 3 сценария:
        1. Объявляется перемирие по Корейскому сценарию и гарант конституции РФ побеждает на выбора как царь родетель.
        2. СВО продолжается пока не будут выполнены цели, которые для себя усматривает руководство страны. Выборы отменяются или существенно меняется регламент. Гарант побеждает с 98% поддержавших его "избирателей".
        3. Объявляется всеобщая мобилизация и военное положение. Выборов не нужно, так как непонятно как могут голосовать наши военные с территории Польши или Германии.
        3 - это больши ирония, хотя сейчас ничего исключать невозможно.
        А вот 1 и 2 вариант равновозможны на мой взгляд.
        Если будет первый вариант, то будет по телевизору объявлен факт выполнения всех целей, а те территории, что были присоеденены к РФ путем изменения Конституции могут назвать временно оккупированными. Слово есть - значит делать ничего не нужно. Таковы реалии страны нашей.
        Был бандитизм, приходилось бороться как-то, придумали слово АУЕ - проблема сама собой решилась. Есть слово и его нельзя произносить по телевизору, а значит проблемы и явления больше нет. Точнее проблем с ним нет.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 07:23
      +1
      Цитата: Labrador
      А так-то статья похожа на вестник укропропоганды.

      Если "похожа", так давайте воткнём головы в песок и просто будем жить в мире розовых пони. Или всё-таки хорошо бы знать, какие разговоры ходят в стане врага?
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
    +1
    Ну все кто соображает в военных действиях уже это давно поняли. Что в данной ситуации так оно и есть. Примерные границы очертаны. Опять же . На данный момент. Сухопутный путь в Крым есть.
    1. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 07:35
      +3
      Очень некрасиво все будет выглядеть для нас. Необходим новый Бахмут нам хотя бы, чтобы этот договорняк если он будет ,был на волне наших побед , а не как скажут сейчас что это стало следствием контрнаступа. Ну конечно это сейчас выгодно будет на 80 % украм,потрепав силы восстановиться, окопаться .И разумеется все это ненадолго.Идеально было бы чтобы прошел выборный цикл с обеих сторон за время договорняка и свистуны с обоих сторон ушли на свалку истории.

      ..
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:14
    +5
    Мне фиолетово, что там в укросми творится, и к чему они готовятся. Я надеюсь, что российское руководство помнит, для чего Украина и Коза (коллективный запад) замутили минские соглашения. И понимают, что любые соглашения с теми же субъектами поимеют тот же результат.
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 07:57
      0
      Извините, Вы с линии боевого столкновения пишите? Или может там были?
      Если нет, то про победу любой ценой прошу не говорить.
      Стабильный мир по внятным правилам гораздо лучше любой вяло или жаркотекущих боевых действий, где сотни россиян богибают или теряют безвозвратно свое здоровье!
      Будут очерчены границы, будут заключены договоры. Все стороны будут готовиться к реваншу. В РФ будет время подготовить современную технику и запас необходимого для быстрой эффективной борьбы, будет возможность пересмотреть доктрину применения боевых подразделений и т.д.
      Колликтивный запад будет решать чем выгоднее нас победить военными действиями или санкциями.
      Но самое главное, что начнется быстрвя деградация Украинского общества. Ибо патриотом быть здорово, пока государство не забывает о тебе, а у тётя оторвана рука или нога. И озлобленные патриоты хуже атомной бомбы.
      Начнется бандитизм, дележка осиавшихся богатств. Убийства всех неугодных.
      1. Maluck
        Maluck Сегодня, 08:26
        0
        Цитата: Сергей_Белый
        Стабильный мир по внятным правилам гораздо лучше любой вяло или жаркотекущих боевых действий

        Разумеется лучше, если эти внятные правила четко исполняются. Пока только одно кидалово....
  10. antikilller55
    antikilller55 Сегодня, 07:15
    +7
    Возможно украинцы бы и рады замириться даже потеряв территории, накопят оружие, натренируют солдат и года через 3-4 по новой всё закрутится. Давить гадов надо до конца, до польской границы. Имхо.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:24
    +1
    Никто и никогда перед Украиной и не ставил задачу победить военным путем Армию России или выйти на границы 1991года, а вот нанесение вреда нашей стране и создать предпосылки для "разброда и шатания" внутри России - да. С чем ВСУ и Украина в целом вполне справляется, конечно не без помощи наших "абрамовичей".
  12. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:29
    +2
    Очень гладко и грамотно сформулированный посыл, точнее прощупывание реакции РФ. Но. Де факто, а факты железобетонные, кто бы что не говорил - Украина террористическое государство, а с террористами не договариваются. Сколько было договорённостей и перемирий (прекращений огня) и с РФ и с Республиками? Все пошли лесом и были использованы Украиной для обмана. Столь однозначное портфолио просто делает невозможным какие-либо договорённости. И гарантии Запада стоят столько же.
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:06
    +1
    Уважаю, что украинские солдаты так открыто и честно говорят
    В принципе украинские и российские военные заявления должны поступать ежедневно, из ''обычных солдат''. Я надеюсь, что к этим регулярным солдатам общество будет относиться с уважением, независимо от того, на чьей они стороне.
    Во времена гиперинформации, ежедневной пропаганды, психологической войны Такие заявления будут забыты к завтрашнему дню.
    Кто-нибудь помнит вчерашний день? например, Виктору Росовому.
    Интересно было бы узнать, что говорят ребята из батальона "Айдар", из батальона "Сич", из батальона "Свобода", из батальона "Азов", из батальона "Донбасс", из батальона "Правый сектор"
    В любом случае я опубликую эти заявления в западных СМИ, Facebook & Co. Посмотрим, что скажет Запад.
    Мой принцип был и остается таким: умные умы для дипломатии, для мира, а дураки для оружия, для войны.
    Я думаю, что конфликт на Украине закончится осенью 23-го, самое позднее весной 24-го. Запад ищет выход, и ему нужно время, чтобы объявить об этом своему народу. Но над этим в основном смеялись на Западе.
  14. Комментарий был удален.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:13
    0
    Затертое клише - "политика искусство возможного", не потеряло смысл и в современных реалиях. Можно сколько угодно декларировать война до Берлина, но есть реалии войны, о которых декларанты не всегда задумываются. Есть экономика, есть общество, которое частично состоит из т.н. 5 ой колонны и всякой либероидной мерзости. С другой стороны, если вопрос бандерогейского соседа - враждебного террористического государства не будет решен с учетом наших интересов, хотя бы в среднесрочной перспективе, то все СВО, все наши потери были напрасными. И еще - все же понимают почему вдруг на западе и в бандерогейской стране сейчас вдруг пошли такие разговоры о мире по линии боевого соприкосновения. Контрнаступ закончился пшиком, но с огромными материальными и людскими потерями.
    Тут ловчий перервал в ответ,-
    Ты сер, а я, приятель, сед,
    И волчью вашу я давно натуру знаю;
    А потому обычай мой:
    С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой".
    И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
  16. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:13
    0
    новая граница между РФ и Украиной де-факто может закрепиться по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке.

    и что потом? через эту границу будут регулярно снаряды с дронами к нам залетать?
    нет, необходимо украину как государство убирать, иначе жить мирно не выйдет. Разворошили мы гнездо.
    сильная ненависть оттуда и злоба с желанием победить РФ.
  17. Maluck
    Maluck Сегодня, 08:20
    0
    Почему то все говорят о необходимости переговоров, при этом никто не приводит мнение российского ВПР на эту тему. Они могут думать все, что угодно, составлять разные планы, но если наше ВПР к переговорам не готово (в текущих условиях) то смысла в этом НИКАКОГО!
    А учитывая, что запад вложил в 404 значительные средства, с правом контроля над ней, то вопрос сохранения украинской государственности вообще не должен стоять. Украину нужно упразднять, во-первых чтобы убрать этот наци-гнойник, во-вторых чтобы запад понес в результате этого, боль от убытков.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:21
    0
    Территории новых- "старых" регионов России должны быть полностью оставлены ВСУ и прочими формированиями - это даже не предмет для торга с западом. Потом 500 км сухопутная зона демилитаризации окраины, без каких либо войск и вооружений. За политику, денацификацию и прочую лабуду - отдельная тема (Глава 2). Хотят армию - не вопрос, потешные национальные войска численность 50 тыс. только на западенщине без ВМС и ВВС, ракетного вооружения, за исключением ПВО малого радиуса действия (Стингер, Гепард). Ну и конечно - внеблоковый статус страны, в ЕС ходите, в нату не моги. Как-то так.
  19. Комментарий был удален.