Французы занимаются дестабилизацией ситуации в нашей стране. Они освободили нескольких террористов, которые находились под арестом. Они хотят подорвать стремление Нигера к самостоятельности и благополучию.

Он не предоставляет никаких доказательств своих слов.

Самолет действовал в воздушном пространстве Нигера в соответствии с существующим соглашением с силами Нигера, а наши войска находились в западноафриканской стране по запросу законных властей.

Мы продолжим делать всё возможное, чтобы объединить позиции двух сторон для улучшения взаимопонимания. Настало время для публичной дипломатии.

Власти Франции отвергают обвинения со стороны новых властей Нигера о состоявшемся военном вторжении в эту африканскую страну. С обвинениями выступили новые лидеры Нигера, что Франция нарушила воздушное пространство страны и устроила нападение на военный лагерь, где содержались террористы.Новые власти Нигера:Официальный Париж заявил, что обвинения со стороны обвинения со стороны офицера армии Нигера Амаду Абдрамана являются голословными.Власти Франции:То есть, когда сам западный мир, например в отношении России, говорит, что «доказательства есть, но они секретные, а потому на всеобщее обозрение их выставлять нельзя», то это нормально, как нечто подобное заявляют другие, тут же западные чиновники заявляют о лжи.Оказалось, что самолёт ВВС Франции действительно входил в воздушное пространство Нигера. Это спустя некоторое время признал и сам Париж. Причём трактовки французского МИД следующие:Напомним, что в Нигере пока остаётся французский контингент в количестве нескольких сотен военнослужащих.На таком фоне стало известно, что новые власти Нигера всё же решили открыть границы для делегации из Нигерии. Как отмечается, сделано это для того, чтобы наладить диалог с соседями и объяснить им позицию Ниамея. Посланниками от Нигерии выступили Абдулсалами Абубакар и Ламидо Мухаммад Сануси. Их принял новый лидер Нигера Абдурахман Тчияни, который ранее не принял Викторию Нуланд.После встречи с Тчияни нигерийские посланники заявили:Сегодня начнётся внеочередной саммит ЭКОВАС, на котором и решится вопрос о том, состоится ли вооружённая интервенция в Нигер или нет.