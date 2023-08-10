Военное обозрение
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Французский самолёт нарушил воздушные границы Нигера, официальный Париж отвергает обвинения в военной интервенции

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Французский самолёт нарушил воздушные границы Нигера, официальный Париж отвергает обвинения в военной интервенции

Власти Франции отвергают обвинения со стороны новых властей Нигера о состоявшемся военном вторжении в эту африканскую страну. С обвинениями выступили новые лидеры Нигера, что Франция нарушила воздушное пространство страны и устроила нападение на военный лагерь, где содержались террористы.


Новые власти Нигера:

Французы занимаются дестабилизацией ситуации в нашей стране. Они освободили нескольких террористов, которые находились под арестом. Они хотят подорвать стремление Нигера к самостоятельности и благополучию.

Официальный Париж заявил, что обвинения со стороны обвинения со стороны офицера армии Нигера Амаду Абдрамана являются голословными.

Власти Франции:

Он не предоставляет никаких доказательств своих слов.

То есть, когда сам западный мир, например в отношении России, говорит, что «доказательства есть, но они секретные, а потому на всеобщее обозрение их выставлять нельзя», то это нормально, как нечто подобное заявляют другие, тут же западные чиновники заявляют о лжи.

Оказалось, что самолёт ВВС Франции действительно входил в воздушное пространство Нигера. Это спустя некоторое время признал и сам Париж. Причём трактовки французского МИД следующие:

Самолет действовал в воздушном пространстве Нигера в соответствии с существующим соглашением с силами Нигера, а наши войска находились в западноафриканской стране по запросу законных властей.

Напомним, что в Нигере пока остаётся французский контингент в количестве нескольких сотен военнослужащих.

На таком фоне стало известно, что новые власти Нигера всё же решили открыть границы для делегации из Нигерии. Как отмечается, сделано это для того, чтобы наладить диалог с соседями и объяснить им позицию Ниамея. Посланниками от Нигерии выступили Абдулсалами Абубакар и Ламидо Мухаммад Сануси. Их принял новый лидер Нигера Абдурахман Тчияни, который ранее не принял Викторию Нуланд.

После встречи с Тчияни нигерийские посланники заявили:

Мы продолжим делать всё возможное, чтобы объединить позиции двух сторон для улучшения взаимопонимания. Настало время для публичной дипломатии.

Сегодня начнётся внеочередной саммит ЭКОВАС, на котором и решится вопрос о том, состоится ли вооружённая интервенция в Нигер или нет.
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +2
    Он не предоставляет никаких доказательств своих слов.
    Франция вдруг вспомнила, что есть такое понятие, как доказательства, которые необходимо предъявлять. А когда в составе ЕС и подпевая англосаксам обвиняли Россию, то доказательства почему-то (?) не требовались и были совершенно не нужны. Если бы Нигер обладал настоящей ПВО, то они конечно представили бы доказательства с радаров, но даже в этом случае устроили бы они французов вот в чем вопрос?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:42
      +2
      rotmistr60 hi, политику ДВОЙНЫХ стандартов Запада никто не отменял, наоборот она ширится и растет в своих размерах и набирает наглости и без принципности.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 07:45
        +2
        Двойных ли? В отношении конкретно Франции и её взаимоотношений с африканскими странами.
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:17
    +1
    Примечательно, что на фотографии к статье изображён А400М Атлас -- европейский транспортник.
  3. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:18
    +1
    Жаль что не было средств ПВО.
    И не порвзили самолёт Франции.
    То доказательства были бы не с экрана радара,а груда остатков самолётов на земле.
    Если только не помогут соседи и Россия с Китаем, то новую революцию задушат на корню.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 08:32
      0
      Жаль что не было средств ПВО.
      Это точно. Безполетная зона объявлена. Сбивать все к чертовой матери. Без предупреждений. Опознание нарушителей проводить по обломкам на земле. Для транспортника достаточно и пары Стингеров.
      А для французского контингента объявить блокаду, как незаконному вооруженному формированию и предложить выметаться личному составу в 24 часа. Без материальной части. Как вон в Сирии боевиков увозили к туркам на автобусах. В противном случае перекрыть снабжение полностью. Даже питьевой водой. И брать измором.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:20
    +1
    что Франция нарушила воздушное пространство страны и устроила нападение на военный лагерь, где содержались террористы.
    Не понял на чей военный лагерь?