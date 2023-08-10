В ночные часы российские войска продолжили нанесение ударов по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. В частности, с помощью ударных дронов поражение было нанесено ряду объектов в западных регионах Украины.
Так, по словам ставленника киевского режима в Ровенской области Виталия Коваля, беспилотные летательные аппараты ВС РФ разбомбили крупную нефтебазу в районе города Дубно. Коваль заявил, что возгорание пытались потушить с помощью специального пожарного поезда.
В течение ночи содержимое топливных резервуаров под Дубно выгорело полностью.
Серия взрывов в ночное время прогремела на объектах в Хмельницкой, Кировоградской и Черниговской областях. По некоторым данным, поражены объекты, которые использовались войсками киевского режима для переброски личного состава и военной техники. Взрывы прогремели и на объектах размещения личного состава украинских вооружённых сил, включая личный состав территориальной обороны.
Помимо всего прочего были атакованы объекты врага на той части новых регионов России, которая оккупирована войсками киевского режима. Взрывы прогремели в пунктах дислокации личного состава ВСУ в Краматорске (ДНР) и Запорожье. Удары наносились в том числе и с помощью беспилотников.