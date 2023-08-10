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Глава Ровенской области: российские беспилотники разбомбили нефтебазу в районе города Дубно

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Глава Ровенской области: российские беспилотники разбомбили нефтебазу в районе города Дубно

В ночные часы российские войска продолжили нанесение ударов по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. В частности, с помощью ударных дронов поражение было нанесено ряду объектов в западных регионах Украины.


Так, по словам ставленника киевского режима в Ровенской области Виталия Коваля, беспилотные летательные аппараты ВС РФ разбомбили крупную нефтебазу в районе города Дубно. Коваль заявил, что возгорание пытались потушить с помощью специального пожарного поезда.
В течение ночи содержимое топливных резервуаров под Дубно выгорело полностью.



Серия взрывов в ночное время прогремела на объектах в Хмельницкой, Кировоградской и Черниговской областях. По некоторым данным, поражены объекты, которые использовались войсками киевского режима для переброски личного состава и военной техники. Взрывы прогремели и на объектах размещения личного состава украинских вооружённых сил, включая личный состав территориальной обороны.

Помимо всего прочего были атакованы объекты врага на той части новых регионов России, которая оккупирована войсками киевского режима. Взрывы прогремели в пунктах дислокации личного состава ВСУ в Краматорске (ДНР) и Запорожье. Удары наносились в том числе и с помощью беспилотников.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:51
    0
    Цели статичные, график и места поражения состыкуется с данными разведки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:57
      +1
      belay Цели статичные,состыкуются с данными разведки?Со времен СССР нефтебаза явно никуда не переехала...Надеюсь,это не разведка тормозила...
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:08
        +3
        Загрузка емкостей тоже разная бывает в разное время. Если запас ГСМ 30 % смысл тратить БК? Разведка ведется не мест хранения, а запаса ГСМ. Заправили под горловину - получили цветочек. Элементарно, Ватсон.
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 07:52
    +1
    Нефтебазу уничтожили,это очень хорошо.Только нефтебаз очень много на Украине ,но если эта, только счёт открыла,а завтра следующие,было бы очень правильное решение наших отцов-командиров.
    Надеюсь,что не будет так как с трансформаторным подстанциями
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:55
    +3
    Вроде как у них был запрет на размещение информации по ударам и прилетам, а тут официальное лицо заявляет про успехи наших В. С. Странно.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:22
      0
      а тут официальное лицо заявляет про успехи наших В. С. Странно.

      А может топливо продали а базу сами и спалили под шумок ? За ночь выгореть всё топливо явно не могло если конечно оно там было в достаточном количестве и это действительно была база а не одиноко стоящий РВС для дезоправки.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:06
    +2
    Если выгорело за ночь, то топлива не много было или база не большая, а вообще непонятно почему снялся вопрос с топливом на Украине. Ситуация с топливом даже для гражданских нормализовалась, значит и у военных в достатке.
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:12
    +3
    В сегодняшних утренних украинских новостях прикол.
    На цензоре заголовок: Российские зазватчики ночью аковали Киевщену беспилотниками
    Читаю: Факты попаданий не зафиксированы, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет

    И вот сижу и думаю, что курили граждане украинцы ? Походу беспилотники пролетели над Киевом и полетели на Ровно а Киевская власть обкакалась.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:24
      0
      [quote=Светлан] Российские зазватчики ночью аковали Киевщену беспилотниками[/quo
      Во всяком случае воздушную тревогу объявляли трижды. А вот "прилетело - не прилетело" - это как раз можно отнести к запрету о публикациях про повреждениях.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    0
    с помощью ударных дронов поражение было нанесено ряду объектов в западных регионах Украины.
    Про западенцев ни в коем случае забывать не стоит и почаще их встряхивать эффективными ударами. Чтобы и там им небо с овчинку показалось.