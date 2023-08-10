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Генералу ВСУ Сырскому доложили о выходе российских войск северо-восточнее Ивановки на подступах к Купянску

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Генералу ВСУ Сырскому доложили о выходе российских войск северо-восточнее Ивановки на подступах к Купянску

На фоне сообщений о принудительной эвакуации жителей нескольких десятков населённых пунктов на востоке Харьковской области (преимущественно в Купянском районе) стало известно о посещении Купянского направления командующим сухопутными войсками Украины генералом Сырским.


В одном из командных пунктов он провёл совещание с командирами, доложившими ему об обстановке в указанном районе. Напомним, что российские войска ведут наступательные действия на Купянск сразу с двух направлений: как с севера, так и с юго-востока – со стороны Сватово (ЛНР). ВС РФ находятся на дистанции менее 10 км к северу от Купянска, а на юго-востоке овладели рядом ключевых высот к востоку от Оскольского водохранилища, продвигаясь в двух направлениях от освобождённого на днях Новосёловского. К настоящему моменту все попытки ВСУ контратаковать на этих направлениях потерпели фиаско.

Сырский:

Россияне сейчас ведут активные наступательные действия с целью рассечения нашей группировки и выхода на Купянск.

Сырскому доложили о взятии ВС РФ под контроль территории между населёнными пунктами Ольшана и Синьковка, где проходит автомобильная дорога, соединяющая Купянск с Белгородской областью России. Также командующий сухопутными войсками ВСУ узнал о командования на местах о том, что ВС РФ вышли северо-восточнее Ивановки и ведут наступательные действия в направлении участка железной дороги Сватово-Купянск.



Тем временем в сети, комментируя посещение Сырским Купянска, напомнили о том, как после посещений им же городов Соледар и Артёмовск (Бахмут) ВСУ утрачивали над этими городами контроль.

Напомним, что накануне ставленник киевского режима в Купянском районе призвал население к срочной эвакуации.
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5 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:25
    +2
    О, Сырский-Бахмутский. Ну теперь можно быть спокойным, Купянск сдадут.

    Ну а если без шуток, то успехов нашим ребятам!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:27
      0
      ставленник киевского режима в Купянском районе призвал население к срочной эвакуации.
      Куда ? И зачем ?
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 08:31
        0
        В тыл. Чтобы сохранить жизнь.
        Возможно, вопросы были риторические, но тем не менее.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:28
      0
      Ну теперь можно быть спокойным, Купянск сдадут.

      Купянск обречён остаться как населённый пункт только на карте а в реале это будут руины и пепелища не пригодные для жилья. Ну что поделаешь это война.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:28
    +2
    в сети, комментируя посещение Сырским Купянска, напомнили о том, как после посещений им же городов Соледар и Артёмовск (Бахмут) ВСУ утрачивали над этими городами контроль.

    Какая интересная примета появилась! ))) Может Сырскому пора в Киеве появиться? )))