Россияне сейчас ведут активные наступательные действия с целью рассечения нашей группировки и выхода на Купянск.

На фоне сообщений о принудительной эвакуации жителей нескольких десятков населённых пунктов на востоке Харьковской области (преимущественно в Купянском районе) стало известно о посещении Купянского направления командующим сухопутными войсками Украины генералом Сырским.В одном из командных пунктов он провёл совещание с командирами, доложившими ему об обстановке в указанном районе. Напомним, что российские войска ведут наступательные действия на Купянск сразу с двух направлений: как с севера, так и с юго-востока – со стороны Сватово (ЛНР). ВС РФ находятся на дистанции менее 10 км к северу от Купянска, а на юго-востоке овладели рядом ключевых высот к востоку от Оскольского водохранилища, продвигаясь в двух направлениях от освобождённого на днях Новосёловского. К настоящему моменту все попытки ВСУ контратаковать на этих направлениях потерпели фиаско.Сырский:Сырскому доложили о взятии ВС РФ под контроль территории между населёнными пунктами Ольшана и Синьковка, где проходит автомобильная дорога, соединяющая Купянск с Белгородской областью России. Также командующий сухопутными войсками ВСУ узнал о командования на местах о том, что ВС РФ вышли северо-восточнее Ивановки и ведут наступательные действия в направлении участка железной дороги Сватово-Купянск.Тем временем в сети, комментируя посещение Сырским Купянска, напомнили о том, как после посещений им же городов Соледар и Артёмовск (Бахмут) ВСУ утрачивали над этими городами контроль.Напомним, что накануне ставленник киевского режима в Купянском районе призвал население к срочной эвакуации.