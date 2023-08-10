Военное обозрение
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Итоги немецких санкций: Бразилия заменяет шасси Mercedes-Benz для своих боевых систем

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Итоги немецких санкций: Бразилия заменяет шасси Mercedes-Benz для своих боевых систем

Из-за категорического отказа бразильских властей оказывать помощь ВСУ или продавать вооружения киевскому режиму Германия ввела санкции на поставку изделий военного и двойного назначения. В этих условиях в вооруженных силах страны начался переход на альтернативные агрегаты и платформы, используемые в боевых системах.


Так, колесная РСЗО местной разработки Astros 2020 MK6, выпускаемая с 1983 года, перешла на новую платформу.

Tatra T-815 заменила, дав многочисленные преимущества, предыдущее шасси Mercedes-Benz, на продажу которого ФРГ было наложено эмбарго

- говорится в издании Infodefensa.

На чешское шасси переходит и другая техника, например, понтонные парки. Tatra T-815 названа желательной платформой в объявленном на днях тендере, который предусматривает покупку 36 новых 155-мм колесных самоходных гаубиц Portal VBCO AP155.

Интерес к участию в тендере проявили французская компания KNDS с САУ Caesar; израильская Elbit Systems с Atmos; шведская BAE Systems Bofors с Archer; китайская Norinco с SH15; турецкая MKE с Yavuz; сербская Yugoimport с MGS-25 Aleksandar (Nora B-52K2); и словацкая Konštrukta с EVA.

В то время как многие страны Запада видят в лице Бразилии лакомый рынок сбыта военной продукции, власти ФРГ идут на свертывание ВТС с этой страной. На этом фоне итогом санкционной политики Берлина становится относительно безболезненный переход Бразилии на новые комплектующие.

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10 комментариев
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  1. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 11:13
    +2
    Поддерживаю немцев нельзя продавать свои передовые технологии. Надо все оставить для себя laughing
    1. ser580
      ser580 Сегодня, 11:35
      +2
      да и ващще нельзя ни с кем торговать- усе до себе. Ну можно канеш- барину даром отдать- но тож барин.
  2. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 11:21
    +3
    У Бразилии военные грузовики с бронекабиной, а у России до сих пор без брони...

    Пора вешать броню на всю военную технику.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:28
    +5
    И опять же обращу внимание, обычный бортовой грузовик с БРОНЕ КАБИНОЙ! А уж спец машины тем более! У нас никак не дойдет что люди это не просто мясо, это личности, чьи-то родственники и так далее. Обычный бортовик в броне! Куда деньги идут? Делайте нормальные машины для бойцов!!!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:27
      -1
      Цитата: Вадим С
      Обычный бортовик в броне!

      Вес, не, не слышали?
      Грязь/снег, не, нет проблем с лишним весом?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +1
    Германия ввела санкции на поставку изделий военного и двойного назначения
    И в итоге потеряла возможность зарабатывать на этом. Немцы опять побежали впереди паровоза и в ущерб себе. При этом "союзники" Германии тут же воспользовались ситуацией и с радостью готовы заменить немцев на бразильском рынке. "Здесь вам не тут".
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 11:51
      0
      Да,единого фронта супротив "агрессора" и его " приспешников" как- то не наблюдается. Ни чего личного ,просто бизнес.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:54
      0
      Немцы окончательно гробят свою промышленность. Хотя, недавно писали, что это из-за дорогого газа они сворачивают местные производства.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:38
    +1
    переход Бразилии на новые комплектующие.

    А что думает по этому поводу руководство МАЗ?
  6. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 12:17
    0
    Немцы, в очередной раз продемонстрировали, что "тевтонский дух" всего лишь слова, если немцам приказывает заокеанский хозяин.