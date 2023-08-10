Итоги немецких санкций: Бразилия заменяет шасси Mercedes-Benz для своих боевых систем

Tatra T-815 заменила, дав многочисленные преимущества, предыдущее шасси Mercedes-Benz, на продажу которого ФРГ было наложено эмбарго

Из-за категорического отказа бразильских властей оказывать помощь ВСУ или продавать вооружения киевскому режиму Германия ввела санкции на поставку изделий военного и двойного назначения. В этих условиях в вооруженных силах страны начался переход на альтернативные агрегаты и платформы, используемые в боевых системах.Так, колесная РСЗО местной разработки Astros 2020 MK6, выпускаемая с 1983 года, перешла на новую платформу.- говорится в издании Infodefensa.На чешское шасси переходит и другая техника, например, понтонные парки. Tatra T-815 названа желательной платформой в объявленном на днях тендере, который предусматривает покупку 36 новых 155-мм колесных самоходных гаубиц Portal VBCO AP155.Интерес к участию в тендере проявили французская компания KNDS с САУ Caesar; израильская Elbit Systems с Atmos; шведская BAE Systems Bofors с Archer; китайская Norinco с SH15; турецкая MKE с Yavuz; сербская Yugoimport с MGS-25 Aleksandar (Nora B-52K2); и словацкая Konštrukta с EVA.В то время как многие страны Запада видят в лице Бразилии лакомый рынок сбыта военной продукции, власти ФРГ идут на свертывание ВТС с этой страной. На этом фоне итогом санкционной политики Берлина становится относительно безболезненный переход Бразилии на новые комплектующие.