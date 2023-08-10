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Американский канал: Киев отчитался перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасах

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Американский канал: Киев отчитался перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасах

Поставки Соединёнными Штатами всевозможных видов вооружения Украине продолжаются, и эти вооружения становятся всё смертоноснее. Одними из последних стали кассетные боеприпасы.


Однако за их использования, вероятно, в Вашингтоне потребовали у Киева отсчитываться. Как передаёт американский телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, Пентагону был передан первый доклад, в котором говорится о том, как Киев использовал американские кассетные боеприпасы.

Детализации доклада телеканал CNN не имеет, но утверждается, что в нём говорится о количестве использованных кассетных боеприпасов и целях поражённых ими.

Месяц назад в Вашингтоне заявили о готовности передать Украине кассетные боеприпасы, отмечая, что их применение несет риски для мирных жителей. По словам посла России в США Анатолия Антонова, этим решением был нанесён удар «по остаткам отношений между Россией и США».

А глава Минобороны РФ США Сергей Шойгу назвал военным преступлением передачу Киеву запрещенных международной конвенцией боеприпасов.

Кассетные боеприпасы характерны тем, что при их разрыве высвобождаются боеприпасы меньшего размера. Так как они представляют большую опасность для гражданского населения, в мае 2008 года их запретили специальной Конвенцией.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    +4
    в нём говорится о количестве использованных кассетных боеприпасов и целях поражённых ими.
    Естественно не указав, что целями являлись в т.ч. гражданское население и инфраструктура - школы, больницы, жилые дома... Американцам эти доклады для проформы, чтобы все видели, как они якобы "строго" контролируют использование кассетных боеприпасов киевским режимом.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:23
      +1
      Речь про 155мм снаряды, которые используют по пехоте, а по застройке в том же Донецке они как применяли реактивную так и применяют.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 09:40
        +3
        по застройке в том же Донецке они как применяли реактивную так и применяют.
        Серьезно? Вот вам свеженькое: ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в четверг выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка И это не первый случай.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    +1
    Однако за их использования, вероятно, в Вашингтоне потребовали у Киева отсчитываться. Как передаёт американский телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, Пентагону был передан первый доклад, в котором говорится о том, как Киев использовал американские кассетные боеприпасы.
    Если и был "отчет, как Киев использовал американские кассетные боеприпасы", то вполне понятно что там прописано. В плане по каким целям были применены эти БП. Конечно же только по военным))! И потом, мерикатсовские говорящие головенки, будут тупо на него ссылаться.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:22
    +4
    Террористы из США прилагают максимум усилий для уничтожения населения Украины.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:24
      +1
      Да вроде население Украины не против же, а в народе говорят "насильно мил не будешь".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:30
        0
        А чего им быть против?Им вбили в головы,что они защитники своей родины от оккупантов.Вот и они и "стараются"
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 09:29
    +1
    А у нас, только угрозы о применении касетников.
    Вот, что в головах наших пезполезных правителей?
    Если ты типа проигрываешь в "благородство" с врагом, значит ты не жалеешь своих солдат. Ведь Бандеры идут в атаки без брони, в пехотных порядках и тем самым наиболее уязвимы для кассет.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:32
    +1
    Они, что серьезно верят в эти сказочные доклады. Получается что, одни отправили сказочный доклад, а другие поверили в его правдоподобность. Хотя их и называют преступниками, но ни США, ни Украина, ни РФ, ни Китай не подписывали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов. Но, американцы кричали громче всех, что применение кассетных боеприпасов - военное преступление. А, теперь «заткнулись».
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:39
    +1
    Бюрократическая формальность для отчета копченого в Конгрессе, подошьют, спросят озвучат. Все равно проверять никто не будет по факту. Там все "джентльмены", на слово верят друг другу.