Американский канал: Киев отчитался перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасах

Поставки Соединёнными Штатами всевозможных видов вооружения Украине продолжаются, и эти вооружения становятся всё смертоноснее. Одними из последних стали кассетные боеприпасы.Однако за их использования, вероятно, в Вашингтоне потребовали у Киева отсчитываться. Как передаёт американский телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, Пентагону был передан первый доклад, в котором говорится о том, как Киев использовал американские кассетные боеприпасы.Детализации доклада телеканал CNN не имеет, но утверждается, что в нём говорится о количестве использованных кассетных боеприпасов и целях поражённых ими.Месяц назад в Вашингтоне заявили о готовности передать Украине кассетные боеприпасы, отмечая, что их применение несет риски для мирных жителей. По словам посла России в США Анатолия Антонова, этим решением был нанесён удар «по остаткам отношений между Россией и США».А глава Минобороны РФ США Сергей Шойгу назвал военным преступлением передачу Киеву запрещенных международной конвенцией боеприпасов.Кассетные боеприпасы характерны тем, что при их разрыве высвобождаются боеприпасы меньшего размера. Так как они представляют большую опасность для гражданского населения, в мае 2008 года их запретили специальной Конвенцией.