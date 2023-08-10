Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости. Важнее перекрыть тыловое обеспечение российских войск в долгосрочной перспективе.

В стане европейских «экспертов» по украинскому контрнаступлению прибыло. К таковым относят и Маркуса Койппа, который решил представить такое объяснение украинского «контрнаступа», которое находит всё меньше сторонников как в Европе, так и на Западе в целом.Койпп, которого немецкие репортёры представили в качестве военного эксперта заявил, что, оказывается, не нужно смотреть на то, как развивается (или, скорее, не развивается) украинское контрнаступление по времени. Нужно обращать внимание на «другое».Маркус Койпп (преподаватель военной экономики в военном институте высшей технической школы Швейцарии – Цюрих):При этом швейцарский эксперт в сфере военной экономики считает, что на такое «перекрытие» могут уйти месяцы, но и это не важно. Как только пути снабжения российских войск будут перерезаны, украинское контрнаступление, по мнению военного эксперта, начнёт набирать свои обороты и все это увидят.Интересно то, как г-н Койпп в плане украинского контрнаступления «переобулся». В начале апреля этого года швейцарский эксперт по военной экономике в интервью немецкому изданию «Фокус» заявлял, что украинское контрнаступление начнётся в середине апреля и что ВСУ в мае-июне возьмут Новую Каховку и Мелитополь, а к началу осени (максимум к концу сентября) нанесут «стратегическое поражение России».Теперь, видимо, забыв о своих прошлых прогнозах (но интернет же помнит всё), Койпп заявляет, что «ВСУ могут много месяцев перекрывать каналы обеспечение российских войск, а потом ударить так, что все увидят».Вообще, рассматривая эти прогнозы и деятельность г-на Койппа, возникает вопрос: что вообще изучает кафедра военной экономики в технической школе Цюриха? То, как в нужно время открыть счета для нацистских преступников, чтобы потом они ими спокойно пользовались даже за многие тысячи километров от тех территорий, где устраивали военные преступления?..