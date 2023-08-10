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«Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости» - новое заявление прогнозировавшего захват ВСУ Мелитополя к июню 2023 западного военного эксперта

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«Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости» - новое заявление прогнозировавшего захват ВСУ Мелитополя к июню 2023 западного военного эксперта

В стане европейских «экспертов» по украинскому контрнаступлению прибыло. К таковым относят и Маркуса Койппа, который решил представить такое объяснение украинского «контрнаступа», которое находит всё меньше сторонников как в Европе, так и на Западе в целом.


Койпп, которого немецкие репортёры представили в качестве военного эксперта заявил, что, оказывается, не нужно смотреть на то, как развивается (или, скорее, не развивается) украинское контрнаступление по времени. Нужно обращать внимание на «другое».

Маркус Койпп (преподаватель военной экономики в военном институте высшей технической школы Швейцарии – Цюрих):

Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости. Важнее перекрыть тыловое обеспечение российских войск в долгосрочной перспективе.

При этом швейцарский эксперт в сфере военной экономики считает, что на такое «перекрытие» могут уйти месяцы, но и это не важно. Как только пути снабжения российских войск будут перерезаны, украинское контрнаступление, по мнению военного эксперта, начнёт набирать свои обороты и все это увидят.

Интересно то, как г-н Койпп в плане украинского контрнаступления «переобулся». В начале апреля этого года швейцарский эксперт по военной экономике в интервью немецкому изданию «Фокус» заявлял, что украинское контрнаступление начнётся в середине апреля и что ВСУ в мае-июне возьмут Новую Каховку и Мелитополь, а к началу осени (максимум к концу сентября) нанесут «стратегическое поражение России».

Теперь, видимо, забыв о своих прошлых прогнозах (но интернет же помнит всё), Койпп заявляет, что «ВСУ могут много месяцев перекрывать каналы обеспечение российских войск, а потом ударить так, что все увидят».

Вообще, рассматривая эти прогнозы и деятельность г-на Койппа, возникает вопрос: что вообще изучает кафедра военной экономики в технической школе Цюриха? То, как в нужно время открыть счета для нацистских преступников, чтобы потом они ими спокойно пользовались даже за многие тысячи километров от тех территорий, где устраивали военные преступления?..
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:05
    +3
    Гляжу на фото этого персонажа..Да это просто с задним приводом.Чего от него ждать...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:12
      0
      Даа,задним умом они богаты. Гейропа однако.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:33
      0
      рассматривая эти прогнозы и деятельность г-на Койппа, возникает вопрос:

      Да какие к ним могут возникать вопросы. Это же враги России.
    3. barclay
      barclay Сегодня, 09:46
      +1
      Комичный персонаж из швейцарской военной академии. Чувствуется, что опыта у этих вояк - хоть отбавляй.
      По его логике, враги на протяжении месяцев будут нарушать наши тыловые коммуникации, а мы будем смотреть на это и утирать горькие слезы... lol За швейцарскую зарплату, видимо, и не такое наплетешь.
      Про такого специалиста можно сказать так: это не "военный эксперт", это - "другое"...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    +5
    Это тот, который заявлял немецким СМИ, что "Россия неминуемо проиграет в октябре, никак не позже. Она теряет по 130 танков за два дня, вооружена старьем, Т-54 уже брошены в бой: что дальше? Т-34, а затем лошади? Ресурсов у России не осталось." Поэтому очередное заявление этого "чуда в перьях" можно и не комментировать.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:15
      +1
      что дальше? Т-34, а затем лошади?

      Ну, в 1945-м на Т-34 до Берлина доехали, как-то так. Один даже возле Рейхстага стоит.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:37
      +3
      Цитата: rotmistr60
      очередное заявление этого "чуда в перьях" можно и не комментировать.

      Подобным преподавателям в военных институтах надо чем-то (тут - бредом) заполнить академический час перед студентами.
      Они проглотят и даже поопладируют fellow ради зачёта.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:15
    +4
    Если просто рассмотреть теорию этого перца ,то получается ВСУ надо бросить все усилия на дальние удары по тылам РФ .
    1 В это время фронт будет стоять ?
    2 А по своим тылам разве нельзя будет получить ?
    Это история из старой арабской сказки :Либо хан помрет, либо ишак сдохнет .Эксперт так себе , специалист
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:49
      +2
      Цитата: APASUS
      Если просто рассмотреть теорию этого перца
      Если это - теория, тогда я не домохозяйка, а what... физик, химик Мария Кюри.


      Цитата: APASUS
      1 В это время фронт будет стоять ?
      По его теории: днём стоять, а ночью перепрятывать сало.

      Цитата: APASUS
      2 А по своим тылам разве нельзя будет получить ?
      Так, а нас-то за ШО? belay
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:16
    +2
    Как только пути снабжения российских войск будут перерезаны, украинское контрнаступление, по мнению военного эксперта, начнёт набирать свои обороты и все это увидят.

    А если Россия ДО ТОГО перекроет пути снабжения? Тогда чего будет? )))
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 09:23
    -1
    Вообще то говоря, наше руководство тоже может, наконец то, услышать свой народ и перекрыть пути снабжения ВСУ западными вооружениями и сделать это, максимум, за неделю. Достаточно уничтожить мосты у польской границы и несколько крупных жеоезнодорожных узлов.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:58
      +2
      Судя по фото, этот швейцарец на нашего навальненка похож. Так и просится на нары .
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    +2
    «Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости» - новое заявление прогнозировавшего захват ВСУ Мелитополя к июню 2023 западного военного эксперта
    Оно зависит от высоты, и частоты травы. laughing Такое примерно "заявление" делал и эхспердт из наглии. laughing Что ни болван какой, то "западный военный эхспердт". laughing
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:54
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      «Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости» - новое заявление прогнозировавшего захват ВСУ Мелитополя к июню 2023 западного военного эксперта
      Оно зависит от высоты, и частоты травы. laughing Такое примерно "заявление" делал и эхспердт из наглии. laughing Что ни болван какой, то "западный военный эхспердт". laughing

      Ага, и объезде при наступлении минных полей, потому, что, по их учебникам, они не должны превышать площадь 100 на 200 метров. fool
  7. svarog77
    svarog77 Сегодня, 09:33
    +2
    На ВО таких диванных экспертов пруд пруди lol
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:14
    +1
    А Швейцария последние 100 лет воевала? ВПК может и есть, а вот военную экономику они могут изучать только по учебникам СССР, начиная со времен первых пятилеток. А как эксперта его можно отнести разве что к синоптикам погоды.
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:44
    0
    Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости. Важнее перекрыть тыловое обеспечение российских войск в долгосрочной перспективе

    Укронаступление чем дальше, тем сильнее напоминает слова Жванецкого о ремонте из его «Одесского парохода»:
    «Ремонт - это не действие. Это состояние.
    Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал.
    Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал.
    Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить...»