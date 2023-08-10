В стане европейских «экспертов» по украинскому контрнаступлению прибыло. К таковым относят и Маркуса Койппа, который решил представить такое объяснение украинского «контрнаступа», которое находит всё меньше сторонников как в Европе, так и на Западе в целом.
Койпп, которого немецкие репортёры представили в качестве военного эксперта заявил, что, оказывается, не нужно смотреть на то, как развивается (или, скорее, не развивается) украинское контрнаступление по времени. Нужно обращать внимание на «другое».
Маркус Койпп (преподаватель военной экономики в военном институте высшей технической школы Швейцарии – Цюрих):
Успех украинского контрнаступления не зависит от скорости. Важнее перекрыть тыловое обеспечение российских войск в долгосрочной перспективе.
При этом швейцарский эксперт в сфере военной экономики считает, что на такое «перекрытие» могут уйти месяцы, но и это не важно. Как только пути снабжения российских войск будут перерезаны, украинское контрнаступление, по мнению военного эксперта, начнёт набирать свои обороты и все это увидят.
Интересно то, как г-н Койпп в плане украинского контрнаступления «переобулся». В начале апреля этого года швейцарский эксперт по военной экономике в интервью немецкому изданию «Фокус» заявлял, что украинское контрнаступление начнётся в середине апреля и что ВСУ в мае-июне возьмут Новую Каховку и Мелитополь, а к началу осени (максимум к концу сентября) нанесут «стратегическое поражение России».
Теперь, видимо, забыв о своих прошлых прогнозах (но интернет же помнит всё), Койпп заявляет, что «ВСУ могут много месяцев перекрывать каналы обеспечение российских войск, а потом ударить так, что все увидят».
Вообще, рассматривая эти прогнозы и деятельность г-на Койппа, возникает вопрос: что вообще изучает кафедра военной экономики в технической школе Цюриха? То, как в нужно время открыть счета для нацистских преступников, чтобы потом они ими спокойно пользовались даже за многие тысячи километров от тех территорий, где устраивали военные преступления?..