Бельгийский военный эксперт об украинском контрнаступлении: В лучшем случае это будет «заморозка» конфликта

После того, как контрнаступление ВСУ пошло, мягко говоря, не по плану Киева и его западных кураторов, многие эксперты стали рассуждать о последствиях подобного провала. Стоит отметить, что озвученные сценарии в большинстве своем крайне неутешительны для Украины.
На этом фоне относительно оптимистичным для украинской армии выглядит прогноз отставного полковника бельгийской армии Роджер Хаузен, который считает, что при наиболее благоприятном для Киева ходе контрнаступления конфликт может завершиться «заморозкой» или статус-кво. Об этом эксперт рассказал в интервью L'Echo.
Со слов Хаузена, только в первую неделю своего анонсированного наступления ВСУ потеряли около 20% танков, которые ранее поставил Запад. Все это вынудило командование украинской армии изменить тактику.
Теперь предпочтение в основном отдается артиллерии. В бой же идут пехотные подразделения, целью которых является закрепление на территории, контролируемой ВС РФ и создание «бреши» в защите для продвижения механизированных подразделений.
Как выразился бельгийский военный эксперт, на данный момент вышеупомянутая тактика не принесла никакого результата. ВСУ сумели занять 1/500 часть территории, контролируемой ВС РФ. При этом украинская армия несет колоссальные потери, которые скоро будет сложно восполнять.
Хаузен добавил, что помимо потерь в технике и живой силе, ВСУ начинают испытывать дефицит боеприпасов. С его слов, за один день украинская артиллерия расходует до 8 тысяч снарядов, что соответствует трети от того объема, который производится в США за месяц.
В то же время, как заявил эксперт, Россия по населению в три раза превосходит Украину (тут явное преуменьшение, так как на Украине, по данным ООН, на сегодняшний день проживает не более 28 млн человек, а в России - около 147 млн). Более того, несмотря на ожидания Запада, экономика РФ выстояла. Следовательно, если цена на газ и нефть будет оставаться достаточно высокой, российская армия при нынешней тактике сможет продержаться еще два-три года. При этом западная помощь ВСУ уже начинает ослабевать.
В итоге, Хаузен считает, что ни одна из сторон не сможет одержать решающей победы в текущем или следующем году. Таким образом, украинский конфликт, скорее всего, ожидает «заморозка».