Военное обозрение
Войти Регистрация

Бельгийский военный эксперт об украинском контрнаступлении: В лучшем случае это будет «заморозка» конфликта

10
Бельгийский военный эксперт об украинском контрнаступлении: В лучшем случае это будет «заморозка» конфликта

После того, как контрнаступление ВСУ пошло, мягко говоря, не по плану Киева и его западных кураторов, многие эксперты стали рассуждать о последствиях подобного провала. Стоит отметить, что озвученные сценарии в большинстве своем крайне неутешительны для Украины.


На этом фоне относительно оптимистичным для украинской армии выглядит прогноз отставного полковника бельгийской армии Роджер Хаузен, который считает, что при наиболее благоприятном для Киева ходе контрнаступления конфликт может завершиться «заморозкой» или статус-кво. Об этом эксперт рассказал в интервью L'Echo.

Со слов Хаузена, только в первую неделю своего анонсированного наступления ВСУ потеряли около 20% танков, которые ранее поставил Запад. Все это вынудило командование украинской армии изменить тактику.

Теперь предпочтение в основном отдается артиллерии. В бой же идут пехотные подразделения, целью которых является закрепление на территории, контролируемой ВС РФ и создание «бреши» в защите для продвижения механизированных подразделений.

Как выразился бельгийский военный эксперт, на данный момент вышеупомянутая тактика не принесла никакого результата. ВСУ сумели занять 1/500 часть территории, контролируемой ВС РФ. При этом украинская армия несет колоссальные потери, которые скоро будет сложно восполнять.

Хаузен добавил, что помимо потерь в технике и живой силе, ВСУ начинают испытывать дефицит боеприпасов. С его слов, за один день украинская артиллерия расходует до 8 тысяч снарядов, что соответствует трети от того объема, который производится в США за месяц.

В то же время, как заявил эксперт, Россия по населению в три раза превосходит Украину (тут явное преуменьшение, так как на Украине, по данным ООН, на сегодняшний день проживает не более 28 млн человек, а в России - около 147 млн). Более того, несмотря на ожидания Запада, экономика РФ выстояла. Следовательно, если цена на газ и нефть будет оставаться достаточно высокой, российская армия при нынешней тактике сможет продержаться еще два-три года. При этом западная помощь ВСУ уже начинает ослабевать.

В итоге, Хаузен считает, что ни одна из сторон не сможет одержать решающей победы в текущем или следующем году. Таким образом, украинский конфликт, скорее всего, ожидает «заморозка».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:49
    +2
    Это сугубо личное мнение экшперта, а у меня другое, и по времени СВО, и по территории, и по демилитаризованной зоне окраины, которое совпадает с мнениями наших компетентных экспертов, но почему-то в западной прессе не освещается. Даже странно, мы перепечатываем их мнения, а они нет. Почему?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      +2
      Вопрос в другом Почему не отображается мнение наших экспертов у нас самих?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:05
        +2
        В итоге, Хаузен считает, что ни одна из сторон не сможет одержать решающей победы в текущем или следующем году.

        Неверно, т.к. он делает такой вывод проанализировав возможные действия только одной из сторон конфликта request
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:26
      +1
      Почему?
      ...дык они ж гендеры...то есть исключительные...не барское это дело правду матку выслушивать и тем более читать...что то у меня сомнение закралось что они читать и вовсе разучились
    3. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:49
    +5
    Крайне не хотелось такого сценария.И тут все зависит от наших политиков.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Крайне не хотелось такого сценария.И тут все зависит от наших политиков.

      Здесь важен внутренний патриотизм наших политиков. А, т.н. "мятеж" показал нехилую гниловатость у многих из них.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:14
        +1
        То то и оно.При малейшей опасности за свою шкуру,деньги,родственников за бугром сдадут и предадут.Поэтому наши эксперты особо не стараются заглядывать на перспективу происходящего.Слишком много неизвестных.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:34
      0
      Крайне не хотелось такого сценария.
      ..ты упустил главное " бельгийской армии Роджер Хаузен, который считает, что при наиболее благоприятном для Киева ходе контрнаступления"..то есть это ОНО джаже и не знает что ни какого контрнаступления нет...даже не знает что в всу появился
      термин МЯСНОЙ ШТУРМ...сидит там в попе ковыряется и философствует
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:52
    +9
    В итоге, Хаузен считает, что ни одна из сторон не сможет одержать решающей победы в текущем или следующем году. Таким образом, украинский конфликт, скорее всего, ожидает «заморозка».

    Я так думаю что на Западе хотят корейский вариант перемирия установить.
    Для нас это будет означать принятие Украины в НАТО, полная накачка ВСУ натовским оружием, натовским уставом ведения войны и подготовка с её территории к будущему вторжению в Россию...это ещё помимо формирующейся угрозы со стороны Финляндии и Швеции.
    Так на таких условиях мира для России не может быть в принципе...это прямая угроза нашей национальной безопасности.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:05
    +4
    Никаких "заморозок", не дождетесь! Нужен мир, а не перемирие. Нужно прекращение войны, а не прекращение огня. Переговоры, новая государственная граница, и нейтральный статус Украины, вот что нужно.