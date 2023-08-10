Военное обозрение
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«Работали на нужды российской армии»: Британия ввела санкции против турецких компаний

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«Работали на нужды российской армии»: Британия ввела санкции против турецких компаний

Британия приняла крупнейший за последнее время пакет санкций против целого ряда физических и юридических лиц за их «работу на нужды российской армии».


Решения о санкциях распространяются на 25 хозяйствующих субъектов с юрисдикцией в Иране, Турции, Белоруссии, Словакии, Швейцарии и ОАЭ. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что основной целью данных мер является ограничение доступа России к иностранной военной технике.

Как сообщается в издании SavunmaSanayiST, санкции затронули две турецкие компании за их участие в экспорте в РФ микроэлектроники, необходимой для ведения боевых действий на Украине. Как утверждается, Azu International была учреждена в марте 2022 года как оптовый продавец ИТ-продуктов и через неделю после своего основания начала поставлять в Россию компьютерные комплектующие, которые она экспортировала из США. Turkik Unioin была также создана после начала СВО и использовалась в аналогичных целях.

Санкции были введены против базирующейся в Дубае компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC (за роль в поставках БПЛА и компонентов для них в РФ), гражданина Словакии Ашота Мкртычева (за якобы участие в попытке заключения военной сделки между КНДР и Россией) и прочих субъектов.

О реакции официальной Анкары на эти санкции пока не сообщается.
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11 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 09:16
    +3
    Думаю а нашим надо наградить! ........
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 09:55
      +2
      Эти фирмы-прокладки и созданы нашими для обхода санкций!
  2. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 09:17
    +6
    Компании вероятно однодневки,новые создадут.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:27
    +3
    Надо больше санкций, может быть тогда уж, страны против которых вводят санкции наконец то поймут, что запад кроме приказов и силы ничего не может. И пошлют англосаксов с их хваленной демократией
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:29
    +2
    санкции затронули две турецкие компании за их участие в экспорте в РФ микроэлектроники, необходимой для ведения боевых действий на Украине.

    Ну, все! Теперь Эрдоган обидится и начнет еще больше палки в колеса НАТО ставить! )))
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:29
    +4
    О реакции официальной Анкары на эти санкции пока не сообщается

    ***
    — Эрдоган со стульев упал ...



    ***
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +5
    санкции затронули две турецкие компании за их участие в экспорте в РФ микроэлектроники, необходимой для ведения боевых действий на Украине
    Это выходит, что турки успевают и вашим и нашим. Вот уж поистине ни чего личного только бизнес.
    гражданина Словакии Ашота Мкртычева
    Армяне кто похитрее и поприимчевие уже давно по миру разбежались куя свое личное счастье подальше от Армении.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:44
    +2
    Все равно я против зерновой сделки.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 09:56
    +3
    Цитата: lis-ik
    Компании вероятно однодневки,новые создадут.

    Да , "удалённое" блокирование компаний которые юрисдикция не позволяет явно "разгромить"
    Это война с гидрой ... отрубят одну голову ... две вырастут с другими названиями
  9. Sith
    Sith Сегодня, 09:57
    +2
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    О реакции официальной Анкары на эти санкции пока не сообщается

    ***
    — Эрдоган со стульев упал ...



    ***

    Там все всё знают ... и Эдди обложен стульями ... с одного падает на три других)
  10. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:41
    0
    Деньги и, только, большие деньги, - источник, так называемой, "помощи России" и её "законному праву борьбы за суверенитет" на международном "пространстве... Поэтому и лезут турки, словаки, арабы, швейцарцы во всякие "небезопасные" сделки с Россией, понимая, что при нынешних потребностях России в "специфических" товарах и услугах, а, также, "ломовые цены" на них, в любом случае они не окажутся "в накладе", даже, если, эти сделки будут разовые...