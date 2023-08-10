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Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф для морпехов

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Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф для морпехов

В России ведутся инициативные опытно-конструкторские работы по разработке универсального БТР. Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортера БТ-3Ф для морпехов и общевойсковых подразделений.


Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

«Курганмашзавод» совместно с АО «СКБМ» заканчивает инициативные ОКР по созданию бронетранспортера БТ-3Ф

- говорится в сообщении для журналистов.

В холдинге уточнили, что в качестве основы для создания новой боевой машины стала БМП-3. Эта боевая машина пехоты отлично зарекомендовала себя на протяжении нескольких десятилетий использования в Вооруженных силах РФ.

Основной задачей БТ-3Ф станет транспортировка подразделений в зоне боевых действий, под огнем противника. Помимо этого, бронетранспортер способен оказывать огневую поддержку нашим военным во время боя, причем климатические условия не имеют значения.

Уже изготовлен первый опытный образец, который в конце 2022 года успешно прошел испытания.


Особенностью новой боевой машины является то, что она способна плавать.

БТ-3Ф – плавающий

- уточнили в пресс-службе холдинга.

Машина способна не только преодолевать реки и другие водные преграды, но и действовать на море, выдерживая волнение до трех баллов. Ее можно перевозить автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, а также самолетами и вертолетами, в том числе на внешней подвеске.
Использованы фотографии:
ГК "Ростех", Специальное конструкторское бюро машиностроения
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13 комментариев
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:41
    +2
    Такая машина нужна и в каждый мотострелковый взвод, не только для перевозки пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов и минометчиков, но и как место для оператора по управлению беспилотниками и их перевозки.
    1. vargo
      vargo Сегодня, 09:48
      +2
      Она в целом будет удачным вариантом снабжения и поддержки подразделений на отдалении или в условиях отсутствия мостов, переправ.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:54
        0
        Интересно, а арту сможет за собой таскать или мотолыга - вечна и ничем её не заменить?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:56
    +1
    Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф для морпехов

    ***
    — А в это время у соседей ...
    ВСУ показали испытания боевого каяка «Полоз-М16»



    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:59
      0
      А сзади у этого каяка GPS навигация на палке прикручена чтобы нетуда веслами не намахали? wink
      Ну такими темпами шароварные до галер дойдут. А что, деревянные, значит малозаметные для РЛС, на веслах тоже. Спутниковое наведение привинтят и впирёт. Самая зачётная там должность будет - боевой барабанист, который темп гребли задаёт... laughing
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:02
      0
      Иногда и такая вещь необходима.Для высадки ДРГ на берег самое то.В ночное время.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:04
        0
        А чего им, тактических надувных лодок мало для этого? Их ещё гансы в ВОВ применяли. И тоже на вёслах.
  3. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 09:59
    0
    Она нужна затем, что будет дешевле, более универсальной и массовой для работы в ближнем тылу?
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:04
    +1
    Расскажите мне пожалуйста, хоть раз в сво использовалась возможность подобной техники плавать?
  5. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 10:10
    +1
    Он напоминает плавающий легкий танк времен ВОВ.
    Вот этот низкий нос, перепад высод с небольшим наклоном брони, странно как то.
    Если брони не больше чем у БМП-1\2 - может не тсмысла городить велосипед?
  6. AlOrg
    AlOrg Сегодня, 10:22
    +1
    А сделать борта скошенными ростеховским манагерам никак мысли не зашли ? В целом большая и жирная цель для вражеских беспилотников
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:31
    0
    Основной задачей БТ-3Ф станет транспортировка подразделений в зоне боевых действий, под огнем противника. Помимо этого, бронетранспортер способен оказывать огневую поддержку нашим военным во время боя, причем климатические условия не имеют значения.

    what Создана на основе БМП-3, сколько десанта размещается в ней 5 или 7 бойцов?
    На ее базе расширили и увеличили корпус (внутренний объем) чтобы больше десанта первозить?
    Особенностью новой боевой машины является то, что она способна плавать.
    БТ-3Ф – плавающий

    Вопрос: базовая БМП-3 не была способна плавать, а БМП-3Ф? Вот это новость...
  8. snc
    snc Сегодня, 10:31
    0
    Да... С нашей впк-ашной бюрократией надо что-то делать. Ещё в 2019 году был подписан контракт с Индонезией на поставку этих машин, значит она УЖЕ была испытана. Что можно испытывать ещё 4 года?! Тем более что по сути это БМП-3 без вооружения которую испытали вдоль и поперёк ещё в прошлом тысячелетии.