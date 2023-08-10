Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф для морпехов

«Курганмашзавод» совместно с АО «СКБМ» заканчивает инициативные ОКР по созданию бронетранспортера БТ-3Ф

БТ-3Ф – плавающий

В России ведутся инициативные опытно-конструкторские работы по разработке универсального БТР. Российский ОПК завершает создание плавающего бронетранспортера БТ-3Ф для морпехов и общевойсковых подразделений.Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».- говорится в сообщении для журналистов.В холдинге уточнили, что в качестве основы для создания новой боевой машины стала БМП-3. Эта боевая машина пехоты отлично зарекомендовала себя на протяжении нескольких десятилетий использования в Вооруженных силах РФ.Основной задачей БТ-3Ф станет транспортировка подразделений в зоне боевых действий, под огнем противника. Помимо этого, бронетранспортер способен оказывать огневую поддержку нашим военным во время боя, причем климатические условия не имеют значения.Уже изготовлен первый опытный образец, который в конце 2022 года успешно прошел испытания.Особенностью новой боевой машины является то, что она способна плавать.- уточнили в пресс-службе холдинга.Машина способна не только преодолевать реки и другие водные преграды, но и действовать на море, выдерживая волнение до трех баллов. Ее можно перевозить автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, а также самолетами и вертолетами, в том числе на внешней подвеске.