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Генштаб ВСУ опубликовал кадры «подготовки» снайперов интернационального легиона теробороны Украины

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Генштаб ВСУ опубликовал кадры «подготовки» снайперов интернационального легиона теробороны Украины

Генеральный штаб ВСУ разместил в своем телеграм-канале постановочный, а вернее рекламный, ролик с кадрами подготовки иностранными инструкторами снайперов для так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины. Данная военизированная структура ВСУ была создана по инициативе президента Зеленского в феврале прошлого года сразу после начала спецоперации.




Одна из основных баз бойцов интернационального легиона располагалась на территории Яворовского полигона, по казармам и учебным центрам которого ВС РФ уже несколько раз наносили удары высокоточным оружием. Как ранее заявлял министр обороны Украины Дмитрий Кулеба, в легионе воюют «добровольцы», среди которых в основном профессиональные наемники и различные асоциальные элементы, в том числе неонацисты и даже международные преступники, из более чем пятидесяти стран. В последнее время среди легионеров наблюдается все больше отставных военных из стран НАТО, в основном из Польши.

Многие из «солдат удачи», особенно первой волны, столкнувшись в боях с регулярной российской армией быстренько бежали домой и теперь наперебой рассказывают, насколько это ужасно воевать с русскими. Оставшихся и вновь прибывающих наемников российские военные планомерно истребляют как в тыловых лагерях дислокации и подготовки, так и на передовой.

Испытывая острую нехватку подготовленных бойцов, которых все меньше становится в результате огромных потерь в рядах ВСУ, особенно в ходе провального контрнаступления, киевский режим изыскивает новые способы вербовки иностранных наемников. Очевидно, с этой целью и был снят данный ролик.

На кадрах, снятых в лесу, люди в камуфляже со снайперскими винтовками рассказывают, для чего они вступили в ряды украинской армии. Один из иностранных наемников утверждает, что сознательно вступил в легион и приехал воевать на Украину. Женщина-снайпер на украинском языке патетично заявляет, что задачей наемников является «победа над русскими и вытеснение оккупантов с нашей земли».



Далее по сценарию, явно написанному профессиональными рекламщиками, курсанты снайперской школы наперебой расхваливают стандарты и уровень подготовки, которые они получают в ходе обучения. Среди инструкторов, которые попали в кадр, есть как иностранцы, так и украинцы. Обращаясь на английском языке к западному зрителю, один из курсантов произносит заранее подготовленную речь:

Ты же знаешь, что здесь, на Украине, воюют очень храбрые люди, которые придадут мне смелости делать то что нужно и идти вперед.



Откровенно, хотя и снятый профессионалами, ролик получился не очень вдохновляющим. Обращает внимание и то, что некоторые «герои» видео не скрывают лиц, что довольно странно, особенно для снайперов, которых любой противник на передовой считает целью номер один. К тому же, даже в большинстве западных стран наемничество считается уголовным преступлением. Скорее всего, громкие призывы к иностранным гражданам вступать в ряды ВСУ делают профессиональные актеры, которые, получив гонорары за съемки, на фронте точно не окажутся.

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11 комментариев
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  1. uav80
    uav80 Сегодня, 09:43
    0
    Вот это слив дак слив, всех кто засветился в плен точно брать не будут...

    ЗЫ: оружие посовременнее чем М-21 которые прибалты списали им не дали...
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: uav80
      всех кто засветился в плен точно брать не будут...

      А снайперов никогда в плен не брали... только если для потрошения на инфу.
      Цитата: uav80
      ЗЫ: оружие посовременнее чем М-21 которые прибалты списали им не дали...

      по поводу М21, винтовка вполне себе долгоживущая, аналог СКС и "Светки", не даром под нее постоянно модернизируется обвес...
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:21
      0
      ЗЫ: оружие посовременнее чем М-21 которые прибалты списали им не дали...
      Что с ней не так? Уж точно по лучше Мосинки. И как Вы отличили от М-14?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:45
    +1
    Всех засвеченных снайперов брать на карандаш и ликвидировать по мере обнаружения их координат пребывания.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:52
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Всех засвеченных снайперов брать на карандаш

      Полагаю, что "засвеченные" снайперы уже вернулись к себе за бугор. )))
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:50
    +1
    ВСУ делают профессиональные актеры, которые, получив гонорары за съемки, на фронте точно не окажутся.
    ...это точно..особо смешно выглядит пулемёт БАР с прикрученным милдотом.. потому пулемёт он и есть пулемёт.....да уж...нацики обнюхиваются и такую дичь наснимают что просто по полу от смеха валяться с каждого их видоса
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 10:01
      +1
      Что выдали для съемок, с тем и снимают клип.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:58
    +1
    Цитата: Егоза

    Полагаю, что "засвеченные" снайперы уже вернулись к себе за бугор. )))

    Те что вернулись домой это любители...более серьёзно подготовленные снайпера как правило бывшие или действующие военные западных армий домой не спешат ибо война их дом родной...эти наиболее опасны...они не публикуют своих интервью, не показывают личика, не раскрывают личные данные журналистам и посторонним людям. request
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:02
      +1
      эт точно .. но с оговоркой...пока идёт мясорубка, у снайперов работы просто нет....тем более у наёмников, которые сами по себе в отличии от снайпера взвода или роты
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:01
    +1
    Набрали отбросов и своих и чужих. Их много, и имя им - легион. Бесы и есть бесы.
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:16
    0
    Реклам с "большой натяжкой"... Число наёмников, желающих "оттянуться" на украинском ТВД, тает и тает... Потери значительно превышают число желающих повоевать ... А высококлассных снайперов "выбивают", персонально и в плен, как правило, не берут. А "работать" с 1,5 - 2 тыс. метров, очень сложно, и контрпродуктивно в условиях этой войны.... Да и мастеров, такого класса, в мире - единицы, как говориться "штучный дорогой товар ручной работы"... А за красивые "посулы" и систематический обман, в финансовых вопросах, лежать часами на позиции в грязи, снегу, под дождём или палящим солнцем, - желающих, из - за "бугра", всё меньше и меньше... Ну, и, конечно" наши спецы контрснайперской борьбы, ССО очень качественно "пропалывают" сей контингент...