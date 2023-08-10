Генштаб ВСУ опубликовал кадры «подготовки» снайперов интернационального легиона теробороны Украины

Ты же знаешь, что здесь, на Украине, воюют очень храбрые люди, которые придадут мне смелости делать то что нужно и идти вперед.

Генеральный штаб ВСУ разместил в своем телеграм-канале постановочный, а вернее рекламный, ролик с кадрами подготовки иностранными инструкторами снайперов для так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины. Данная военизированная структура ВСУ была создана по инициативе президента Зеленского в феврале прошлого года сразу после начала спецоперации.Одна из основных баз бойцов интернационального легиона располагалась на территории Яворовского полигона, по казармам и учебным центрам которого ВС РФ уже несколько раз наносили удары высокоточным оружием . Как ранее заявлял министр обороны Украины Дмитрий Кулеба, в легионе воюют «добровольцы», среди которых в основном профессиональные наемники и различные асоциальные элементы, в том числе неонацисты и даже международные преступники, из более чем пятидесяти стран. В последнее время среди легионеров наблюдается все больше отставных военных из стран НАТО, в основном из Польши.Многие из «солдат удачи», особенно первой волны, столкнувшись в боях с регулярной российской армией быстренько бежали домой и теперь наперебой рассказывают, насколько это ужасно воевать с русскими. Оставшихся и вновь прибывающих наемников российские военные планомерно истребляют как в тыловых лагерях дислокации и подготовки, так и на передовой.Испытывая острую нехватку подготовленных бойцов, которых все меньше становится в результате огромных потерь в рядах ВСУ, особенно в ходе провального контрнаступления, киевский режим изыскивает новые способы вербовки иностранных наемников. Очевидно, с этой целью и был снят данный ролик.На кадрах, снятых в лесу, люди в камуфляже со снайперскими винтовками рассказывают, для чего они вступили в ряды украинской армии. Один из иностранных наемников утверждает, что сознательно вступил в легион и приехал воевать на Украину. Женщина-снайпер на украинском языке патетично заявляет, что задачей наемников является «победа над русскими и вытеснение оккупантов с нашей земли».Далее по сценарию, явно написанному профессиональными рекламщиками, курсанты снайперской школы наперебой расхваливают стандарты и уровень подготовки, которые они получают в ходе обучения. Среди инструкторов, которые попали в кадр, есть как иностранцы, так и украинцы. Обращаясь на английском языке к западному зрителю, один из курсантов произносит заранее подготовленную речь:Откровенно, хотя и снятый профессионалами, ролик получился не очень вдохновляющим. Обращает внимание и то, что некоторые «герои» видео не скрывают лиц, что довольно странно, особенно для снайперов, которых любой противник на передовой считает целью номер один. К тому же, даже в большинстве западных стран наемничество считается уголовным преступлением. Скорее всего, громкие призывы к иностранным гражданам вступать в ряды ВСУ делают профессиональные актеры, которые, получив гонорары за съемки, на фронте точно не окажутся.