Спикер ВВС Украины: Россияне сымитировали пуски «Кинжалов» с помощью РЭБ

В ходе недавней масштабной воздушной тревоги на Украине произошло примечательное событие. Радары комплексов ПВО/ПРО ВСУ засекли некие объекты, движущиеся на гиперзвуковой скорости и периодически пропадающие с экранов.Ряд местных ТГ-каналов начали писать о пуске российскими войсками гиперзвуковых «Кинжалов» и рекомендовали гражданам страны как можно скорее отправляться в укрытия.Так, в одном из одесских чатов писали, что ПВО засекла объект, пролетевший над городом Кропивницкий (Кировоград) на скорости около 7,5 тыс км/ч. Авторы поста предположили, что с северного направления был осуществлен пуск «Кинжалов» или же это работа российской РЭБ.Стоит отметить, что в последнем случае администраторы одесского паблика оказались правы. Позднее спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВС РФ с помощью РЭБ сымитировали пуски гиперзвуковых «Кинжалов».Стоит отметить, что подобная тактика может оказаться весьма полезной не только с точки зрения психологического давления на противника, но и с точки зрения эффективности поражения военных целей на территории Украины.Ведь постановка ложных целей в ходе реальных пусков ракет способна в значительной степени снизить эффективность украинской ПВО. К слову, в последнее время само командование ВСУ начало признавать, что противовоздушная оборона страны попросту не справляется. Об этом же свидетельствуют и сводки Минобороны Украины, где уже не значатся 90% сбитых российских ракет.Данные об имитации пусков таких ракет объясняют и многократные заявления украинской стороны о якобы перехвате «Кинжалов». Цель радар ЗРК определяет, ЗУР выпускаются, цель с экранов исчезает - по логике того же Кличко, гиперзвуковая ракета сбита. Тот факт, что могла быть обманка от российской системы РЭБ во внимание не принимался.