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Спикер ВВС Украины: Россияне сымитировали пуски «Кинжалов» с помощью РЭБ

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Спикер ВВС Украины: Россияне сымитировали пуски «Кинжалов» с помощью РЭБ

В ходе недавней масштабной воздушной тревоги на Украине произошло примечательное событие. Радары комплексов ПВО/ПРО ВСУ засекли некие объекты, движущиеся на гиперзвуковой скорости и периодически пропадающие с экранов.


Ряд местных ТГ-каналов начали писать о пуске российскими войсками гиперзвуковых «Кинжалов» и рекомендовали гражданам страны как можно скорее отправляться в укрытия.

Так, в одном из одесских чатов писали, что ПВО засекла объект, пролетевший над городом Кропивницкий (Кировоград) на скорости около 7,5 тыс км/ч. Авторы поста предположили, что с северного направления был осуществлен пуск «Кинжалов» или же это работа российской РЭБ.

Стоит отметить, что в последнем случае администраторы одесского паблика оказались правы. Позднее спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВС РФ с помощью РЭБ сымитировали пуски гиперзвуковых «Кинжалов».

Стоит отметить, что подобная тактика может оказаться весьма полезной не только с точки зрения психологического давления на противника, но и с точки зрения эффективности поражения военных целей на территории Украины.

Ведь постановка ложных целей в ходе реальных пусков ракет способна в значительной степени снизить эффективность украинской ПВО. К слову, в последнее время само командование ВСУ начало признавать, что противовоздушная оборона страны попросту не справляется. Об этом же свидетельствуют и сводки Минобороны Украины, где уже не значатся 90% сбитых российских ракет.

Данные об имитации пусков таких ракет объясняют и многократные заявления украинской стороны о якобы перехвате «Кинжалов». Цель радар ЗРК определяет, ЗУР выпускаются, цель с экранов исчезает - по логике того же Кличко, гиперзвуковая ракета сбита. Тот факт, что могла быть обманка от российской системы РЭБ во внимание не принимался.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:05
    +5
    Окраинске ПВО - не напрягайтесь хлопцы, орки "Кинжалы" запустили, поэтому смотрим кино по мониторам, сбивать все равно не чем.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Uprun
      Окраинске ПВО - не напрягайтесь хлопцы, орки "Кинжалы" запустили, поэтому смотрим кино по мониторам, сбивать все равно не чем.

      Всё это конечно хорошо, но вот я никак не могу понять, каким образом системы РЭБ, могут создать такой род помех, тем более движущиеся с такой скоростью. Не могу понять самого физического принципа. Специалисты, будьте добры, объясните пожалуйста, как нематериальный объект, заведомо радиопрозрачный, допустим сгусток плазма, который вообще не способен отразить от себя сигнал. Не пойму... what
      "Данные об имитации пусков таких ракет объясняют и многократные заявления украинской стороны о якобы перехвате «Кинжалов». Цель радар ЗРК определяет, ЗУР выпускаются, цель с экранов исчезает - по логике того же Кличко, гиперзвуковая ракета сбита. Тот факт, что могла быть обманка от российской системы РЭБ во внимание не принимался. "
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:37
        0
        Для этого учится нужно, а кто выучился подписку дал. Я вот тоже музыкальную школу в свое время закончил по классу гитары, а до сих пор не могу понять, в скрипичном ключе нота "До" пишется, читается и играется как нота "До", а в басовом ключе (для фортепьяно) пишем "До", но читаем и играем - "ЛЯ". Нафига? Попробуйте, смотреть два нотных стана и играть, где в одном для правой руки написано в скрипичном ключе, а в нижнем для левой руки в басовом. Правой играем как написано, а для левой с переводом. Супруга по классу фортепьяно закончила, но объяснить толком не может. Так и тут.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:18
      0
      Все гораздо проще ВКС России сначала запускают "герани", второй волной идут пуски старых советских Х 55 (утилизируем так) и уже когда система ПВО ВСУ вскрыта идут пуски "калибров" и "кинжалов с гарантией поражения намеченных целей", про имитацию пусков "кинжалов" путем РЭБ насмешили, придется взять на вооружение и разработать smile
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 10:39
        0
        про имитацию пусков "кинжалов" путем РЭБ насмешили, придется взять на вооружение и разработать smile

        А что вы увидели смешного? Я изучал радиолокациию больше 40 лет назад (комплекс С-75), уже тогда были известны и широко использовались ответно-импульсные помехи. По физическому принципу: принимается сигналы РЛС, с определённой задержкой имитируется "отраженный" сигнал соответствующей формы и с определённой несущей частотой (с учётом доплеровского сдвига). Таким образом можно сымитировать хоть Кинжал, хоть любую другую цель, можно хоть всё небо перекрыть целями, которые "летят" на любой скорости.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:05
    -1
    И опять чума нацизма забирает чьи-то жизни,
    А мы с нею, как и прежде, всё играем в эту СВО...
    Для защиты наших жизней и спасения Отчизны,
    Прекратить пора России играть в это баловство...
    И со всею русской силой в рожу дать укроде.билам,
    Если нужно то «Кинжалом» и «Цирконом» в морду дать...
    Если это не поможет разукрасить эту рожу,
    Может, стоит им напомнить про «Ядрёну нашу мать»!!!
    Вспомним как американцы, прагматичные зас.ранцы
    Нагасаки с Хиросимой стёрли враз с лица земли,
    Объяснив затем с цинизмом, мол, спасали они жизни
    Тех, кого ещё японцы на войне убить могли...
  3. Комментарий был удален.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:21
    0
    Да уже в убежища никто и не бежит. Но позиция "моя хата с краю" просто ошеломляет. Донбасс, Крым, Херсон, Харьков, Одесса - то все "где-то там, далеко". Центральная Украина СПИТ! И будет спать, пока по голове хорошо не ударить.
  5. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:24
    0
    Если и правда такая "грамотная" постановка РЭБ-помех, значит ПВО ВСУ, с каждой нашей атакой, будет всё "дырявее" и " дырявее"
  6. polinet
    polinet Сегодня, 10:25
    0
    Цитата: Zhan
    Цитата: Uprun
    Окраинске ПВО - не напрягайтесь хлопцы, орки "Кинжалы" запустили, поэтому смотрим кино по мониторам, сбивать все равно не чем.

    Всё это конечно хорошо, но вот я никак не могу понять, каким образом системы РЭБ, могут создать такой род помех, тем более движущиеся с такой скоростью. Не могу понять самого физического принципа. Специалисты, будьте добры, объясните пожалуйста, как нематериальный объект, заведомо радиопрозрачный, допустим сгусток плазма, который вообще не способен отразить от себя сигнал. Не пойму... what
    "Данные об имитации пусков таких ракет объясняют и многократные заявления украинской стороны о якобы перехвате «Кинжалов». Цель радар ЗРК определяет, ЗУР выпускаются, цель с экранов исчезает - по логике того же Кличко, гиперзвуковая ракета сбита. Тот факт, что могла быть обманка от российской системы РЭБ во внимание не принимался. "

    Системы радиоэлектронной борьбы, поставки которых начались в ВС России, способны имитировать массированный ракетный удар

    Российская армия получит оборудование, способное имитировать массированный ракетный удар или группу самолетов. Ракета со встроенной системой радиоэлектронной борьбы и спецоборудованием, обманывающим радары противника, рассчитана на дезориентацию врага.

    Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев рассказал в интервью ТАСС, что такую систему можно устанавливать на крылатых ракетах и ракетах класса "воздух - воздух".

    Отмечается, что "обманку" также будут использовать и российские ВКС. В первую очередь ею будут снабжены самолеты Су-57 и Су-34.
    Об этом в интервью ТАСС рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев. Речь идет о ложных аэродинамических целях со встроенной системой РЭБ - по сути это обычная ракета, вместо боевой части которой установлено специальное оборудование. "Обманка" может изображать не только ракетный удар, но и, к примеру, группу самолетов.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:28
      0
      Простите но то что вы описали к РЭБ не имеет никакого отношения, ракета-имитатор это не новость, она еще при СССР была, а вот как радиосигналом сымитировать физический объект движущийся со скоростью 4 маха ?
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 10:33
        0
        При помощи своих радиосредств пеленгуем радары ПВО противника, измеряем все параметры их сигналов. Формируем такие же сигналы от себя, но параметры их корректируем так, чтобы они были похожи на отраженные сигналы от наших объектов. Радары противника эти сигналы принимают, и им "кажется", что они ловят собственные сигналы, отражённые от объекта противника, то есть от нашего объекта. Таким образом на самом деле ничего не летит, а вражескому радару кажется, что летит.

        А насчёт радиопрозрачности, так любая граница сред с разной диэлектрической проницаемостью хорошо отражает радиоволны. Не так хорошо как металлическая поверхность, похуже конечно, но ненамного.
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 10:30
    +1
    Позднее спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил,
    Опупенный специалист в области РЭБ. С тем же успехом он мог бы подтвердить что это были Российские НЛО. laughing