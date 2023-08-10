Российские танки защищает от спутниковой и авиационной разведки спецпокрытие «Накидка»

На фоне продолжающейся СВО, где не последнюю роль играют танки, в России не прекращаются работы по усовершенствованию этих боевых машин.
По словам замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, у российских танков имеется надёжная защита от спутниковой и авиационной разведки в виде спецпокрытия «Накидка». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, говоря о предстоящем международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки
- отметил Артяков.
Спецпокрытие «Накидка» было разработано в АО «НИИ стали». По словам Артякова, маскирующий материал можно применять не только на танках, но и другой боевой технике. Покрытие значительно снижает обнаружение военной техники радиолокационными и тепловизионными приборами. Кроме того, «Накидка» обеспечивает оптическую маскировку благодаря своему окрасу. Представитель Ростеха добавил, что первые образцы новой маскировки уже отправлены производителям бронетехники.
«Накидка» надевается на бронетехнику как чехол. В зоне СВО уже задействованы новейшие танки Т-90М с этим покрытием. Более наглядно оно, вероятно, будет представлено на форуме «Армия-2023», который пройдёт на следующей неделе в Подмосковье.