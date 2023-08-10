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Российские танки защищает от спутниковой и авиационной разведки спецпокрытие «Накидка»

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Российские танки защищает от спутниковой и авиационной разведки спецпокрытие «Накидка»

На фоне продолжающейся СВО, где не последнюю роль играют танки, в России не прекращаются работы по усовершенствованию этих боевых машин.


По словам замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, у российских танков имеется надёжная защита от спутниковой и авиационной разведки в виде спецпокрытия «Накидка». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, говоря о предстоящем международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки

- отметил Артяков.

Спецпокрытие «Накидка» было разработано в АО «НИИ стали». По словам Артякова, маскирующий материал можно применять не только на танках, но и другой боевой технике. Покрытие значительно снижает обнаружение военной техники радиолокационными и тепловизионными приборами. Кроме того, «Накидка» обеспечивает оптическую маскировку благодаря своему окрасу. Представитель Ростеха добавил, что первые образцы новой маскировки уже отправлены производителям бронетехники.

«Накидка» надевается на бронетехнику как чехол. В зоне СВО уже задействованы новейшие танки Т-90М с этим покрытием. Более наглядно оно, вероятно, будет представлено на форуме «Армия-2023», который пройдёт на следующей неделе в Подмосковье.
Использованы фотографии:
forpost-sevastopol.ru
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:18
    +7
    Замечательно.Только не надо бросать созданное трудом тысяч наших людей в лесах под Харьковом.На радость ворогу.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:24
      +1
      Насколько в теме есть специальные подразделения создающие имитацию боевой техники, по простому куклы надувные танков, БТР, С-400........ это как в к/ф "Беспокойное хозяйство" дешево и эффективно для выявления ударных средств ВСУ.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:29
        +2
        Да,есть такие.А что,Вы хотите сказать что врагу досталась надувная кукла в виде танка Т90 с такой же надувной "Накидкой"?Отнюдь..
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:33
          0
          Да нет, под Харьковом потеряли самое что ни наесть реальное, по слухам оно уже изучается НАТОвцами am но на войне это бывает, установку БМ 13 мы потеряли уже в августе 1941 года несмотря на секретность и тротил на случай захвата, спасло то что немецкие химики не смогли создать аналог ВВ ракет. Надеюсь и тут секреты не все всплывут.
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 10:36
            0
            Ага, блажен кто верует. К примеру, Р-3 то мы повторили, хотя мериканцы тоже думали о нашей отсталости в этом. hi
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:20
    +1
    Это которую вместе с танком врагу сдали?