«У вагнеровцев нет шансов против нас»: польский отставной генерал призвал прекратить «панику» в стране

Что, сотня вагнеровцев на перешеек нападет? Пожалуйста, не говорите глупостей. У них нет шансов против нас, и они это знают. Нами манипулируют, уводя Польшу в спираль страха, а мы танцуем под их дудку

Зачем нам НАТО? Наши политики разуверились в альянсе? На нас не нужно нападать, достаточно нас напугать.