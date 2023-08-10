«У вагнеровцев нет шансов против нас»: польский отставной генерал призвал прекратить «панику» в стране

Передислокация в Белоруссию подразделений ЧВК «Вагнер» и начало военных учений на территории страны вызвали обеспокоенность в среде польских властей. Бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выразил удивление по поводу «безумия и паники среди правительства», возникшему на этом фоне.
С его слов, Россия и Белоруссия применяют тактику запугивания: «чем больше шумихи они поднимают у себя дома, тем больше проблем у нас». Однако, как он считает, реакция польского руководства на эти действия является неадекватной – нападение «музыкантов» на Сувалкский перешеек он относит к разряду фантастики.
Что, сотня вагнеровцев на перешеек нападет? Пожалуйста, не говорите глупостей. У них нет шансов против нас, и они это знают. Нами манипулируют, уводя Польшу в спираль страха, а мы танцуем под их дудку
- заявил отставной генерал изданию NaTemat.
Он выразил удивление «безумием и паникой», которыми проникнуты выступления представителей польского правительства:
Зачем нам НАТО? Наши политики разуверились в альянсе? На нас не нужно нападать, достаточно нас напугать.
В связи с этим он призвал власти страны прекратить нагнетание паники и успокоить поляков, иначе для военного успеха Москвы и Минска не понадобится ядерное оружие – будет достаточно сотни вагнеровцев, заявил генерал, «приободрив» жителей государства возможностью применения против них ЯО.