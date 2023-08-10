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«У вагнеровцев нет шансов против нас»: польский отставной генерал призвал прекратить «панику» в стране

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«У вагнеровцев нет шансов против нас»: польский отставной генерал призвал прекратить «панику» в стране

Передислокация в Белоруссию подразделений ЧВК «Вагнер» и начало военных учений на территории страны вызвали обеспокоенность в среде польских властей. Бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выразил удивление по поводу «безумия и паники среди правительства», возникшему на этом фоне.


С его слов, Россия и Белоруссия применяют тактику запугивания: «чем больше шумихи они поднимают у себя дома, тем больше проблем у нас». Однако, как он считает, реакция польского руководства на эти действия является неадекватной – нападение «музыкантов» на Сувалкский перешеек он относит к разряду фантастики.

Что, сотня вагнеровцев на перешеек нападет? Пожалуйста, не говорите глупостей. У них нет шансов против нас, и они это знают. Нами манипулируют, уводя Польшу в спираль страха, а мы танцуем под их дудку

- заявил отставной генерал изданию NaTemat.

Он выразил удивление «безумием и паникой», которыми проникнуты выступления представителей польского правительства:

Зачем нам НАТО? Наши политики разуверились в альянсе? На нас не нужно нападать, достаточно нас напугать.

В связи с этим он призвал власти страны прекратить нагнетание паники и успокоить поляков, иначе для военного успеха Москвы и Минска не понадобится ядерное оружие – будет достаточно сотни вагнеровцев, заявил генерал, «приободрив» жителей государства возможностью применения против них ЯО.
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21 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:54
    +2
    Если ожидают атаку на такой коридор - значит и не будет такой атаки. Как в свое время ожидали атаку российских и белорусских войск на белорусско-польской границе - и в итоге... Никакой атаки и не было.
    Да и нет тяжелой техники у вагнеровцев, что бы было чего врагу бояться.
    1. Snay
      Snay Сегодня, 11:00
      +1
      Чей-то нет???...........................
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:04
      +6
      «У вагнеровцев нет шансов против нас»: польский отставной генерал призвал прекратить «панику» в стране
      Ну, так же думали тысячи мотивированных британскими инструкторами хлопчиков из ВСУ... Но они теперь не дают интервью и совершенно лишены возможности рассказать о своем удивлении под Артемовском относительно "слабости" Вагнеров.
    3. ser580
      ser580 Сегодня, 11:06
      +4
      Макс- по тяжелой технике- смешно, а к чему тогда просили выстрелы для танков, САУ, гаубиц? Да и бывший генерал ВВС , по-моему , погиб не с автоматом в руках, Вагнеровец.
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:12
      +7
      На сегодняшний день инструкторы Вагнера являются чуть ли не единственными в мире экспертами с опытом проведения штурмовых операций в городах. Их опыт бесценен, и сейчас передаётся военнослужащим ВС Белоруссии.
    5. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:26
      0
      Во-первых, для начала, зададимся вопросом...

      А этот "отставной" лях не забыл о том, что Сувалкский коридор, это, пока территория т.н. "литвы", незаконно отчужденная от России и не имеющая к территории, занимаемой ляхами (опять, - пока же...), никакого отношения?...

      Во-вторых, это у ляхов, по дурости их вековой, снова "раскатавших губу" на западные территории Беларуси и бывшей единой Украины, нет шансов против "музыкантов", если ляхи в ту же Беларусь попытаются сунуться...

      А дальше, что будет, - будем посмотреть...
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 10:57
    +12
    А это не паника это грамотно раскрученая пропаганда, которая помогает милитаризации сознания, польского населения.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:10
      +2
      Цитата: Арон Заави
      А это не паника это грамотно раскрученая пропаганда, которая помогает милитаризации сознания, польского населения.

      Тогда получается winked что бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак - наш человек!?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:57
    +3
    Потому и не боится, что экс....................
  4. Snay
    Snay Сегодня, 10:59
    +7
    Почему он подумал, что сотня? Думаю если тыс 10 войдут реально шороху на всю Польшу наведут.
  5. ser580
    ser580 Сегодня, 11:04
    +4
    Давно надо нашему правительству и военкорам муссировать вероятную возможность "застеклить" Варшаву- мультики на какую глубину будет пропечен корж земли, радиус поражения- какие именно воеводства попадут в зону поражения и тд. сами обсеруться и помрут от дизентерии
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:06
    +4
    Сувалкский коридор это где в Польше или в Литве? Если в Литве то Польша пусть спит спокойно и ест свой бигус по польски. А Литва пусть чешет репу или задницу. Или сама благоустроит коридор в Калининградскую область или " Вагнер" это сделает.. soldier
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:07
    0
    . иначе для военного успеха Москвы и Минска не понадобится ядерное оружие – будет достаточно сотни вагнеровцев, заявил генерал, «приободрив» жителей государства возможностью применения против них ЯО.

    ЯО безусловно предпочтительнее. Это укладывается в интересы сша
  8. океан
    океан Сегодня, 11:09
    +4
    Всё равно надо раскручивать эту тему, и нагнетать обстановку и держать их в напряжении. Чтоб им жизнь "сахаром" не казалась!
  9. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 11:19
    +1
    Женераль прав,шансов против регулярной армии у них нет,но мяса они столько нарубят ,сколько за свое существование польские мясокомбинаты не перерабатывали....
    1. user
      user Сегодня, 11:33
      +1
      Женераль прав,шансов против регулярной армии у них нет


      Это Вы про какую регулярную армию с такой надеждой пишите?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +1
    Зачем нам НАТО? Наши политики разуверились в альянсе? На нас не нужно нападать, достаточно нас напугать.
    Политики в альянсе не разуверились, а просто создают информационную основу для введения дополнительных войск НАТО на свою территорию для прикрытия своей же пятой точки. Понимают, что столько времени задирать и провоцировать Россию можно только при уверенности действительной помощи тех же Сша. Кроме этого их греет мысль, что при наличии в Польше большого НАТОвского контингента Россия не посмеет жестко ответить на польские провокации и враждебные действия.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:30
    +2
    Рассматривать поляков в качестве армии номер один в Европе могут только англичане и американцы - такие же лузеры, как и пшеки. Первые после Второй Мировой потеряли свои колонии и скатились от империи к просто острову с соплями. Вторые за последние десятилетия победили только Гренаду, зато всем расскаэывают, как надо воевать. И поляки тем же закончат - добьются удара по своей территории, не даром Шойгу про них вчера вспомнил!
  12. bandabas
    bandabas Сегодня, 11:35
    +1
    Матка боска! Пся крев! И дальнейшее пшш пшш пшш.
  13. Lako
    Lako Сегодня, 12:08
    0
    Да тему с вагнеровцами в Беларуси, раскручивать, в основном, польские и прибалтийские инфоканалы. И обыгрывают её как повод отвлечь население от экономических проблем и милитаризации страны. Это позволяет ввести на территорию дополнительный контингент НАТО и выделить средства закупку вооружений для своей армии. Ну и введение дополнительных санкций против Беларуси. Там даже ежу, за Бугом, а не только отставному генералу понятно, что никакого вторжения Вагнеровцов на территорию Польши не ожидается. Хотя народ в этой ЧВК не предсказуемый, кто его знает, что им в голову придёт. Но это больше напрягает беларусов, чем поляков. Соотношение сил не в их пользу.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:38
    0
    Что, сотня вагнеровцев на перешеек нападет? Пожалуйста, не говорите глупостей. У них нет шансов против нас, и они это знают. Нами манипулируют, уводя Польшу в спираль страха, а мы танцуем под их дудку

    Подразделение ЧВК Вагнера ,участвующее в боях за Бахмут ,конечно проиграет .............хорошо обученной за партами ( по стандартам НАТО ) ,польской армии !